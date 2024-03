„Náš zdravotní stav není ideální,“ přiznává 43letý kouč hlavního favorita na postup do divize Vlastimil Chytrý, jemuž se s vedením klubu podařilo během zimní přestávky řádně posílit již tak kvalitní kádr.

Do branky přichází z Kozlovic Radim Unger, do defenzivy se vrátil Radim Zapletal a levonohý stoper Tomáš Jura. Do zálohy z třetiligových Hranic získali Ondřeje Berčíka, ofenzivu vyztužil nejlepší podzimní střelec Zborovic Ondřej Slaměník.

„Kádr je tímto kompletní, jsem s ním spokojen. Horší jsou zranění, která kádr postihla – mimo hru jsou aktuálně Stratil, Smažinka a Galetka. To jsou jediné černé kaňky jinak vydařené zimní přípravy. Všichni si moc přejeme, aby stihli úvodní kola,“ neskrývá Chytrý.

V úterní předgenerálce jeho svěřenci těsně podlehli rezervě třetiligové Kroměříže (1:2), aktuální formu prověří sobotní domácí duel se Zdounkami (15). Již na přírodní trávě. „Herně si vše sedá, zápas od zápasu se zlepšujeme. Na začátku všichni dostali stejný prostor, teď je už minutáž vytížeností individuální, rýsuje se nám základní sestava,“ potvrzuje trenér Kvasic.

Na úvodní kolo se těší o to více, neboť jeho svěřenci budou mít velkou motivaci uspět. V Bystřici pod Hostýnem budou chtít domácím oplatit úvodní prohru sezony (3:4). „I kvůli tomu se moc těšíme! Tentokrát od nás nehrozí žádné podcenění, moc toužíme po odplatě a tříbodovém startu. Víme, co nás čeká,“ pousmál se Chytrý, jehož výběr má cíl jasný.

„Ten se nemění a je maximální – tedy vyhrávat a ovládnout soutěž. Nyní mi ale do smíchu ještě není. Snad to bude lepší po úvodním duelu v Bystřici,“ přeje si Vlastimil Chytrý.

KROMĚŘÍŽ B - FC KVASICE 2:1 (1:1)

Branka Kvasic: Vojtášek.

Sestava Kvasic - 1.poločas: Unger (30. Stratil R.) - Chytil L., Žiška, Jura, Hradil - Chytil D., Strašák, Berčík, Vojtášek - Zapletal, Slaměník. 2. poločas: Stratil R. (60. Svoboda) - Berčík, Žiška, Zapletal R., Kubík - Chytil D., Drápal, Vojtášek (60. Hradil), Dušek - Sigmund, Galus.