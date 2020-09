VÝHRU ZLÍNA NAD HODONÍNEM PŘIKÁŠLILA PARÁDNÍM SLALOMEM Z POLOVINY HŘIŠTĚ PAVLA ŠIBLOVÁ

Úspěšně začaly novou sezonu v Moravskoslezské lize fotbalistky Fastavu Zlín. V 1. kole soutěže na domácím hřišti v Lužkovicích porazily Hodonín. V dalším kole zlínský Fastav zajíždí na Vysočinu. V neděli 13. září bude hrát v Jihlavě. Zápas začíná v 16 hodin.

Duel s Hodonínem byl dlouho vyrovnaný. Diváci v Lužkovicích se v prvním poločase gólu nedočkali. Domácí však mohly uklidnit Nela Ševčíková a Marholtová. Ty ale slibné šance neproměnily.

Ve druhé půli už byl zlínský Fastav lepší a v třiapadesáté minutě ho z rychlého úniku poslala do vedení Marholtová. Druhý gól padl až v 78. minutě, kdy Hanáčková z 16 metrů uklidila přesnou střelu do brány hodonínské gólmanky Aujeské. Za minutu předvedla parádní slalom z poloviny hřiště největší letošní posila Zlína Pavla Šiblová a bylo to 3:0.

,,Až ve druhém poločase jsme se v zápase uklidnili. Zlepšili jsme souhru i přihrávky. Také jsme si vypracovali spoustu šancí. Hodonín už nestačil čelit našemu útočnému pojetí,“ uvedl po utkání spokojený zlínský manažer Karel Dolina.

Výsledek 1. kola:

FASTAV ZLÍN – HODONÍN 3:0 (0:0)

Branky Zlína: Marholtová, Hanáčková, Šiblová.

Fastav Zlín: Hnilicová – Petra Ševčíková, Andrlíková, Vyvlečková, Hrubá, Navrátilová, Šiblová, Hanáčková, Novosadová, Nela Ševčíková, Marholtová. Střídaly: Hájková, Halová, Martáková, Rozsypalová.

MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE ŽEN

BEZMĚROV ROZSTŘÍLEL DRŽOVICE. V LOKÁLNÍM DERBY SI UHERSKÝ BROD PORADIL S BŘEZŮVKAMI. HOLEŠOVSKÉ HOLKY NEZVLÁDLY DUEL S MUTĚNICEMI

S velkou chutí začaly novou sezonu fotbalistky Bezměrova. Hanačky v 1. kole Moravskoslezské divize žen nastřílely v Držovicích deset gólů. V krajském derby uspěl Uherský Brod s týmem Březůvek. Nebodovaly Holešovské holky, které nezvládly druhý poločas s Mutěnicemi.

UHERSKÝ BROD – BŘEZŮVKY 1:0 (0:0)

,,Po vyrovnaném prvním poločase jsme po přestávce soupeře zatlačili do defenzívy. A bylo jenom otázkou času, kdy dáme gól. Měli jsme také smůlu. Dvakrát jsme nastřelili tyčku a jednou břevno. Březůvky nás za celý zápas ohrozily pouze třikrát z brejkových akcí. Naše družstvo si za bojovnost tři body zasloužilo,“ tvrdí vůdce uherskobrodské lavičky Jan Gazdík.

,,Na Slovácku jsme podaly dobrý výkon. Ještě nám ale chyběla souhra a na začátku sezony i herní praxe. Utkání však mělo skončit remízou. Dokonce jsme ho mohly i vyhrát. Už v 7. minutě se totiž dostala do velké šance Vilhanová. Ale i domácí měli slibné příležitosti. Uherský Brod byl nakonec šťastnějším týmem. V našem družstvu výborně zahrála obránkyně Klára Fusková,“ hodnotila první zápas v letošním ročníku divize vedoucí kolektivu Březůvek Monika Zábojníková.

Branka: Dufková.

