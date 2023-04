LOUKY – KROMĚŘÍŽ B 1:0 (1:0)

Jaroslav Kuna, trenér Louk: „Výhra byla odměnou pro ty, co došli – jak hráče, tak diváky. Proti lídrovi soutěže jsme nastoupili s odhodláním nedat body zadarmo a nakonec z toho byl velmi sympatický výkon. Hlavně v první půli, kdy se nám podařilo vsítit gól. Samozřejmě, že hosté byli většinu času na míči, nicméně my jsme zodpovědně bránili a čekali na příležitosti k protiútoku. Ten se nám podařil ve 21 minutě, kdy po pěkné křižné střele Honzy Borovce do tyče uklidil míč do brány bývalý hráč Kroměříže Petr Janča. Hosté nás ke konci poločasu přimáčkli a bylo vidět, že půlku jsme dohráli na morál. Celý druhý poločas nás pak kluci z Kroměříže mačkali jak citrón. My jsme však zodpovědně bránili a i díky štěstí ubránili úžasný výsledek, který nám doufám hodně pomůže do dalších zápasů. Body stále potřebujeme jako sůl. Každopádně za tento výkon kluci zaslouží absolutorium, protože snad čtyřikrát vykopávali míč, který už směřoval do brány. De facto celý zápas jsme proti tak silnému a běhavému soupeři odehráli v jedenácti lidech."

Jiří Buksa, asistent trenéra Kroměříže B: „Domácí byli houževnatí, dali do toho všechno, nepouštěli nás do větších šancí. Ve druhé půli jsme soupeře v podstatě nepustili za půlku, pořádné gólovky jsme si však nevytvořili. Nám se na tomto hřišti nedařilo praktikovat náš tradiční fotbal, na to se ale nechci vymlouvat. Louky si výhru zasloužily. Věřím, že tato prohra nás poznamenat nemůže, možná i dobře, že přišla. Alespoň si uvědomíme, že nikdo není neporazitelný."