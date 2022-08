KELČ - KATEŘINICE 1:7 (0:3)

Libor Novák, činovník Kelče: „Opět jsme nastoupili s několika mladíky v sestavě, ale zkušenější hosté ukázali svoji kvalitu. Do půle se prosadili hned třikrát. Hosté i ve druhém poločasu na hřišti dominovali a přidali další góly. Čestný úspěch vstřelil za stavu 0:5 kanonýr Jiříček. Na toto utkání musíme co nejrychleji zapomenout."

Miroslav Vrba, hráč Kateřinic: „Začátek zápasu napověděl průběhu celého zápasu. Kateřinice se dostávaly do hry a většinu první poloviny strávily na polovině domácích. Domácí se snažili kombinovat, ikdyž se jim to moc nedařilo. Kateřinice měly během 20. minut šance na to vstřelit minimálně dvě branky. Kelč držel domácí brankář. Kateřinice se prosadily až z penalty. První půle byla v režii Kateřinic, domácí se dostali do dvou šancí, ty však nedokázali proměnit. Hosté přidali následně další dvě branky a do šaten se šlo za stavu 0-3. Hned ze začátku druhé půle si domácí vstřelili vlastní branku, to pomohlo hostům se dostat to úplného klidu. Kelč se i za nepříznivého stavu snažila hrát a nevzdávala se. Na 5:1 snižoval hlavou Jiříček, konec zápasu už byl takový bez náboje. Kateřinice držely míč, domácím už docházely síly a spíše se to dohrávalo. Kdo zaslouží pochvalu je určitě domácí brankář, který chytl minimálně další 3-4 branky. Naše výhra je ale naprosto zasloužená."