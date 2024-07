Favorita jste zaskočili 2:0. Zaslouženě?

Kluci se dobře připravili. Hráli zodpovědně, velmi dobře vzadu. Snažili se to zkoušet na brejky. Vyšel nám centr ze strany, který proměnil Jaroslav Žejdlík. Měli jsme ještě jednu velkou šanci, trefili jsme břevno. Byla to stoprocentní tutovka, velká škoda, že jsme ji neproměnili. Mohlo nás to uklidnit. V prvním poločase jsme celkově byli jasně lepší, soupeře jsme nepustili do žádné šance.

Zápas jste si pohlídali, ve druhé půli jste přidali gól z penalty.

Hrálo se ve velkém vedru, pro obě mužstva to bylo náročné. Záhlinice do druhého poločasu nastoupily lépe, měly tlak, který jsme dokázali ubránit. Později se už hrálo vyrovnaně. Nakonec jsme dali uklidňující gól z penalty a utkání zvládli.

Vaše vítězství by před zápasem těžko někdo tipoval, že?

Určitě jsme byli outsider. My hrajeme nejnižší soutěž, Záhlinice nastupují v I. B třídě. Přijel k nám tým z vyšší ligy, pro nás i diváky to tak byl svátek. Snažili jsme se připravit hřiště, zázemí, pitný režim pro všechny. Na zápas jsme se hodně těšili. Kluci se pak odměnili výkonem. Prostě žijeme pohádku!

Za poslední měsíce jste dosáhli na několik úspěchů. Jaký byl pro vás ten největší?

Jak pro FK Komárno, tak celou obci je to výhra v poháru. Finále jsme hráli v Kroměříži proti Morkovicím B. Oni byli lepší, my měli více štěstíčka. Triumfem jsme překvapili vážně všechny. Úspěchem je však bezpochyby i vítězství v soutěži, prošli jsme ji lehce, s velkým náskokem.

Už v sobotu vás čeká druhé kolo krajského poháru. Narazíte na A-tým Morkovic.

Určitě to budou brát jako odvetu, budou nás chtít potrestat za finále okresního poháru. Očekáváme, že přijedou všichni z áčka. Dáme do toho maximum, můžeme jen překvapit. Kvalita bude samozřejmě na straně soupeře. Chceme ovšem zabojovat a využít domácího prostředí. Už teď jsme však s druhým kolem spokojeni.

Na Záhlinice o víkendu přišlo 175 diváků. Jaké máte přání na Morkovice?

Sice u nás nemáme tribuny, okolo hřiště by se však vešel daleko větší počet lidí. (úsměv) Věřím, že si najdou čas, že jim sobotní termín od 17 hodin bude vyhovovat. Snad přijde ještě více diváků než minule, cokoliv nad 200 by byl pro tuto malou vesničku velký zážitek. Fanoušci jsou našim dvanáctým hráčem, počítáme s velkou podporou.

Stoupl zájem o fotbal v obci za poslední dobu?

Určitě ano, výborné výsledky se pozitivně projevily. Žijeme tady na malé vesničce, fanoušci přibývají. Navíc máme ohromnou podporu od pana starosty, bez něj ani menších sponzorů by to nešlo. Moc všem děkujeme!