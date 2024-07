„Někomu se to se nelíbí, upřímně nerozumím proč. Komu? To říkat nebudu. Osobně v tom však problém nevidím,“ líčí teprve 28letý kouč.

Jak se má situace nyní?

V Rymicích jsem hlavní trenér, vůči týmu cítím zodpovědnost. Nemůžu jen tak nepřijít na zápas. Holešov navíc má několik gólmanů. Ve vzájemných zápasech nastoupit nehodlám. Na této úrovni to každopádně pořád děláme pro radost. Rozhoduje se na hřišti. Ať vyhraje ten lepší.

V Holešově tedy stále budete chytat?

Některé zápasy se samozřejmě kříží. I nadále bych rád chytal, chci pokračovat. Holešov mám v srdci, trénoval jsem tam děti. Nelíbí se mi, že bych za něj neměl nastupovat. Rozhodnutí však není na mně.

Miroslav Gerát, trenér Holešova B

„S Marou jsme jednali na posledním tréninku. Záleží, jaké nakonec budou definitivní termíny zápasů. V Holešově normálně pokračuje, počítám s ním na sto procent. Jestli u nás odchytá půlku sezony, nebo nic, to ukáže čas. Může se stát, že bude chytat, i že bude jako dvojka. Z áčka zároveň více chceme zapojit brankáře Láníka. K tomu se otvírají dvířka dorostencům.“

Na finální verdikt si tedy ještě počkáte?

Musí o tom rozhodnout kompetentnější osoby. Jsem však k dispozici, přizpůsobím si i program. Dokud jsem mladý a schopný chytat, tak chci. Jednou budu starý a už to nepůjde. (úsměv)

Jak se na celou situaci dívají Rymice?

V klubu s tím nemají problém, nikoho se to nedotýká. Tréninky se nám navíc nekříží. Mám to takto třetí sezonu, za Holešov jsem vždy nastupoval. Když je překážka, musí se najít řešení.

Stále je vám teprve 28 let. Co vás v takto mladém věku táhne k trénování?

Fotbal mě celkově hodně baví. Trénoval jsem i děti, za což jsem rád, byla to pro mě velká škola. Je to vážně skvělá práce. Chci poděkovat všem, kteří se jim věnují, je to náročné. Když však s nimi budu tvořit, za rok mi odejde půlka týmu, za rok znovu. Pak začínáte od nuly. U chlapů něco můžete budovat, máte před sebou dlouhodobější projekt.

Marek Oral hodnotí postup Rymice v poháru. | Video: Deník/Radek Štohl

Patříte k ambiciózním trenérům?

Ambice mám osobní i týmové. Kdybych o tom ale přemýšlel z dlouhodobějšího hlediska, zničilo by mě to. Jen bych se na to zbytečně upínal. Nechci na to natlačit, podle mě to není správné nastavení. Když to půjde, rád se v budoucnu posunu.

Pojďme ještě k Rymicím. Okresní přebor jste vyhráli o dva body před Lubnou. Byli jste rozhodnutí, že půjdete do kraje?

Určitě ano, neváhali jsme. V případě vítězství v okresu to byl náš cíl. Máme zde dlouhodobý projekt s mladými kluky, chceme se rozvíjet. Každým krokem bychom šli rádi dopředu.

Krajská soutěž, pro vás I. B třída skupina B, je o trochu vyšší level. Jaké jsou vaše cíle?

V příští sezoně tzv. nechceme nahánět umístění. S nadsázkou nám nezáleží na tom, jestli skončíme třetí nebo desátí, hlavně se hodláme zachránit a mít klidný průběh. Rádi bychom se aklimatizovali, stabilizovali a naučili tempo nové soutěže. V Rymicích máme spoustu mladých kluků, nezkušený tým. Musíme si s tím poradit a v další sezoně na to navazovat.

Loni jste hráli jen okres. Je váš kádr dostatečně kvalitní, aby v soutěži uspěl?

Přes léto to byla velká otázka – řešili jsme, zda mužstvo máme posílit, nebo ne. Klukům každopádně věřím. Vedení jsem řekl o jednoho hráče, typologicky by musel být jiný než v současnosti máme. Nikoho takového jsme zatím nenašli, stále se však po něm ještě díváme. V týmu je celkově velký potenciál, hodně věcí ovšem ještě musíme zlepšit.

Žádné změny, ani směrem ven, tedy neproběhly?

Momentálně žádné změny nemáme. Větší posily neočekávám.