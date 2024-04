ROZHOVOR/ Kdo sledoval průběh zápasu, musel mít jasno. To už nejde otočit! Fotbalisté…

Z výhry 4:0 měl odchovanec Baťova velkou radost. Favorizovaní hosté to totiž na půdě okresního rivala neměli vůbec jednoduché.

„Na začátku to bylo hrozně vyrovnané, velký boj. Sice jsem dal hned ve čtvrté minutě gól, ale soupeř byl velice důrazný a nepříjemný, na jaře hraje o všechno, takže nám nedal nic zadarmo. Až po mé druhé brance se hra více uklidnila zbytek utkání jsme již kontrolovali,“ hodnotí utkání 16. kola Fuksa.

Mladý forvard již má na svém kontě devatenáct branek, v tabulce kanonýrů je druhý za bombarďákem Veleckým z Nivnice.

Oba borci se o víkendu blýskli hattrickem. Fuksa začal svoje představení hned v úvodu střetnutí, kdy pokořil brankáře Rottera poprvé.

Skóroval po akci a centru z pravé strany. „Na malém vápně jsem se odpoutal od stoperů a míč uklidil pod břevno,“ popisuje.

Druhý gól přidal po přestávce. „Spoluhráče mě viděl na šestnáctce úplně osamoceného. Posunul mi balon a já měl jen před sebou jenom brankáře, který mi chtěl zmenšit úhel, ale já balon s klidnou hlavou uklidil přesně k pravé tyči,“ líčí.

Hattrick završil v 55. minutě z penalty. Rotter sice směr rány vystihl, na Fuksovu tvrdou a umístěnou střelu ale nemohl dosáhnout.

Pak se trefil ještě Berky a nebylo co řešit.

Fotbalisté Kroměříže B skvěle zvládli i třetí jarní duel a dál pokračují ve stíhací jízdě.

Zatímco Hanácká Slavie brala po zimní pauze všech devět bodů, vedoucí Nivnice dvakrát padla a tabulku vede už jenom o dva body.

„Nečekali jsme, že Nivnice prohraje dva zápasy po sobě. Pro nás to bylo hodně dobrá zpráva a vzpruha. My jsme zatím nepodcenili žádné utkání, i do dalších duelů jdeme s pokorou, stoprocentně koncentrovaní,“ uvedl.

„Před každým utkáním si říkáme, ať se nenecháme zbytečně rozhodit rozhodčím nebo soupeři, ať si hrajeme tu svoji hru, což nám zatím vychází,“ přidává.

I když Nivnice je zůstává v čele I. A třídy, pod tlakem je i Kroměříž. Vedení druholigového klubu by rádo mělo svoji rezervu ve vyšší soutěži, na jaře pro to dělá maximum.

„Bylo by velké zklamání, pokud bychom to nezvládli. Soustředíme se na každý zápas, poctivě makáme. Myslím si, že v týmu je hodně zkušených borců. Máme mančaft na to, abychom postoupili,“ je přesvědčený.

I. A třída sk. B: Těšnovicím pomohly proti Nedašovu standardky, Kroměříž vyhrála

I když Fuksa patří v mužstvu k nejmladším borcům, do počtu v nabité sestavě rozhodně není. V devatenácti letech je nejlepším střelcem týmu, kvalitu má rozhodně na vyšší třídu.

Otrokovický rodák, který vystudoval střední odbornou školu, se v týdnu připravuje s druholigovým mužstvem, jen před utkáním trénuje s béčkem.

V Kroměříži je spokojený, současný stav mu vyhovuje. I když měl nabídky z divize, odchod odmítl a dál nosí sešívaný dres.

„Současné angažmá hodnotím velice kladně. Mám možnost tu hrát a trénovat s výbornými fotbalisty, od nichž sbírám zkušenosti. Moc bych si přál nastoupit i ve druhé lize, všechno ale záleží hlavně na trenéru Ondovi, kterého musím přesvědčit o svých schopnostech,“ ví dobře.