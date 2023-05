Hanácká Slavia Kroměříž předčila i Spartu a poprvé vyhrála turnaj Planeo Cup

Haná vždycky platila za úrodný kraj a svůj přívlastek vrchovatě naplnila při finálovém turnaji Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu kategorie U12 v Kuřimi. Kdo by ale čekal, že se o prvenství popere tradičně silná Sigma Olomouc, netrefil by se. Do hlavní role se pasovali mladí fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž, kteří dosáhli na svůj premiérový triumf v prestižní mládežnické soutěži.

Fotbalové naděje Hanácké Slavie Kroměříž poprvé vyhrály finálový turnaj Planeo Cup. Foto: Josef Štěpán | Foto: Josef Štěpán