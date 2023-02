Přípravný fotbal -

Těšnovice – Kroměříž U19 2:1 (1:1). Branky Těšnovic: Michal Brázdil, Filip Nohava.

Morkovice - Želatovice 2:2 (1:1). Branky Morkovic: Gejdoš 2

„Pro diváky to byl hodně dobrý a bojovný zápas. Narazili jsme na zdatného soupeře, takže se hrálo rychle, nahoru a dolů. Na obou stranách byly k vidění pěkné akce. V závěru jsme měli docela převahu, nepodařilo se nám ale dát rozhodující gól,“ posteskl si morkovický trenér Miroslav Bednařík. Ve víkendovém duelu z klíčových hráčů postrádal jenom Večerku.

Morkovičtí další zápas sehrají za týden doma proti Nedachlebicím, kde kouč Bednařík v minulosti působil.

DOTÁHLY BREJKOVÉ AKCE

První zápas po dlouhé pauze vyšel Těšnovicím. Lídr krajské I. A třídy skupiny B zdolal gólem Nohavy z poslední minuty starší dorost Kroměříže 2:1.

„S výsledkem jsem spokojený, s hrou už tolik ne,“ uvedl s úsměvem trenér Sokola Jiří Maceja. „Bylo to podobné jako na podzim, kdy jsme v některých zápasech nebyli herně lepší, ale ke konci jsme to zlomili vůlí. To se nás pořád drží, tak snad tomu tak bude co nejdéle,“ přeje si.

Těšnovicím proti mladému týmu Hanáků scházeli tři hráči ze základní sestavy, duel s kroměřížskou devatenáctkou zvládly rozumem a bojovností.

„Bylo vidět, že nemáme tolik natrénováno, taky s balonem si ještě nerozumíme. Soupeř byl herně lepší, více na balonu. My jsme hráli v bloku a podařily se nám dva protiútoky. Ten druhý přišel v poslední minutě. Byla to asi třetí střela na domácí bránu,“ přiznal Maceja.

Těšnovice vyučily protivníka z produktivity. Dorostenci Kroměříže si v utkání vypracovali více gólových příležitostí, skórovali však pouze jednou. Další branky jim neuznal sudí kvůli ofsajdům.

Účastník I. A třídy skupiny B se v dalším zápase představí na umělé trávě divizního Baťova, kde se postaví Tlumačovu.