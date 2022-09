VIDČE - VAL. POLANKA 6:3 (1:1)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Velmi slušná divácká návštěva viděla na Sahaře vyrovnanou první půli. V úvodní šanci zápasu se v 10.min. ocitá domácí Milan Drda. Rohový kop Mičkala však hlavou z malého vápna usměrňuje mimo bránu. Rovněž další šance domácích brankou nekončí. Důrazný Mičkal odebírá míč s rozehrávkou váhajícímu Kovářovi, střílí z rohu velkého vápna, ale hostující brankář Zrník je pozorný a ránu chytá. 20.min. a opět chyba v defenzivě hostí. Pavel Drda vystihuje přihrávku Ondry na Kovalčíka, druhým dotekem předává míč do běhu Zubíkovi, ale ten ve stoprocentní šanci přehazuje nejen Zrníka, ale i hostující bránu. Poté přicházejí šance i na druhé straně. Přihrávka Barana nachází na malém vápně Ondřeje Adámka jehož střelu pozorný Lobanov nohama vyráží. Další akce v 31.min. již končí brankou. Kovalčík sklepává míč pro Nováka, ten jej uličkou posouvá na Barana a jeho přesná střela k tyči otevírá skóre utkání 0:1. Za dvě minuty je srovnáno. Rohový kop domácích, míč si vyměňují Mičkal s Babincem a následuje střílený centr před bránu který si nachází Zubík a střelou pod břevno nedává Zrníkovi šanci 1:1. V závěru poločasu dvě dobré šance na obou stranách. Nejprve se sám před Lobanovem ocitá Kovalčík, kterého krásně uvolňuje Baran. V zakončení volí střelu po zemi, domácí brankář skvěle vyráží. Na druhé straně akce na jeden dotek Mičkal, Šimša a zakončující Babinec, jehož střela z hranice šestnáctky míří nad.Začátek druhé půle vychází domácím skvěle. 48.min. Fryšara posílá míč z pravé strany do vápna, kde jej Zubík přiklepává Pavlovi Drdovi a ten prostřeluje vše před sebou 2:1. Následuje desetiminutovka ve které jsou diváci svědky čtyř branek. Trestný kop z hranice velkého vápna, střela Mičkala se odráží od zdi k Pavlovi Drdovi, který míč vrací zpět na velké vápno. Znovu na bránu jej posílá Špůrek a i s přispěním teče Stanislava Adámka míč končí za zády překvapeného hostujícího brankáře 54.min. 3:1. Na rozdíl tří branek a to s notnou dávkou štěstí pro domácí zvyšuje Mičkal. Jeho lehkou střelu v 60.min. skoro z 30-ti metrů podceňuje hostující brankář Zrník a sráží si míč za svá záda do sítě 4:1. Domácí jsou v euforii a o dvě minuty později přidávají branku pátou. Pavel Drda dlouhým nákopem nachází v šestnáctce Heryána a ten bombou pod břevno nedává Zrníkovi sebemenší šanci reagovat na střelu 5:1. 64.min. a opět Pavel Drda v roli nahrávače. Tentokrát však chybuje v rozehrávce, míče se zmocňuje Baran a přesnou nechytatelnou střelou k tyči snižuje na 5:2. Vedení o čtyři branky získáváme zpět v 69.min. Mičkal krásně do uličky uvolňuje nabíhajícího Heryána, který podél vybíhajícího brankáře uklízí míč do sítě 6:2. Poslední střelecké slovo mají však hosté. V šestnáctce domácích je faulován hostující hrající trenér Kučerňák, míč si v 73.min. na penaltový puntík staví Baran a s přehledem svou třetí brankou v zápase upravuje skóre utkání na 6:3. V 85.min. může hostujícího kapitána Barana napodobit hattrickem v zápase Heryán, jeho sólo však stejně jako následnou dorážku Mičkala skvěle chytá Zrník. Důležité utkání domácí zvládli za tři body i díky z jejich strany ofenzívně velmi kvalitnímu druhému poločasu."

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Úvod utkání vůbec nenasvědčoval tomu, že by diváci ve Vidči měli být svědky přestřelky. První vážnější příležitost měli domácí v 17. minutě díky hrubé chybě hostujícího Kováře, zakončoval v palebné pozici domácí kapitán Mička, brankář Zrník byl však připraven pohotově zasáhnout. Obrana Polančanů si koledovala, ve 24. minutě mohl trestat další zaváhání po přihrávce Pavla Drdy Zubík, ale bránu netrefil. Polančané přicestovali na Rožnovsko bez útočníka, což se možná projevilo v několika slibných centrů do předbrankového prostoru, kde si však hostující záložníci dávali až příliš přednosti před finálním zakončením. Ve 38. minutě se hosté ujali vedení, parádní pas Nováka zužitkoval přesnou trefou kapitán Baran. Jenže domácí srovnali za necelé dvě minuty, po dobře sehraném rohovém kopu nacentroval míč Mičkal do vápna, kde byl připraven přesně zakončit Zubík.

Start druhé půle byl pro domácí tým doslova skvostný. Hned ve 48. minutě otáčel skóre, když si balon na střelu připravil Pavel Drda a přesně zamířil - 2:1. Za pět minut už to bylo o dvě branky pro Vidče, z trestného kopu se radoval Špůrek, nutno podotknout, že mu pomohla teč, na kterou Zrník nemohl stačit reagovat. Polančané byli paralyzování, což se znovu projevilo v 60. minutě, kdy Zrník neudržel střelu Mičkala. Za dvě minuty se radoval Heryán, když nakopnutý balón z voleje usměrnil do polanské brány, to už bylo 5:1 pro domácí tým. Až teprve poté se Polančané zmohli na odpověď, Baran svou druhou trefou v utkání trestal zaváhání domácí obrany. Vidče si však znovu upevnilo náskok v 69. minutě, kdy se po přihrávce Mičkala znovu radoval Heryán. Pokud správně počítáte, tak v 72. minutě padl už sedmá branka v rámci druhé půle, postaral se o ní znovu polanský kapitán Baran, když z penalty zkompletoval hattrick. Více se už ale hostům utkání zdramatizovat nepodařilo. Vidče dokonale trestalo polanské chyby a o výsledku rozhodlo v úvodu druhé půle. Polanské trápení po návratu do I.A třídy pokračuje i nadále."