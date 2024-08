Fotbalisté Lubné po postupu do I. B třídy dál jenom vítězí. Nováček nejnižší krajské soutěže po domácích výhrách nad Vlčnovem a Slavkovem zvládl i nedělní venkovní duel ve Zlechově, kde po obratu zvítězil 2:1 a dál zůstává stoprocentní. Triumf celku z Kroměřížska zařídili střídající hráči.

Premiérovým gólem mezi muži se blýskl šestnáctiletý dorostenec Ondřej Hrdlička.

„Jsme spokojení. Pro nás to byl doposud nejtěžší zápas. Kluci se ale semkli a zase to odbojovali, odmakali. Opět jsme ukázali sílu, když jsme výsledek ve druhém poločase otočili z 0:1 na 2:1,“ těší trenéra Lubné Bronislava Železníka.

I. B třída sk. C, 3. kolo -

SK ZLECHOV – FK LUBNÁ 1959 1:2 (1:0)

Branky: 13. Igor Golian – 58. Ondřej Hrdlička, 71. Matěj Dočkal. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 126.

„Jenom škoda, že jsme z brejku nepřidali třetí gól. Klid jsme mohli mít daleko dřív. Ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, herně jsme na tom byli lépe. I proto jsme na konci měli i štěstí, kterému jsme šli ale naproti,“ přidal druhý kouč hostů Michal Šturza.

V Lubné po skvělém vstupu do sezony panuje euforie. „Po třech kolech máme devět bodů, což je na nováčka super. Chceme vítěznou šňůru protáhnout co nejdéle. Nyní nás ale čeká těžký zápas s Prakšicemi a už teď víme, že nám budou chybět velké opory Michal Horák a Petr Chýla,“ říká Železník.

Tým z Kroměřížska má ale v sestavě i další skvělé hráče, o jejichž výkon se může opřít. Nejde jen o kapitána Ančince, Chýlu nebo zmiňovaného Michala Horáka, soupeři si musí dát pozor i na další borce.

„Lubná má dobře poskládaný mančaft. Viděl jsem ji doma se Slavkovem, má svoji kvalitu, v sestavě rozdílové hráče, takže bude hrát nahoře,“ míní kouč Zlechova Pavel Nožička.

I tak domácí mohli urvat třeba bod. „Moje teorie je taková, že prohrávající mančaft potřebuje dvakrát tolik šancí na gól. V tom fotbale to tak prostě je. Za stavu 1:2 jsme měli tři šance, ale neproměnili žádnou. Lubná byla šťastnější, remíza by možná odpovídala víc,“ uvedl Nožička.

Domácím k bodům nepomohla ani vedoucí trefa Golina z trestného kopu.

„Jsem zklamaný. I když klukům nemohu upřít snahu nebo menší bojovnost, pořád se to opakuje. Bylo to podobné jako v Ostrožské Nové Vsi. My dáme brzy gól a pak přestaneme hrát. Balony, které můžeme uhrát, vracíme soupeři a jenom se bráníme. Soupeř byl v prvním poločase jasně lepší, přehrával nás, ale nevyužil své možnosti,“ říká Nožička.

Fotbalista Lubné Ondřej Hrdlička po utkání ve Zlechově

Fotbalista Lubné Ondřej Hrdlička po utkání ve Zlechově | Video: Libor Kopl

Lubná mohla výsledek otočit již do přestávky, v zakončení ale nebyla přesná ani důrazná. „Pokud bychom už v prvním poločase dali tři góly, zápas by vypadal jinak. Škoda, že jsme tam nic nedotlačili. Dvakrát míč proletěl malým vápnem. Tyto situace musíme vyřešit gólem,“ ví dobře Šturza.

Aktivní a nebezpeční hosté se prosadili až po změně stran. Vyrovnání zařídil střídající dorostenec Hrdlička, obrat se štěstím završil další náhradník Dočkal. „Druhý gól se možná dal i chytat,“ myslí si Nožička.

Gólmanovi Červinkovi nic nevyčítal, byť nebyl tak jistý jako jindy.

„Lubná se ale do vedení dostala z ničeho. Branky jsme jí nabídli sami. Začali jsme hrát až jsme prohrávali,“ štvalo domácího kouče.

Zlechovští se probrali až za nepříznivého stavu. Jenže střela Hubála šla těsně vedle a střídající Lukáš Kedra orazítkoval břevno.

Lubná ale taky hrozila, z brejků mohla protivníka dorazit. Červinka ale zneškodnil jeden sólový nájezd, další akce hosté nedohráli.

Zápas tak byl napínavý až do konce. V poslední minutě mohl srovnat Lukáš Kedra, ve vyložené pozici ale mířil vedle.

„Domácím ve druhé půli došel trochu dech, i tak byli nebezpeční. My nejsme zvyklí hrát na menších hřištích. Nejsme soubojové, ale fotbalové mužstvo,“ upozorňuje Šturza.

Na druhé straně v nastaveném čase mířil Krejčíř do tyče.

Vzruch přinesla 94. minuta, kdy se domácí dožadovali po rohovém kopu nařízení penalty za hraní rukou. Podle videa, které má Deník k dispozici, ale rozhodl zkušený rozhodčí Zpěvák z Uherského Brodu v souladu s pravidly.

O hraní rukou se nejednalo, centrovaný míč vyrazil rukou hostující brankář Blažek.