Uherský Brod: Karolová – Oharková, Chovancová, Juřenčáková, Eliášová, Baná, Kučerová, Pavla Jeřábková, Šotová, Vidová, Dufková. Střídaly: Jurčová, Juráková, Fojtíková, Gorčíková.

Březůvky: Malotová – Vavrušová, Vaculíková, Huťková, Marková, Divoková, Chudáková, Ondrašíková, Vilhanová, Fusková, Bejtkovská. Střídaly: Šišková, Michalíková, Lukašíková, Urbánková, Macková.

HOLEŠOVSKÉ HOLKY – MUTĚNICE 1:3 (1:0)

,,V úvodních minutách zápasu se hrál opatrný fotbal se všemi znaky začátku sezony. V první půli jsme měli velkou, ale neplodnou převahu. Gólově se prosadila pouze v třiadvacáté minutě Stavjaníková. Po přestávce už bylo na hřišti vidět pouze hostující družstvo. A Mutěnice třemi brankami po dlouhých nakopávaných balónech otočily vývoj utkání. Za výkon ve druhé pětačtyřicetiminutovce si Jihomoravanky tři body zasloužily. My jsme duel s jedním z favoritů soutěže nezvládli psychicky,“ konstatoval po střetnutí hlavní trenér domácího celku Slavomír Bednář starší.

Branka Holešovské holky: Stavjaníková.

Holešovské holky: Kateřina Pitnerová – Jiroušková, Tiefenbachová, Slezáčková, Křenková, Doleželová, Pospíšilíková, Stavjaníková, Škrabalová, Adriana Ševčíková, Sklenaříková. Střídaly: Vašíčková, Setinská, Pavelková, Kotasová, Šimková.

DRŽOVICE – BEZMĚROV 0:10 (0:4)

,,Utkání s pravděpodobně s nejslabším týmem soutěže bylo naší jednoznačnou záležitostí. Od začátku jsme v něm měli výraznou převahu. Do čtyřiatřicáté minuty jsme si po brankách Barnetové, Dočkaové a Trávníčkové vypracovali tříbrankový náskok. Tři minuty před koncem prvního poločasu přidala z penalty čtvrtý gól Houšková. A po změně stran v letošní sezoně oslabení domácí už nekladli vůbec žádný odpor,“ informoval šéftrenér bezměrovského fotbalového klubu Vladimír Opluštil.

,,Hlavně ve středu pole jsme domácí jasně přehrávali,“ dodal ještě Opluštil.

Branky Bezměrova: Barnetová 3, Dočkalová 3, Trávníčková, Houšková, Hájková, Novotná.

Bezměrov: Bílková – Strašáková, Houšková, Lucie Pitnerová, Zachová, Adéla Pitnerová, Novotná, Dočkalová, Spitzerová, Trávníčková, Barnetová. Střídaly: Šoberová, Hájková.

2. PŘEDKOLO POHÁRU ŽEN FAČR

BEZMĚROV V ČESKÉM POHÁRU VYŘADILY KOTVRDOVICE

Už ve 2. předkole skončila fotbalistkám Bezměrova sezona v ženském Českém poháru. Hanačky prohrály v Kotvrdovicích 2:4.

,,Do utkání jsme nastoupili pouze s 12 hráčkami. Přesto jsme v něm byli favority. Hned v 5. minutě nás poslala do vedení Trávníčková. Ve zbytku střetnutí už jsme se v koncovce příliš neprosazovaly. Nepomohla nám ani posílení útoku. V 60. minutě sice Barnetová korigovala stav na 2:3, ovšem v pětaosmdesáté minutě Konečná po náhodném nákopu čtvrtým gólem definitivně potvrdila výhru Kotvrdovic,“ konstatoval po zápase zklamaný bezměrovský kouč Vladimír Opluštil.

KOTVRDOVICE – AJAX BEZMĚROV 4:2 (2.1)

Branky Bezměrova: Trávníčková, Barnetová.

Bezměrov: Krejčí – Houšková, Lucie Pitnerová, Novotná, Bílková, Trávníčková, Adéla Pitnerová, Hájková, Barnetová, Červíková, Dočkalová. Střídala: Baštincová.

