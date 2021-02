„Jsme rádi, že nás Radek posílí. Zdejší prostředí velice dobře zná. Je to místní odchovanec, který se k nám vrací z FC Kvasice. Určitě nám může pomoci a věříme, že navážeme na úspěšnou spolupráci s naším útočníkem Michalem Bernatíkem,“ přeje si nový těšnovický trenér Ondřej Šilinger.

Janoštík začínal s fotbalem jako žák právě v Těšnovicích, do mateřského klubu se na jednu sezonu vrátil v roce 2014. V zimní přestávce ale zamířil do divizních Kozlovice, poslední Janoštíkovou štací byly Kvasice, kde strávil čtyři roky. „,Doufám, že budu týmu prospěšný. Chtěl bych se s Těšnovicemi pohybovat v horní části tabulky,“ přeje si posila.

Aktuálně sedmý tým I. A třídy skupiny B odstartoval zimní přípravu minulý pátek. Do individuálních tréninků se zapojili všichni hráči z podzimního kádru. Na své svěřence dohlížejí noví trenéři. Vedení klubu se po konci Romana Potočného dohodlo na spolupráci nejen s Ondřejem Šilingrem, ale také Josefem Židlíkem.

Právě čtyřiačtyřicetý Židlík trenérskou funkci v Těšnovicích dobře zná, vždyť v hanáckém klubu jako hráč působí už od roku 2006. Svoji kariéru odstartoval v roce 1991 v Hanácké Slavii Kroměříž, prošel i Zlínem, Koryčany, Hulínem, Zdounky a Viktorií Kroměříž.

Židlík nyní působí také jako trenér mládežnických celků v Hanácké Slaviíi, kde vede syny Štěpána a Hynka.

Pro devětatřicetiletého Šilingera je to první trenérská štace. Zkušený fotbalista přišel do Těšnovic loni v létě, nyní bude kromě hraní také vypomáhat s koučinkem. „Mám celkem jasnou představu o tom, jakým fotbalem by se Těšnovice měly prezentovat. Považuji za důležité, aby moje vize týmu zapadala. Ba co víc, abych byl schopen ji rozvíjet. A to ať jde o způsob samotné hry nebo o přípravu týmu,“ řekl Šilinger.

S fotbalem začínal v roce 1992 v Kroměříži. V Hanácké Slavii strávil většinu kariéry, v mateřském klubu si zahrál i druhou ligu. Jinak působil v Chropyni, Hulíně a Kvasicích, za fotbalem v minulosti dojížděl i do Rakouska.