„Jsme spokojení. Vrací se nám dřina z přípravy. V zimě jsme dřeli, naběhali spoustu kilometrů. Nikdo ani není zraněný, na hřišti nám to klape,“ těší Gejdoše.

I jemu tvrdý dril náramně prospívá. Na trávníku se cítí dobře, s novými spoluhráči už se sžil, což bylo vidět i v lázeňském městě.

„Měli jsme slušnou přípravu, takže jsem se do toho brzy dostal. Kdybych až tolik netrénoval, nejsem na tom na fyzicky tak dobře. Docela se mi daří. Skok nebyl takový, kluci mě vzali, takže v pohodě,“ říká.

Zkušený trenér Bednařík na urostlého forvarda sází. Snaží se využít jeho předností, dostat z něj to nejlepší. Gejdoš má rozbíhat a rozbíjet soupeřovu obranu, vyhrávat souboje, získávat a podržet míč. V Luhačovicích se mu to dařilo, jen v zakončení mohl být přesnější a klidnější.

„Úkoly jsou podobné jako v Koryčanech. Samozřejmě v Morkovicích jsou kvalitnější spoluhráči, lepší sestava, ale i jinak žádnou velkou změnu nevnímám,“ tvrdí.

Navštívili jsme: Morkovice dohnaly v Luhačovicích ztrátu 0:2, výhře byly blíž

Luhačovičtí zadáci měli s urostlým a dravým protivníkem spoustu práce. Několikrát jim pláchl, dostal se do zakončení. Prosadil se však pouze jednou. I proti Morkovice obrat nedotáhly, venku po třech výhrách v řadě braly jen bod.

„Měli jsme na výhru,“ ví dobře Gejdoš. „Gólovek jsme si vypracovali víc. Vždycky nám však kousek chyběl,“ štve útočníka.

Luhačovice byly efektivnější, v první půli přesnější. „Domácí dali po standardce náhodný gól a brzy šli do vedení, což jim pomohlo. Pak mohli v klidu bránit, my jsme je tlačili, chodili do zavřené obrany. Bylo to pro nás těžké. Prolomili jsme to až v momentu, kdy jsme na tom byli fyzicky lépe,“ míní.

Že se hrálo na umělé trávě, nikomu nevadilo. „Trénujeme na ní celou zimu, problémy nám nedělala. Navíc v Luhačovicích je velká plcha, měli jsme dost prostoru. Pro diváky to byl dobrý zápas,“ uvedl.

Morkovice se po skvělém jarním startu v neúplné tabulce krajského přeboru posunuly už na šesté místo tabulky, s aktuální formou mohou poskočit ještě výš.

„Teď jsme se namlsali, klidně bychom mohli atakovat třetí příčku, být do pátého místa,“ je přesvědčená zimní posila.

Zborovice na jaře poprvé inkasovaly, v Buchlovicích přišly o body i první místo

Sám si žádné mety nedává. Doteď byl spíše nahrávač, branky spoluhráčům hlavně připravoval. Prosadil se jen dvakrát. Branka z Osvětiman mu ale po kontumační výhře za neoprávněný start Denise Ševčíka trochu zhořkla.

„Hlavní je, že se prosazují i jiní kluci a bodujeme,“ uvědomuje si.

Po odchodu nejlepšího střelce se daří také Koryčanům, které ve třech jarních kolech urvaly sedm bodů a přiblížily se záchraně.

„Je super, že se nám i jim daří. Na podzim jsme uhráli jenom devět bodů, teď jsou na tom daleko lépe. Mají posilu, hlavně ať soutěž udrží,“ přeje bývalému klubu.