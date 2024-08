Soupeři v létě přetáhli útočníka, body už mu ale nesebrali. Fotbalisté Koryčan v prvním mistrovském zápase po sestupu do I. B třídy výsledkově nezvládli. Svěřenci trenéra Jaroslava Hastíka padli ve Zlechově 1:2, trefa Michala Salingera, který se hned při premiéře představil na půdě bývalého klubu, jim nestačila.

Koryčany po těsné porážce štvaly nejen dva neuznané góly, ale i vyloučení Patrika Franka čtvrt hodiny před koncem.

„I v deseti bylo v našich silách strhnout výsledek na naší stranu, jenže vyloženou šanci jsme si už nevypracovali. Naopak tři minuty před koncem si na centrovanou standardku kousek od rohového praporku z hranice malého vápna šikovně naběhl Miroslav Velcr a hlavou duel rozhodl,“ povzdechl si kouč poražených Jaroslav Hastík.

Jeho tým hned na startu nové sezony kousal zklamání. „V úvodním klání po sestupu jsme narazili na konsolidovaného a dobře organizovaného protivníka, jenž dokonale využil nejenom domácího prostředí, ale i dalších okolností, které se mu naskytly. Na naší hře byla znát určitá nesehranost, zčásti i kvůli zapracování nováčků. U některých hráčů však bohužel došlo i ke ztrátě herní pohody, s níž se prezentovali v přípravě,“ prohlásil Hastík.

I když se hosté z Kroměřížska ujali taktovky, v rozletu je už po pár minutách přibrzdil dost náhodný, ale hezký gól letní zlechovské posily z Boršic Jana Hubála, jenž z vápna odhlavičkovaný balón pohotově napálil ke vzdálenější tyči.

„Domácí tím ožili, ale současně se i zatáhli do ještě hlubší defenzivy. My jsme sice získali víc místa v poli, nicméně do klíčového prostoru v blízkosti domácí svatyně jsme hledali cestu jen složitě,“ přiznává Hastík.

Ve 28. minutě se po parádní kombinaci Hanák ocitl sám až před gólmanem, místo zakončení se však rozhodl ještě přihrát úplně volnému Salingerovi v tandemu, jehož gól do prázdné brány však zhatil odmávaný ofsajd. „Podle nás to patrně byla regulérní branka,“ míní Hastík.

Poté Eremiáš zblízka skrz Červinku nepropasíroval dorážku po tvrdé střele Rešky a vzápětí dobře utajený technický obstřel Buly zpoza šestnáctky se za vzdálenější tyčí prohnal jen o fous. „Přestože jsme měli opticky navrch, do šaten jsme šli za nepříznivého stavu 1:0 pro domácí,“ hlásil Hastík.

Druhá půle za první svou úrovní poněkud zaostala. „Domácí ze zahuštěného bloku jen sporadicky vyráželi do nepříliš nebezpečných brejků, nám však směrem dopředu scházela větší invence a postupně i lepší pohyb,“ říká známý kouč.

Když v 60. minutě Tesař skvělou kolmicí vyslal do úniku Salingera, jenž byl pak i rychlejší než vybíhající gólman Červinka, bylo srovnáno. Krátce nato z nepřehledného závaru brankáře Zlechova překonal i Frank, radost hostům ale znovu kvůli údajnému ofsajdu pokazil zvednutý praporek asistenta rozhodčího na lajně.

Aby toho nebylo málo, Frank pak během pár minut vyfasoval dvě žluté karty a musel ze hřiště.

Zlechov krátkou přesilovku využil a slavil vydřenou výhru. Koryčany se potřebují chytnout v neděli doma proti Prakšicím.