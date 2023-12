„Chtěli jsme mít k dispozici všechny hráče minulé sezony a kádr ještě posílit. Dva hráči, se kterými jsme byli domluveni, ale nakonec nepřišli,“ posteskl si Bednařík.

Změna kormidla plánovaných opor směrem divize a MSFL však nebyla jedinou ránou pro Morkovice. „Pospíšila zlákali hrát divizi ve Skašticích a Gejdoš ze zdravotních důvodů neodehrál ani minutu. Oplt pro zranění nastoupil až v 7. kole,“ doplnil zkušený kouč.

„Naštěstí nám vyšel příchod Dominika Knapa, který si přinesl střelecká kopačky, což bylo pro nás velké plus. Stav, který jsem popsal, se projevil na výsledcích v úvodních kolech. Nikdy nezapomenu na výprask od obou nováčků,“ stírá si ještě nyní pot z čela Bednařík.

„Po prvních šesti kolech s dvěma body jsme byli zralí na ručník. Otevřenou hrou jsme neuspěli, proto jsme se zaměřili na zodpovědnou defenzivu a sázeli na rychlé protiútoky. Začal hrát Oplt a ve dvojici s Knapem byli nebezpeční. Dvanáct bodů z posledních sedmi zápasů, kdy jsme prohráli pouze ve Kvasicích, podzimní sezonu alespoň částečně napravilo,“ měl alespoň částečnou radost z první poloviny soutěže trenér Morkovic. „Vedení klubu ví, kde nás tlačí bota. Nyní se snaží, jaký bude výsledek, ukáže čas,“ poznamenal.

Hledání nejpovedenějšího zápasu první půle soutěže bylo pro Morkovice složité. „Po špatném začátku jsme si vážili každého získaného bodu či vítězství. A kdy mi bylo nejhůře? Rozhodně po debaklech s Hrachovcem a Hlukem. To jsem nečekal,“ přiznal Bednařík. „Právě výkony nováčků, kteří hráli nad očekávání důrazně a rychle, v koncovce byli velmi nebezpeční, byli překvapením nejen pro mě.“

Sezonu zakončil 12. celek krajského přeboru 17. listopadu. „Nyní prožíváme poklidnější měsíce. To by se ale nemělo týkat vedení, které by mělo intenzivně pracovat na složení kádru pro jaro. Všichni si uvědomujeme, že potřebujeme tři čtyři posily, do každé řady po jednom, nebo kvalitního beka a univerzály,“ upřesnil zkušený trenér, který se opět s týmem setká 17. ledna.

„V náročném programu přípravy nás čeká soustředění ve Viganticích a šest přípravných zápasů. Domluvení soupeři budou od divize po I. A třídu. První zápas nás čeká 27. ledna v Kroměříži, kde se utkáme se Skašticemi. Ostatní duely odehrajeme doma na naší umělce,“ už se těší trenér.

I přes neutěšenou první polovinu si v Morkovicích obavy ze sestupu příliš nepřipouští. „V minulé zimní přípravě jsme měli výborné jaro, což bychom rádi zopakovali i nyní. A jaký cíl máme pro jaro? Určitě záchranu, přičemž naše ambice se budou odvíjet od toho, s jakým kádrem budeme pracovat,“ dodal Miroslav Bednařík.