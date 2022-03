Jan Večeřa, trenér Slušovic: V prvním poločase se nám vůbec nedařilo plnit roli favorita. Naše hra byla pomalá, rozehrávka zdlouhavá a nepřesná. Navíc po chybě v rozehrávce šel soupeř zaslouženě do vedení. Ještě do poločasu mohlo být srovnáno, ale Kvasnica zahodil vyloženou šanci. Druhý poločas už byl z naší strany o něčem jiném. Soupeře jsme zavřeli na jeho půlce a vytvářeli si šance, spoustu standardních situací a rohů. Nakonec se nám podařilo zápas otočit. Nejprve v 80. minutě dotlačil míč do sítě Maliňák a o pět minutě později dal vítěznou branku teprve 16letý Viktor Trunkát, pro něhož to byla premiéra mezi muži! V samotném závěru nás při dvou šancích soupeře podržel brankař Kučera. Bereme šťastné, ale zasloužené tři body.“

Roman Kučerňák, trenér Valašské Polanky: „Začátek byl z naší strany dobrý a šli po zásluze do vedení. Bohužel po obrátce se změnil obraz hry. Domácí přidali, díky centrům nás dostali pod tlak. Dloujo jsme se drželi, ovšem jeden nešťastný odraz přinesl vyrovnání, aby o chvíli později Slušovice výsledek povedenou střelou otočili. Škoda dvou zahozených šancí v závěru, ale za druhou půli byli domácí asi o něco lepší a uspěli zaslouženě.“

Branky: 80. Maliňák, 85. Trunkát - 30. Tomšů.

ŠTÍTNÁ N. VL. - V. KARLOVICE 3:1 (2:1)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Čtvrt hodiny jsme hráli dobře, získali vedení, ale pak jsme nepochopitelně přestali hrát. Na malém hřišti s umělou trávou to pak bylo zejména o urputných soubojích a měli několikrát štěstí, vyrovnání viselo ve vzduchu. Po obrátce se kluci naštěstí zlepšili, přidali třetí gól a výhru si v závěru pohlídali. Důležitý souboj o šest bodů jsme naštěstí zvládli, snad na něj navážeme!“

Aleš Vyškovský, trenér Velkých Karlovic: „Dva slepené góly dostaly do pohody domácí. Od dvacáté minuty jsme se herně zvedli a po zásluze dali Škrobákem kontaktní gól. Od té doby se hrála vyrovnaná partie, kdy jsme měli několik možností vyrovnat. Bohužel hrubka na půlce hřiště domácí potrestali a bylo po zápase.“

Branky: 6., 11. Struhař a 75. Struhař - 25. Škrobák

NEDAŠOV - NEVŠOVÁ 1:2 (0:0)

David Solař, brankář Nedašova: „Zápas jsme začali aktivně, podařilo se nám soupeře dostat pod tlak. Postupem času se ale hra vyrovnala a oba celky si vypracovaly několik velkých šancí. Bohužel nástup do druhé půle nám vůbec nevyšel. V rozmezí pěti minut jsme dvakrát inkasovali, což se nám ve zbytku času již špatně dohánělo. Po hodině hry jsme sice rychle korigovali, ale to bylo z naší strany vše. Duel na těžkém terénu vyšel lépe šťastnější Nevšové, my naopak doplatili na trestuhodné zahazování šancí. Ztráta v důležitém záchranářském duelu nás mrzí a bolí.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Úvod patřil domácím, kdy nás podržel gólman Kiza. Tlak Nedašova jsme ustáli a postupně přebrali iniciativu a snažili se skórovat. V první půli se nám to ještě nepovedlo, ale v úvodu druhé už ano,. Svojí rychlosti využil Milan Knedla, o chvíli později po prudké přízemní střele zvýšil naše vedení Petr Karmazín. Domácí ale nesložili zbraně a brzy snížili po pěkné teči z rohového kopu. Následně se snažili o vyrovnání, ale naše obrana byla pozorná a změnu nepřipustila. Tři body z venku jsou pro nás velmi cenné!“

Branky: 66. Holba - 52. Knedla, 57. Karmazín

KVASICE - MORKOVICE 0:4 (0:1)

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: Přestože jsme měli problémy se sestavou, ze které nám v týdnu vypadli Žižka s Neubrtem a další hráči hráli se sebezapřením po horečkách, vysoká porážka je pro nás zklamání a facka. Nevím, nakolik se na našem výkonu odrazily tyto absence, ale rozhodně jsem čekal od kluků z lavičky, kteří nyní měli možnost využít svou šanci. Duel byl o využívání šancí, kdy hosté z první skórovali a po druhém direktu už jsme neměli síly na obrat. Musíme se ze zápasu ponaučit, především proměňovat šance.“

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Nebylo to tak pohodové, jak nasvědčuje výsledek. Kvasice nastoupily dobře, dvacet minut nás tlačili, z první standardky trefili břevno. My postupem času hru vyrovnali a z brejku šli do vedení. Domácí dál tlačili, ale byli jsme to my, kdo právě z brejkových situací a dohrávek stříleli góly. Od stavu 3:0 jsme již zápas kontrolovali. Snad nám první vyhrání neuškodí jako na podzim.“

