„Byl to můj nejvydařenější zápas za Koryčany, ale nejdůležitější je, že jsme ho zvládli výsledkově,“ říká letní posila z Žeravic.

Naposledy si připsal hattrick v bývalém klubu, kde strávil dlouhých deset let. „To bych musel hodně popřemýšlet, kdy naposledy jsem dal tři branky v jednom zápase, protože minulou sezonu jsem hrál spíš stopera, ale myslím, že to bude nejspíš tak rok a půl,“ přemítá.

Do Koryčan ale nepřišel bránit, mužstvo potřebuje spíš jeho góly, byť se na podzim neuvěřitelně souží. I do Dolního Němčí přijel tým vedený koučem Karlem Rotterem pouze v jedenácti lidech a s náhradním brankářem.

„Takže jsme věděli, že nás tam nečeká nic lehkého. Ale i když jsme neměli možnost vystřídat a musely jsme i šetřit síly, tak jsme byli lepším týmem,“ míní.

Útočník Koryčan Lukáš Farmačka ještě v dresu Žeravic.Zdroj: se svolením Lukáše Farmačky

Hostům sice ke konci zápasu viditelně docházely síly, ale duel zvládli a náskok bez větších problémů uhájili.

„Jsem hodně rád, že jsme se odrazili ode dna tabulky, ale ještě není vyhráno. Máme před sebou ještě hodně zápasů. V nich musíme udělat všechno, abychom to zvládli a soutěž pro Koryčany udrželi,“ burcuje.

Borci z Kroměřížska na podzim dopláceli na velkou marodku, srážely je individuální chyby. „Dost zápasů jsme si prohráli nesmyslně sami, když jsme dostali hodně laciné branky. Některé utkání jsme měli rozehrané dobře, ale nedotáhli je konce,“ štve Farmačku.

I. A třída sk. B: Těšnovice klopýtly s Buchlovicemi, Koryčany vyhrály venku

Také absence se na výsledcích a výkonech hodně podepsaly. „Někteří kluci byli zranění, jiní zase mají o víkendu služby v práci,“ připomíná. „Ale věřím, že v zimě zamakáme a bude to lepší,“ doufá.

Z Koryčan, kam jej zlákal trenér Rotter, rozhodně neutíká. „Karel mě přemlouval už minulý rok, ale s kluky že Žeravic jsme postoupili do okresního přeboru, tak jsem nechtěl odcházet a chtěl jim ještě pomoct,“ vysvětluje.

Po hrůzostrašné sezoně a sestupu do nejnižší třídy se ale rozhodl pro změnu a po dlouhých deseti letech v Žeravicích skončil. „Rozhodování bylo těžké, nabídek bylo hodně, ale chtěl jsem zkusit ještě nějakou vyšší třídu. A když se ozvaly Koryčany, tak jsem si řekl, že to půjdu zkusit a uvidím, jestli na to budu mít,“ líčí.

Chvíli mu ovšem trvalo, než si na vyšší soutěž zvykl. Přece jenom skok z okresního přeboru do I. A byl pro něj nebyl úplně jednoduchý. Duely s Hlukem, Těšnovicemi či Zborovicemi opravdu nejsou pro každého. „Někdy jsem si říkal, že to nebylo dobré rozhodnutí, ale pak jsem se hecl, že to musím zvládnout a makat. Parta kluků je tu dobrá a cítím se tu dobře,“ říká.

Farmačka, který pracuje jako malíř, bydlí s ženou a dvěma dětmi na Kyjovsku. V Nechvalíně si postavili dům s velkou zahradou, je tam spokojený.

V kariéře prošel hned několika kluby. V mládeži byl v Kyjově, kde nastupoval i za muže, v minulosti nosil dres Ratíškovic, Nesovic, Bukovan, Vracova či Vlkoše.

„Nejvíce se mi líbilo asi ve Vlkoši, kde byli super hráči, dobrá parta, kvalitní trenér. Tehdy jsem dával i dost gólů,“ říká.

I. B třída sk. C: Zdounky získaly na závěr bod, přezimují deváté nebo desáté

Nikdy nezapomene ani na poslední sezonu v kyjovském dorostu. „V krajském přeboru jsem nastřílel osmatřicet branek,“ vybavuje si i po letech.

Na vrchol se dostal až teď, po třicítce, kdy hraje na Zlínsku I. A třídu.

Taky ale sleduje ligu. Více než dvacet let totiž fandí Baníku Ostrava. „Je to srdeční záležitost,“ přiznává.

„Všechno to začalo před lety, kdy jsem v televizi viděl jeho fanoušky. Tak jsem se vydal na Bazaly a láska byla na světě,“ usmívá se.

Když má čas, sedne do auta, vezme šálu a dres a jede fandit. Nejčastěji vyráží do Ostravy, většinou si nenechá ujít ani výjezdy po Moravě. Pravidelně míří do Brna, Zlína, Olomouce či na Slovácko. „Je to pro mě relax a odpočinek od všeho,“ dodává závěr.