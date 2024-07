Fotbalisté Kvasic v posledním kole krajského přeboru doma porazili Štítnou n. Vl. 4:0. | Video: Břenek Martin

„Společně makáme v pondělí a pátky, ve středu kluci makají u našeho kondičního specialisty Tomáše Tomy. Nezastavila nás ani vedra, trénujeme později v podvečer a středy jsou v hale,“ upřesnil kouč, jenž aktuálně má k dispozici hned 19 hráčů. Absenci měl jedinou!

„Zranění po artroskopické operaci kolene doléčuje Dominik Hradil. Pokud vše půjde dobře, do dvou týdnů se zapojí do přípravy.“

Základ kádru posledního úspěchu se v Kvasicích podařilo udržet. „Přestupová lasa létala nad většinou hlav našich hráčů, z klubů vyšších soutěží byl velký zájem. Hodně jsem si oddechl, že všichni odolali a další sezonu berou jako velkou výzvu,“ pousmál se kouč.

Nakonec ale tři hráči kabinu opustili. Kariéru ze zdravotních důvodů ukončil Tomáš Jura, do role asistenta přešel Marek Kubík, který začal se studiem trenérství a do Napajedel odešel na půlroční hostování gólman Radek Stratil. „Protože jsme zrušili rezervu a máme tři gólmany, uvolnili jsme jej na půl roku. Do zimní přípravy s ním opět počítáme,“ zdůraznil kouč.

V kolonce příchodů překvapivě svítí jediné jméno – útočník Daniel Dušek ze Záhlinic. „S vedením jsme se domluvili, že případné posily budeme řešit po podzimu. Letní příprava je totiž krátká a k zapracování je potřeba více času,“ uvedl na vysvětlenou Chytrý. „Ještě si ale přestupová vrátka nechávám otevřená, pokud někdo mladý, talentovaný ze Sigmy či Slovácka vypadne z kádru.“

I proto nováček žádné velké změny v herním prostoru neplánuje. „Popravdě jej trochu budeme muset změnit a všichni se na to těšíme. V krajském přeboru totiž s výjimkou Slušovic, Hrachovce a Hluku jsme museli dobývat obranu soupeřů. Ve vyšší soutěži to bude jiné, více si asi zahrajeme fotbal,“ pousmál se.

Do startu soutěže sehrají Kvasice tři zápasy – dva přípravné a jeden pohárový, v rámci předkola Mol Cupu. A soupeř to bude zajímavý – divizní rival z Otrokovic. „Je to ideální varianta! Kromě poháru nás čeká derby také hned na úvod divize – Skaštice. Baťov je ideální varianta na úvod,“ netají se Chytrý, jenž o ambicích v poháru nechtěl hovořit. „Zde je nemáme, to je jiný level. Půjdeme kolo po kolu, v úvodu je to ideální generálka na sezonu.“

Šampaňské. Fotbalisté Kvasic byli po sobotním utkání slavnostně odměněni za ovládnutí letošního ročníku krajského přeboru. | Video: Břenek Martin

Stejně jako před rokem Strání, také Kvasice se do divize probojovaly po získaném double. „Další postup do třetí ligy? To asi ne. Budeme nováčky, hlavní bude záchrana. Osobně mám cíle větší – skončit do sedmého místa. Jaký cíl bude reálný, si s vedením klubu řekneme v zimě, podle průběhu. První rok je ale nejtěžší,“ zdůraznil zkušený trenér Kvasic.

Za největšího favorita soutěže přitom považuje Páníkův Bzenec. „Silné budou Hranice, dlouhodobě mezi nejlepší patří také Kozlovice,“ upřesnil Vlastimil Chytrý, který v nedělním finále EURO bude držet palce Španělsku. „Pokud není fotbalový Bůh slepý, vyhrají. Na šampionátu jsou nejlepší,“ dodal s úsměvem.