Branky: 35. Pospíšil, 60. Oplt, 63. Večerka, 72. z pen. Knap)

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - NAPAJEDLA 3:1 (1:0)

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Rozhodující byla naše hodně velká trpělivost. Kluci fungovali jako tým, dobře bránili, podali kompaktní výkon. Napajedla déle držela balon, hrála a lépe kombinovala, ovšem jen po naši šestnáctku. My poctiuvě bránili a čekali na brejky, kdy z jednoho jsme šli do vedení a do přestávky ještě zahodili penaltu. Silný soupeř dál diktoval hru, ovšem góly jsme stříleli my. Když za stavu 3:0 korigovali a následně trefili tyč, nadechovali se k náporu, který jsme ale ustáli. Získali jsme cenné body.“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Nepodali jsme vůbec dobrý výkon, vázla nám naše kombinační hra, byli jsme nedůrazní v šestnáctce a šance, které přišly, skončily na tyči. Domácí byli o mnoho efektivnější v koncovce a trestali nás za naše hrubé chyby. Fotbal to nebyl vůbec pohledný, ale domácí zvítězili zaslouženě.“

Branky: 37. Ligač, 69. Machala, 71. Paták - 76. Huťka.

LUHAČOVICE - BAŤOV 2:9 (0:3)

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovice: „Výsledek hovoří za vše, Baťov nás předčil ve všech směrech. Fotbalově nebylo, co řešit. Doslova, ale nejvíc mě hodně štve přístup některých hráčů, kteří devalvují práci ostatních a to nemyslím jen spoluhráče. Ale všechny lidi, kteří tomu věnují volný čas a snaží se vytvořit slušné podmínky! Tohle špinavé prádlo si vypereme pěkně v rámci kabiny, co jsme si uvařili si taky sníme. To, že se něco nepovede dokážu pochopit, ale to že tomu nedám sto procent v rámci zodpovědnosti, je důkaz neochoty podřídit se týmu a výsměch všem spoluhráčům. Je to naše ostuda, že tohle vůbec musíme řešit!“

Petr Zapletal, trenér Baťova: „ Velmi jsme se těšili na zahájení jarní části soutěže. V Luhačovicích vždy bylo přátelské prostředí, domácí se vždy snažili o kombinační fotbal a vzájemné utkání mělo vždy výbornou úroveň. I toto utkání kvalitou nezklamalo a diváci viděli zajímavé utkání se spoustou branek. My jsme podali velmi solidní výkon a vítězství bylo zasloužené. Hráli jsme aktivně a když jsme se v koncovce dokázali střelecky prosazovat, tak utkání bylo po celou dobu pod naší kontrolou.“

Branky: 65. a 67. Červenka – 11., 60. a 62. Tkáč, 18., 82. a 84. Krajča, 52. a 76. Gojš, 37. z pen. Sotolář.

BORŠICE - BRUMOV 0:0

Pavel Kučera, hrající trenér Boršic: „Náš výkon hlavně v první půli byl rozpačitý. O chlup více ze hry měl soupeř. O přestávce jsme si vše vyříkali, řekli, co musíme zlepšit a kluci Brumov přitlačili. Miska vah se přiklonila k nám, více jsme drželi míč a získali lehký tlak. Největší šanci spálil po standardce Janík, který hlavou přestřelil odkrytou bránu. Více se hrálo mezi šestnáctkami, hosté hrozili hlavně z brejků. V samém závěru po jednom z nich i kvůli ještě nedokonalému terénu neudržel gólman míč a ten po dorážce zastavil rukou Oslzla. Následovalo jeho vyloučení a penalta, kterou ale Janečka vyrazil a zachránil nám bod. Remíza je z tohoto pohledu spravedlivá.“

Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: „Hrací plocha byla ve velmi dobrém stavu, ale přece jen to bylo první seznámení se s přírodní trávou a hráči volili jednodušší styl fotbalu. Vytvořili jsme si více brankových situací a domácí zase hrozili ze standardek. Radovat jsme se mohli v 87. minutě, kdy střílel do odkryté části branky Marek Chovanec, domácího brankáře zastoupil hráč a míč vyrazil rukou. Následný pokutový kop neproměnil Radim Bublák. S bodem nejsme úplně spokojeni, ale bereme ho!“

1. Baťov 14 10 3 1 50:13 33

2. Slušovice 14 9 2 3 28:20 29

3. Luhačovice 14 8 2 4 28:23 26

4. Napajedla 14 8 1 5 33:22 25

5. Boršice 14 7 3 4 25:17 24

6. Kvasice 14 7 2 5 28:20 23

7. Bystřice p. H. 14 6 3 5 29:31 21

8. Morkovice 14 5 4 5 25:23 19

9. Brumov 14 5 4 5 26:25 19

10. Nevšová 14 4 4 6 24:26 16

11. Nedašov 14 4 3 7 18:26 15

12. Štítná n. Vl. 14 4 1 9 24:33 13

13. Val. Polanka 14 3 1 10 11:41 10

14. V. Karlovice 14 0 3 11 9:38 3