„Do Zborovic to mám 140 kilometrů. Vím, že mi nikdo nebude proplácet cesťák, protože se nyní bude šetřit každá koruna. Kdybych to měl blíž, tak ještě určitě vypomohu, ale jedna cesta mě vyjde na tisíc korun. Nemohu jezdit zadarmo,“ říká Hanus.

Sedmačtyřicetiletý rodák z Bohumína se tak zřejmě vrátí na sever Moravy. Dostal nabídku z třetiligového Hlučína, aby vedl starší dorost. O Hanuse je však zájem nejen jako o trenéra, ale stále i hráče. „Nějaké týmy se mi ozvaly, asi budu hrát blíže domovu,“ přiznává.

Na Zborovice, kam přišel před čtyřmi lety, jenom tak nezapomene. V dresu Pilany zažil krásné časy, slavil i postup do I. A třídy. „Jenom mě mrzí, jak dopadlo,“ povzdechl si.

„Lidé tady dělali fotbal s láskou, obětovali mu čas, peníze. Zborovice se díky fotbalu zviditelnily, ale když vám starosta neustále hází klacky pod nohy, asi to nešlo jinak,“ přidává zklamaně.

Hanuse překvapuje, že vedení malé obce z Kroměřížska se zády staví nejen k dospělým, ale i k vlastní mládeži. „Na letošní rok přikleplo dotaci dvacet tisíc korun, což je strašně málo. S těmito penězi by to nezvládl nikdo,“ myslí si.

„Je to velká škoda, protože na takto malou vesnici je tu opravdu kvalitní mládež. Byl jsme až překvapený, kolik talentů tu je. Bohužel mi přijde, že obec nemá zájem je podporovat. Nechce, aby se kluci vyvíjeli, takže asi půjdou jinam,“ přemítá.

Přitom podle hrajícího kouče to ve Zborovicích nebylo jenom o penězích, šíleném rozhazování, nafouknutém rozpočtu. „Ale tak to vůbec není,“ tvrdí.

„Pokud by byl starosta příznivec fotbalu a klub podporoval, tak by to fungovalo dál,“ nepochybuje.

Jenže tomu tak není a účastník krajské I. A třídy skupiny B nyní řeší, co dál. Po konci předsedy klubu Martina Šprni a manažera Timotea Políčka se bude volit nový výkonný výbor, shánět peníze na provoz, řešit budoucnost.

Po hráčské schůzi je jasné, že v okresním přeboru Kroměřížska končí zborovická rezerva, Pilana bude mít jenom jeden tým.

„Nikdo nechce platit pokutu, která činí 70 tisíc korun. Navíc by se museli odškodnit soupeři, takže jsme si odhlasovali, že se soutěž dohraje,“ říká.

Mužstvo se ale zcela obmění, z podzimního kádru zůstane jenom pět borců. Navíc tým bude domácí zápasy hrát v Troubkách, areál ve Zborovicích dál čeká na rekonstrukci.

„Stadion je v katastrofálním stavu. Střecha z kabin je pryč, dovnitř prší, sněží, fouká. Nejsem si jistý, že se to do léta stihne opravit, postavit,“ míní.

Navíc obec odstranila z areálu všechny plachty s názvem a znakem klubu. „Sám jsem moc zvědavý, jak toto dopadne, zda se v létě přihlásí nějaká soutěž nebo mužský zborovický fotbal zanikne, což by za mě bylo strašné zklamání a velká ostuda některých lidí. Za ty čtyři roky, co jsem tam byl, mohu říct, že fotbal se tam dělal dobře. Kluci tam opravdu nebyli špatní,“ dodává.