PŘESTUPY DO UHERSKÉHO BRODU

DIVIZNÍ ŽENSKÝ FOTBALOVÝ TÝM UHERSKÉHO BRODU TĚSNĚ PŘED STARTEM SEZONY POSÍLIL SESTAVU

Husarský kousek se povedl vedení ženského týmu Uherského Brodu. Těsně před startem Moravskoslezské divize do klubu z Valašských Klobouk přestoupilo 5 fotbalistek.

,,Jejich příchodem chceme zvýšit konkurenci v našem družstvu. Hráčky si musí uvědomit, že nikdo nemá místo v kádru jisté. Chceme vytvořit tlak, aby hráčky o základní sestavu bojovaly už v trénincích,“ uvedl uherskobrodský sekretář Petr Zpěvák.

Jednání o přestupech ale nebyla jednoduchá. Nakonec se to díky vstřícnosti valašskoklobouckých funkcionářů Radka Ovesného a Jaroslava Maňase podařilo.

Do Uherského Brodu přestoupily patnáctiletá odchovankyně Nedašova Kateřina Fojtíková, dvaadvacetiletá odchovankyně Lačnova Jana Juřenčáková, dále 22letá Pavla Jeřábková a fotbalistky původem z Brumova 19letá Markéta Hamalčíková a 17letá Eliška Raková.

PŘIHLÁŠKA DO VALAŠSKÉ FOTBALOVÉ AKADEMIE

PŘIHLASTE SE DO VALAŠSKÉ FOTBALOVÉ AKADEMIE

V pondělí 31. srpna vznikla v Liptále nová divize Valašské fotbalové akademie.

,,Jedná se o projekt, díky kterému mladí hráči získávají další herní praxi v zápasech s ligovými městskými kluby z Česka, Slovenska a Polska. Přitom neopustí svůj domácí klub. Tento projekt je totiž veden pod heslem ,,přidej si navíc,“. Proto není nutné nikam přestupovat. Herní praxe je doplněná tréninky s trenéry s licencí a je ještě doplněná speciálními tréninky. Tento projekt pomůže mladým hráčům ročníku narození 2010, 2011 a 2012 fotbalově růst,“ vysvětluje koordinátor projektu Václav Vinkler.

Ten také podá na telefonu 769 399 991, nebo emailové adrese vac.vinkler@gmail.com veškeré informace.

PROGRAM VALAŠSKÉ FOTBALOVÉ AKADEMIE:

Pondělí 31. srpna (Liptál):

17:00 – 18:00 trénink, specializace: trénink VFA.

Sobota 5. září (Dolní Bečva):

8:00 – 17:00 turnaj VFA, specializace. X – GAMES 2020.

Sobota 12. září (Jarcová):

9:00 – 14:00 externí turnaj, specializace: Matrix Cup.

Pondělí 14. září (Liptál):

17:00 – 18:30 trénink, specializace: trénink VFA s FC Fastav Zlín.

Sobota 19. září (Hodslavice):

8:00 – 12:00 MiniMorava 9, specializace: triangl za účasti 4 až 8 týmů v kategorii.

Pondělí 21. září (Liptál):

17:00 – 18:30 trénink, specializace: trénink VFA.

Sobota 3. října (Liptál):

8:00 – 12:00 MiniMorava 10, specializace: triangl za účasti 4 až 8 týmů v kategorii.

Pondělí 5. října (Liptál):

17:00 – 18:30 trénink, specializace: trénink VFA.

Sobota 17. října (Valašská Bystřice):

8:00 – 12:00 MiniMorava 11, specializace: triangl za účasti 4 až 8 týmů v kategorii.

Pondělí 19. října (Liptál):

17:00 – 18:30 trénink, specializace: trénink VFA.

Sobota 31. října (Bělotín / Hranice):

8:00 – 12:00 MiniMorava 12, specializace: triangl za účasti 4 až 8 týmů v kategorii.