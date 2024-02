Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Na společné herní čtyřdenní soustředění odjíždí 22. února do Tasovic. „Pro kluky jiná bude příprava jen v tom, že každé pondělí po dobu čtyř týdnů budeme trávit u kondičního specialisti Tomáše Tomigi v Přerově,“ upřesnil.

Jak moc se změnil kádr přes zimní přestávku?

Už po podzimní části jsem vedení požádal o doplnění kádru o jednoho hráče do každé řady. Jsem rád, že se nám povedlo přivést téměř všechny naše vytipované hráče! Do branky přichází Radim Unger, který naposledy chytal v Kozlovicích, do obrany se nám po půlroční vojenské misi vrací Radim Zapletal. A nové přichází i zkušený levonohý stoper Tomáš Jura, do zálohy jsme z třetiligových Hranic získali Ondřeje Berčíka. Do útoku přivádíme 15 gólového podzimního nejlepšího střelce Zborovic Ondru Slaměníka.

Opouští někdo váš na podzim úspěšný kádr?

Hostování skončilo gólmanu Romanu Večeřovi, který se vrací domů do Skaštic. Do Rakouska odchází Eda Vasiljev a Lukáš Berky mě požádal, vzhledem k tomu, že začal trénovat žáky v Kroměříži a časově je to už pro něho všechno náročné skloubit, o přestup do Hanácké Slavie. Za skvělé služby, které Kvasícím odevzdal, mu určitě vyjdu vstříc. (úsměv)

Divizní Skaštice v přípravě dál vítězí, ale přišly o posilu! Proč?

Je vůbec místo, kde vás tlačí bota?

Všechny hráče, které jsme chtěli, tak už přivádíme na začátku přípravy. To je pro mě taky důležité - nový hráči musí mít dostatek času na to, aby dobře zapadli do kabiny. Ještě jsme chtěli získat nejlepšího kanonýra soutěže, ale jeho mateřský klub jej odmítl uvolnit. Suma sumárum - s posilami a aktuálně složeným kádrem jsem spokojen, již nikoho dalšího nehledáme. Nyní již musíme jen tvrdě trénovat, sehrát se a předvést to nejlepší!

Co víte o konkurenci, sledujete posilování přímých rivalů?

Všude, kde jsme trénoval a nyní trénuji, se vždy snažím soustředit jen a jen na svůj tým! Prioritou je pro mě, abych kluky připravit tak, aby jsme byli v sezoně co nejúspěšnější. Proto se na pohyby v kádrech soupeřů moc nesoustředím. (úsměv)

Trenér lídra fotbalového krajského přeboru z Kvasic Vlastimil Chytrý.Zdroj: archiv trenéra

Na úvod přípravných zápasů jste vysoko vyhráli nad Bystřicí pod Hostýnem (4:1), vašim prvním soupeřem na úvod jara. Jak se vám líbil výkon vašich svěřenců?

Divizní Holešov slaví výhru a první velkou posilu! Koho?

Upřímně jsem byl příjemně překvapen, nečekal jsem takový výkon, hlavně v první půli. V ní jsme dominovali, mohli jsme vést větším než tříbrankovým rozdílem. Po přestávce, kdy jsme sestavu prostřídali, už to bylo vyrovnané. Každopádně kluky znám, vím, co od nich čekat. (úsměv) Příští zápasy opět ukážou více, přičemž generálkou na jaro bude pro nás v polovině března domácí duel se Zdounky.

Přípravný zápas:

Kvasice - Bystřice pod Hostýnem 4:1 (3:0)

Branky Kvasic: Galetka 2, Slaměník, Stratil. Kvasice: Stratil R. - Chytil L., Žiška, Jura, Kubík, Stratil D., Drápal, Vojtášek, Sigmund, Dušek, Galetka. 2. poločas: Svoboda - Chytil L., Drápal, Zapletal R., Hradil, Stratil D., Chytil D., Strašák, Berčík, Zapletal J., Slaměník. Trenér: Vl. Chytrý.