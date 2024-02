„Chtěli bychom hrát pěkný fotbal, bavit naše fandy. Co se umístění týče, uděláme maximum pro udržení medailové příčku a třeba se pokusit zkomplikovat roli favoritů. Hlavně Kvasic, které budou hodně silné. Ještě více, než na podzim,“ očekává Václav Uhlíř, hlavní kouč Hluku.

Se společnou přípravou začal nováček až ve druhé polovině ledna (19. 1.), přičemž využívají zázemí Hluku, ale i umělou trávu v Kunovicích či Uherském Hradišti. „Přístup kluků je příkladný, zaslouží si pochvalu. Zdravotní problémy trápí Marka Lipotu (třísla), po prosincovém zákroku začal později kapitán Roman Sopoušek. Zatím jde vše, podle plánu,“ uklidňuje fanoušky Uhlíř

Přestože se vedení snažilo současný úspěšný kádr ještě posílit, zatím žádný konkrétní příchod posily se nekoná. „Zájem jsme měli o několik hráčů, bohužel všechny varianty padly. Naštěstí z týmu nikdo neodešel, a tak po doplnění o pár dorostenců pracujeme ve stejném složení, jako na podzim,“ oddechl si naoko trenér, jenž stále doufá v příchod alespoň jedné nové tváře.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

„Situaci stále monitorujeme, jeden kvalitní, rozdílový fotbalista do základní sestavy by se hodil. Rád bych někoho do ofenzivy, k útočníkovi Dohnalovi, který dojíždí z Prahy a nemůže se účastnit všech zápasů,“ poznamenal. „Nejdeme však přes hranu, nemáme takové finanční možnosti, jako naši přímí rivalové. Sázíme na odchovance, partu, týmovost,“ zdůraznil lodivod třetího celku krajského přeboru po podzimní části.

V uplynulých dnech zvládli fotbalisté Spartaku Hluk odehrát již dva duely. „První v Praze s Pragou, účastníkem I. A třídy, domluvil Honza Dohnal, který tam kdysi hrál a v exhibičním tempu jsme jasně zvítězili vyhráli 4:1. Víkendový výlet do hlavního města jsme pojali teambuldingově, parádně jsme stmelili partu. Ve druhém, proti divizním Skašticím, nám vyšla první půli, kterou jsme vyhráli 2:1 a k tomu zahodili řadu dalších šancí. Soupeř byl efektivnější a nakonec výsledek otočil. S výkony jsem spokojen,“ shrnul úvodní dva duely, přičemž dohromady jich odehrají pět.

„Chceme se co nejlépe nachystat na úvod odvet. O našich cílech a ambicích hodně napoví hned úvodní kolo, ve kterém hostíme vedoucí Hrachovec,“ dodal Václav Uhlíř.