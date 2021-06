„Z návratu máme velkou radost, třebaže vše proběhlo u zeleného stolu. Když první nabídku odmítly Luhačovice, my příliš neváhali,“ netají se hrající předseda SKF Holešov Milan Roubalík.

Jeho klub se přitom cílem postupit do divize netajil. „Chtěli jsme o ni zabojovat už v minulých ročnících, byla to naše priorita. V poslední nejen fotbalově nejisté době jsme slyšeli o možnosti postupu mimo pořadí, věděli jsme i o problémech Brumova. Předminulý pátek jsme dostali nabídku na postup a po víkendu a zvážení všech pro a proti jsme ji přijali,“ popsal rychlý posun o soutěž výše předseda klubu z Hané.

Sám přitom stále ještě těžce nese čtyři roky starý sestup z divizní soutěže, kdy rozhodovalo až poslední kolo a hromada nečekaných výsledků. „Když si na to vzpomenu, pořád to ve mně vře. Sestoupit jsme rozhodně neměli, ale doplatili jsme na to, že jsme byli nováčky a zachraňující se celky z jižní Moravy vše zrežírovaly. Zejména průběhu zápasu Bzenec – Velká Bíteš se všichni okolo ještě dlouho smáli. Stále mě mrzí, za jakých okolností jsme sestoupili, nepomohla nám ani ventilace situace do nejvyšších pater českého fotbalu. Zde se naplno projevilo, jak tehdy český fotbal v zákulisí fungoval,“ stále cítí hořkost Roubalík.

Nyní holešovská kopaná dostává další možnost zabydlet se v divizní společnosti. Navíc po restrukturalizaci skupin je čeká příjemné prostředí skupiny E s výrazně menšími dojezdovými vzdálenostmi. „Nyní to bude mnohem příjemnější a méně nákladné hlavně na dopravu. Nějaké navýšení rozpočtu i kvůli odměňování proběhne, už jednáme i se sponzory, ale náš rozpočet bude zdravý a naplněn,“ uklidnil předseda všechny fanoušky.

Stejně tak bude vedení klubu řešit doplnění a zkvalitnění kádru, který by rozhodně nechtěl hrát druhé housle. A dál jej povede stejný realizační tým v čele s trenérem Martinem Malíkem. „Stále má důvěru, ale především zkušenosti. Co se kádru týče, máme kvantitu, ani kvalita není špatná, ale s trenéry máme představu jej doplnit alespoň o dva dobré hráče. Do základu, aby byli posilami. Jeden do ofenzivy, druhý na kraj. I proto, že se náš nejlepší hráč Polomík bude se zraněným kolenem minimálně půl roku mimo hru,“ posteskl si bývalý úspěšný fotbalista, který na podzim ukončil svou kariéru v prvním týmu a nyní bude vypomáhat jen rezervě.

Poněvadž se postup „upekl“ narychlo, žádné oslavy ještě neproběhly. „Vše si asi vynahradíme nyní o víkendu, kdy je naplánováno soustředění na Rusavě a zájem o něj je rekordně velký,“ směje se předseda. „Potrénujeme, uděláme stmelovací aktiv a během něj probereme i postup do divize,“ dodal Milan Roubalík.