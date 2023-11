Splnily výkony týmu vaše představy?

Kluci vědí, že jsem věčně nespokojený s hrou! (smích) I když vyhrajeme, pořád najdu spoustu nedostatků, na kterých musíme v tréninku pracovat. Co se týče soupeřů, nikdo nás vyloženě nepřehrál. Ale líbil se mi Hrachovec, který u nás v první půli hrál opravdu velmi dobře, Luhačovice s námi hráli pěkný fotbal celé utkání. Líbil se mi i tým Slušovic, který má ve svém týmu spoustu šikovných mladých hráčů. A musím určitě vyzdvihnout Hluk, to by mi můj kamarád Aleš Zlínský neodpustil. (smích) Jeho výběr nám ve druhém poločase, po tom co jsme neproměnili dva pokutové kopy, nasázel spoustu branek a zaslouženě vyhrál.

Který duel považujete za nejpovedenější?

Líbila se mi vyhraná utkání s Napajedly a Hrachovcem a venkovní duely v Nevšové a Brumově. Nejhorší utkání bylo určitě to v Hluku, kdy jsme se všichni na toto utkání těšili a naprosto jsme jej pokazili - nedali jsme dvě penalty a tři branky inkasovali po chybách brankáře, který nás ale v předešlých utkáních vždy podržel.

Má tým tahouna, střelce týmu?

Tahounů v týmu jsme měli víc! Ve všech týmech, ve kterých trénuju, je pro mě na prvním místě týmový výkon, proto bych nechtěl jmenovat jednotlivce. Střelce pořád hledáme, bohužel naše kanonýry Lukáše Galuse i Adama Galetku potkala během sezony zranění, kdy vypadli na spoustu utkání a tak oba dokázali skórovat pouze šestkrát. Ale věřím , že se oba na jarní odvety dobře nachystají a začnou dávat branky.

Který tým vás na podzim nejvíce překvapil?

Oba nováčci - Hluk i Hrachovec. Čekal jsem, že společně s námi se budou rvát o první pozice Napajedla, Slušovice a Luhačovice.

Jak naložíte s nadcházejícím volným časem?

Kluci už mají dovolenou a doufám, že si všichni s rodinnou užijí klidné Vánoce. Pod stromeček všichni ode mě dostanou dárek v podobě individuálních běhů na leden a společnou přípravu pak zahájíme 29. ledna.

Jaké změny v kádru plánujete?

Máme před sebou důležité jaro, kde chceme uspět jak v poháru, tak i v krajském přeboru. I proto jsme se s vedením domluvili na posílení týmu o jednoho hráče do každé řady. Jména vám samozřejmě nyní ještě neřeknu, ale již jednáme s hráči, kteří by měli být okamžitými posilami.

Jak náročná bude zimní příprava? V čem bude jiná než předchozí?

Příprava je v zimě vždy stejná. Je to jediné období, kdy můžeme nabrat fyzickou kondici, ze které pak budeme brát celé jaro. Máme každý týden trénink s kondičním trenérem a další dny budeme trávit na uměle trávě v Kroměříži. Na konci února nás pak čeká společné soustředění. Určitě nejsem zastáncem běhání po lese, ale kluci si přes zimu hodně máknou. (úsměv)

Ambice pro odvetnou část jsou tedy jasné…

Tak jako před sezonou je máme stále nejvyšší. V krajském poháru si chceme zahrát finále na zlínské Letné a v přeboru se rvát až do posledního kola o postup. Divize je lákavá!