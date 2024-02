Fotbalová Nevšová získala krále střelců polské ligy! Koho dalšího?

/SERIÁL, KRAJSKÝ PŘEBOR/ Jsou sice v klidném středu tabulky, rozhodně ale neusnuli na vavřínech. Po podzimu osmý celek fotbalového krajského přeboru využívá své pohraniční polohy a do odvetné části zbrojí. „Kádr dozná řadu změn, ale to vše prověří až samotná příprava. V současné době jsme do zápasů zařadili nové tváře, zejména ze Slovenska,“ potvrdila předsedkyně a duše kopané v Nevšové Ivana Urbanová.

Fotbalisté Nevšové získali kvalitní posily ze Slovenska. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Tým pod vedením Vladislava Ďurdi začal se společnou přípravou hned první lednovou sobotu v hale. „Připravujeme se v tomto čase tradičně. Na úvod klademe větší důraz na kondičku, postupně se kluci čím dál více seznamují i s míčem. Na přelomu února a března s lepším počasím přípravu ještě zintenzivníme,“ usmívá se zkušený kouč, který má v plánu hned devět přípravných střetnutí. Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte! „Přáteláky máme napříč Evropou, postupně se utkáme s týmy Slovenska, Rakouska a Čech,“ upřesnila šéfka klubu. „V prvním duelu jsme porazili 1:0 slovenskou Lysou pod Makytou, Hvozdnou 8:3, dál poměříme síly se Slatinou Brno, Zlechovem, USC Falbachem, Horní Lidčí, Bylnicí. Generálku sehrajme s mužstvem Kateřinic, kdy si ještě upřesníme kde to bude, podle počasí. Většinu zápasů budeme hrát na umělé trávě v Luhačovicích,“ upřesnila pro fanoušky Urbanová. Ty ale nejvíce zajímá, nakolik se změní kádr, který na podzim byl úzký a i proto někdy přišel zbytečně o body. „Dobrou zprávou je, že oficiální zájem ze strany jiných klubů o naše fotbalisty nemáme. I když víme, že někteří hráči se již po dohodě s vedením připravují jinde,“ připustila předsedkyně v souvislosti s Fuksou (Polanka) či Kvěťákem (Mladcová). Zdravotní pauzu si dává Hladík, dvojice Janalík a Polomík se vrátila do Holešova. „Doplnění kádru proběhlo zejména hráči ze Slovenska, přičemž nejzajímavější a největší posilou je příchod z Lednického Rovné Roberta Demjana, útočníka, který si svého času zahrál i nejvyšší polskou soutěž Extraklasse, kde se stal v sezoně 2012/13 se 14 dosaženými góly i králem střelců!“ hrdě se chlubí zkušená funkcionářka. Divizní fotbalisté Slavičína marně hledají posily. Kdo odešel do Rakouska? Současně si uvědomuje, že jeden příchod Nevšovou nespasí a dál vyjednává a hledá posily. „Bohužel máme úzký kádr, takže by bylo dobré tým ještě doplnit na více postech. Opět k fotbalu se po zranění na rozehrání se vrací Adam Řiháček, na spadnutí je příchod dalších dvou slovenských fotbalistů, kteří se už s námi připravují,“ doplnil trenér Ďurďa. Na rozdíl od uplynulé sezony Nevšová nebojuje v sestupových vodách a naopak vzhlíží vzhůru. „Naším cílem je zapracovat na lepší tréninkové morálce, kádr více stabilizovat a sehrát. V jarních odvetách pak chceme uhrát co nejvíce bodů, bavit se fotbalem a jít stejným způsobem jako v loni,“ dodala Ivana Urbanová. Přípravné zápasy

Nevšová - Lysá pod Makytou 1:0 (Urbánek)

Nevšová - Hvozdná 8:3 (Tomšů 5, Demjan 2, P. Švach)

10. 2. Nevšová - Slatina Brno (15, UT Brumově)

17. 2. Nevšová - Zlechov (12, UT Luhačovice)

24. 2. Nevšová - USC Falbachem (16, UT Luhačovice)

2. 3. Nevšová - Horní Lideč (14, UT Luhačovice)

10. 3. Nevšová - Bylnice (12, UT Luhačovice)

17. 3. Nevšová - Kateřinice (generálka, 14, UT Luhačovice )

