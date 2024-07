Aby byl nováček co nejlépe připraven, začal se společnou přípravou druhý červencový den. „Někteří hráči dostali individuální plán, druhá část týmů se zapojila do procesu s našim A-týmem. Společný tréninkový proces jsme zahájili jako většina druhé červencové pondělí,“ upřesnil

Jak bude probíhat příprava?

V našem klubu došlo k mnoha změnám a několik se přímo dotknulo i B-týmu. Jsme velmi rádi a vděční každému, kdo se do této doby zapojil nějakým způsobem do chodu tohoto týmu. Dokázali jsme společně posunout mužstvo do krajského přeboru, což byl náš dlouhodobý cíl.

Od tohoto soutěžního ročníku jsme v klubu připravili samostatně fungující B-tým, který bude mít svůj proces, kádr a nastavené cíle. Samozřejmě jako každá rezerva bude skladba jednotlivých tréninků a zápasů velmi záviset na spolupráci s prvním týmem a mládeží. I tak má rezerva v letním přípravném období v plánu čtyři tréninky v týdnu, šest přípravných utkání a jede na krátké dvoudenní herní soustředění. V přípravných utkáních se postupně představíme FK Lubná, TJ Zdounky, FC Kvasice, Górnik Zabrze B, FC Želatovice a na závěr FC Zlín B.

Jaké jsou změny v kádru?

Kádr pro nadcházející sezónu je tvořen z několika skupin hráčů. Jednu tvoří starší zkušenější hráči. Největší zastoupení mají mladší hráči, u kterých vnímáme možný přesah do Á-týmu. Další skupinu tvoří talentovaní dorostenci, které bychom rádi postupně zapojovali do mužského fotbalu. Samozřejmě nedílnou součástí kádru budou hráči Á-týmu, kteří budou potřebovat herní vytížení například po zranění. Odchody z kádru neevidujeme zatím žádné. Pouze máme jednoho hráče ve stavu zraněných, takže u něj budeme čekat na jeho zapojení k týmu.

S posilami nepočítáte, nepotřebujete?

Spíše se bavíme o nových tvářích převážně z naší akademie. I tak bychom rádi dotáhli přestup dvou tří hráčů, kteří by nám přidali potřebnou kvalitu a zkušenost.

Kde vás tedy tlačí bota?

Dá se říct, že znám všechny hráče, kteří jsou v kádru. Dlouhodobě jsou v naší struktuře, tudíž znají filozofii klubu. Budeme i nadále pracovat na jejich rozvoji, a to individuálním i týmovém. O doplnění kádru se bavíme spíše směrem k tréninkovému procesu, případně o zkušenějším hráči, který by byl dobrým vzorem pro mladé hráče. Aktuálně se pohybujeme kolem cca kolem čtrnácti hráčů a dvou brankářů.

Jaké máte ambice do nové sezony?

Cílem je hlavně stabilizovat kádr. Kvalitním tréninkovým proces se neustále zlepšovat a být dobrou podporou pro první tým. Chceme se prezentovat fotbalovým dojmem a samozřejmě chceme být výsledkově úspěšní. Pro nás je prioritou dostávat přes B-tým mladé hráče do mužského fotbalu a velmi se těšíme na kvalitu krajského přeboru a věříme, že to bude kvalitní soutěž pro rozvoj našich hráčů.

Jak se vám zamlouvá los?

Popravdě jako nováček úplně los neřešíme. Samozřejmě se na soupeře chceme určitým způsobem připravit, ale prioritou pro nás budou naše předvedené výkony a náš způsob hry. Kdybych měl říct k losu, tak jsem rád, že začínáme na domácím hřišti. Vždy je to je příjemnější vstup do soutěže.