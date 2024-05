ROZHOVOR/ Pracovně působí ve filharmonii, koncertoval však i přímo na slavném svatostánku Kaiserslauternu. Miroslav Bureš to ve fotbale tak daleko nedotáhl, o minulém víkendu přesto dal o sobě pořádně vědět – v I. B třídě skupině B trefou z půlky hřiště zvyšoval náskok Záhlinic na půdě Fryštáku na 3:0. Dal tak vzpomenout na dnes už legendární gól Patrika Schicka z EURA 2020. „Viděl jsem vyběhnutého brankáře, který se pohyboval okolo šestnáctky. Hned jsem věděl, co udělám. Zkusil jsem to křápnout, ve 45 letech bych tam už nedoběhl,“ rozesmál se Bureš.

Miroslav Bureš (červený dres) se svým synem. | Foto: Se souhlasem Miroslava Bureše.

V sobotu jste porazili Fryšták 5:2. Tato výhra se hodně počítá, že?

Na zápas jsme přijeli skoro v okleštěné sestavě – spousta kluků byla zraněných, další v práci, řada tak došla i na mě (úsměv) Do zápasu jsme šli s tím, že budeme bránit, chtěli jsme to postavit na defenzívě. Na začátku jsme se skoro nedostali k míči, po prvním brejku jsme však vstřelili gól.

Napověděla tato trefa o zbytku zápasu?

Domácí se snažili dobývat naší branku, v koncovce to však z jejich strany nebylo dobré. My se postupně dostávali do hry, vždy jsme pak udeřili po brejcích. Vedli jsme už 5:0, závěr byl z naší strany volnější, dvakrát jsme inkasovali. Ke konci zápasu jsem už ale na hřišti nebyl, střídal jsem v 67. minutě – musel jsem jet na koncert. Popravdě jsem už ale nemohl. (se smíchem)

V prvním poločase jste zvyšoval na 3:0. Údajně to bylo ve stylu Patrika Schicka.

Za půlící čárou, kruhem, jsem se dostal k míči. Viděl jsem vyběhnutého brankáře, který se pohyboval okolo šestnáctky. Hned jsem věděl, co udělám. Zkusil jsem to křápnout, ve 45 letech bych tam už nedoběhl. (se smíchem)

Tušil jste, že by míč mohl skončit v brance?

Byla to má první myšlenka. Říká se, že obyčejně je ta nejlepší. Naštěstí to vyšlo. (úsměv)

Jaká byla reakce hráčů na hřišti?

Nikdo tomu nevěřil. Hlavně, že se to může stát mně, fotbalistovi v důchodcovském věku. (úsměv) Spoluhráči z toho byli nadšení. Takový gól se podaří málokdy, někomu nikdy.

Vstřelený gól, váš první v sezoně, určitě něco stojí. Jak vám to spoluhráči spočítají?

V kabině to bude drahé, už tam ale něco připlulo, dal jsem litr slivovice. Ještě něco budu muset hodit na závěrečnou, to by mi kluci neodpustili.

Ve fotbalové kabině máte přezdívku Budha.

Vznikla od mého příjmení Bureš. Takto se mi říká dlouho, už od žáků.

I. B třída skupina B: Tečovice jsou blízko titulu. Příluky překvapily Holešov B

Přiblížíte, jak vypadá vaše fotbalová kariéra?

Fotbal v Záhlinicích vznikl v roce 1987, o rok později i kategorie žáků, ve které jsem začal. Prošel jsem mládežnickým kategoriemi až do dorostu. Za muže jsem odehrál několik zápasů ve III. třídě, potom jsem pracovně odešel do Prahy, došlo na přerušení kariéry. Ve 30 letech jsem se vrátil, poté jsem se znovu aktivně začal podílet na fotbalu.

Zažil jste III. třídu a postupy do okresu a I. B třídy.

V roce 2017 jsme postoupili do okresního přeboru, loni do kraje. Při prvním postupu jsem se na tom podílel více, byl jsem mladší. Hra je pak samozřejmě rychlejší, pro nás fotbalové důchodce už hrůza. (se smíchem)

Je vám 45 let. Co vás k fotbalu ještě motivuje?

Zásadní je, že mě fotbal baví. V Záhlinicích je navíc dobrá parta, máme srandu. Ve svých letech ale nemám potřebu někomu něco dokazovat. Na tréninky se snažím chodit pravidelně, zápasy se hodně kombinují s pracovními povinnostmi.

Jaké je vaše civilní zaměstnání?

Hraju ve filharmonii. Od mala jsem měl astmatické záchvaty, doktorka mi doporučila hrát na hudební nástroj, abych posílil průdušky a plíce. Dneska se hrou na trumpetu živím profesionálně. Mám vystudovanou konzervatoř, udělal jsem konkurz na vojenskou hudbu do Prahy. Před 15 lety jsem vyhrál konkurz do filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. V republice patří k prestižním tělesům.

Palich hattrickem protrhl krizi. Letos už předčil loňské maximum

Jezdíte i na zahraniční výjezdy?

Během angažmá ve vojenské hudbě v Praze jsem si zahrál na fotbalovém stadionu v Kaiserslauternu. Je to stánek pro téměř 50 tisíc lidí, hráli jsme tam velký mezinárodní festival vojenských hudeb – byli tam Američané, Němci, Turci a další. V klubu v minulosti působili Miroslav Kadlec s Pavlem Kukou. Mají je tam za obrovské ikony.

Prošli jste si tamním areálem?

Měli jsme tam zázemí, do šatny prvního týmu nás nepustili. Na trávníků jsem ale byl, každému se to nepoštěstí.

Jak vaše časové vytížení komentují doma?

Mám tolerantní manželku. (se smíchem) U nás doma je v první řadě muzika a fotbal. Starší syn hraje za Břest, mladší hraje ve starší přípravce Skaštic. Celkově mám čtyři děti.