Jeho svěřenci na sobě pracují již více než měsíc. „Zpočátku se jednalo o individuální běhy, od 23. ledna již makáme společně. V plánu máme sedm přípravných utkání, stejně jako minulý rok nás nemine v Brumově soustředění. Zimní příprava bolí, to vědí všichni, ale je potřebná,“ hlásí kouč.

Mnoho změn v luhačovické kabině se nekoná. „Což je dobře. (úsměv) Zatím vím jen o Honzovi Jelínkovi, který na jaro nebude k dispozici kvůli pracovního vytížení coby asistent v Mladé Boleslavi. A na zkoušku do divizního Baťova na přípravu šel Jakub Novák, přičemž podle nejaktuálnějších zpráv asi v Otrokovicích na jaře zůstane,“ upřesnil Bernátek, který se snažit zvýšit konkurenci o nějakou posilu.

„Dohodli jsme se s Martinem Mydlářem, který byl dlouho oporou divizního Vsetína a také u nás v příporavě potvrzuje svou velkou kvalitu. Věřím, že nám pomůže vyztužit zadní řady,“ neskrývá radost trenér, jenž má v hledáčku ještě několik jmen. „Z taktických důvodů je nechci ještě zveřejňovat, jejich příchody nejsou dotaženy formálně. Každopádně chci posílit ofenzivu, klidně o dva a více hráčů,“ netají se.

„Právě útok nás dlouhodobě trápí, hlavně kvůli častému zranění hráčů. Na tom budeme chtít zapracovat v přípravě,“ slíbil, ale za každou cenu se do nákupů pouštět nechce.

„Nepůjdeme cestou Nevšové, žádné velké peníze do přestupů dávat nechceme. Zásadní je pro nás vztah k týmu a regionu,“ zdůraznil.

Ambiciózní tým Luhačovic má už za sebou tři přípravné zápasy, ovšem z výhry se radoval teprve o tomto víkendu, kdy porazil Bojkovice po přestřelce 6:3. „Prostor dostává celý tým, je to čas testování, kdy nám primárně nejde o výsledek. Vždy ale chceme vyhrát,“ pousmál se Bernátek, jenž soupeře pro generálku ještě hledá…

„Do jarní části půjdeme zápas od zápasu, tak jak se nám to osvědčilo na podzim. Cíl je hrát atraktivní fotbal, který by bavil nás i fanoušky. Proto to všichni děláme,“ dodal s odhodláním a úsměvem Bernátek.