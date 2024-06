Hned po nedělním zápase zveřejnil na svém facebookovém profilu fotky, na noze i na hlavě měl krvavé rámy. Fotbalista Koryčan Jindřich Slavíček v existenční záchranářské bitvě na půdě Nedachlebic schytal spousty ran, nejvíce ho však bolela těsná porážka 1:2 a sestup do I. B třídy.

Trenér Koryčan Jasroslav Hastík. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Dnes jsem hrál "fotbal" v Nedachlebicích. Ve 30. minutě mi kolíky prošlápl holeň. V 90. minutě jsem po rohu zůstal ležet ve vápně a nejspíš gólman mi poslal pozdrav do žeber, a jelikož se mu to zdálo málo, tak pro jistotu i do spánku. Rozhodčí Bartoň si červené karty asi nechal doma. Nedokážu si vysvětlit, jak za takové likvidační zákroky volající po kriminále nedá červené karty a stop minimálně na dva roky činnosti jako hráč. Po dnešku jsem víc dobitý jak zápasník MMA…“ napsal naštvaný Slavíček.

I. A třída sk. B, 24. kolo -

TJ NEDACHLEBICE – FC KORYČANY 2:1 (1:0)

Branky: 34. Ondřej Čtvrtníček, 59. Tomáš Klvaňa - 51. Petr Posolda. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 150.

Třiadvacetiletý odchovanec Sokola Vlkoš, který v kariéře prošel Kyjovem a do Koryčan zamířil loni v září, byl po utkání pořádně naštvaný.

Velké výhrady měl i kouč hostů Jaroslav Hastík.

„V bojovném, nepříliš fotbalově kvalitním, ale dramatickém a několikrát i vyhroceném utkání jsme určitě nebyli horším týmem a hráčům za jejich odhodlání, rozvahu a statečný přístup děkuji. Rozhodly individuální chyby a zejména lepší produktivita soupeře. Samostatnou kapitolou jsou však jen chabě posuzované likvidační zákroky soupeře, což mě osobně vadí. Vždyť i kvarteto dorostenců na střídačce kolikrát bledlo strachy,“ prohlásil Hastík.

Porážka na hřišti předposledních Nedachlebic jej strašně mrzela. Celek z Kroměřížska prohrál i dvanáctý letošní venkovní duel, ztrátu v závěrečných dvou kolech nemůže dohnat.

„Definitivně nás tak poslala o třídu níž. Příčiny sestupu však nehledejme jen v tomto utkání, rozhodly i další faktory a nepříznivé okolnosti, které nás trápily v podstatě celou sezónu,“ uvedl.

V nedělním utkání hráli hosté „o život“, nakonec stejně padli. „Přestože jsme všech jedenáct venkovních zápasů prohráli, do Nedachlebic jsme jeli vyhrát. Jen vítězství by nám totiž ještě dávalo naději na záchranu soutěže. A kde jinde bodovat, než u nejbližšího souseda z tabulky. Jenže ani domácí nic neponechali náhodě a do klíčového duelu sezóny vyrukovali se stejným záměrem,“ říká Hastík.

Koryčanům scházelobránce Patrik Prachař, týmovou morálku však po dvouměsíční pauze určitě pozvedl návrat kapitána Jana Věžníka. „Jen škoda, že jeho nedoléčený sval vydržel sotva půl hodiny,“ povzdechl si Hastík.

Domácí s hrajícím koučem Ondřejem Čtvrtníčkem na postu stopera a na hrotu i s Filipem Brzicou začali nečekaně pasivně a zpočátku vůbec nic nevymysleli.

Koryčany se proto víc vysunuly dopředu a v 15. minutě se po chybě soupeře presující Tomáš Reška ocitl sám před vybíhajícím gólmanem. Zvolil technický lob z prvního doteku, ovšem ten byl proti téměř dvoumetrovému Adamu Hájkovi příliš nízký. Chvíli na to se z levé strany až před domácího brankáře probil bek Jindřich Slavíček, slibnou akci však zakončil nedůrazně.

Vzápětí si první šanci hned z prvního rohového kopu Michala Pummera vytvořili i domácí, na hlavou prodloužený balón byl však i čahoun Filip Brzica u vzdálenější tyče krátký.

„Poté se hned dvěma likvidačními zákroky ve stylu MMA prezentoval domácí enfant terrible Patrik Šilhavý a že vyfasoval jen žlutou, je s podivem,“ divil se Hastík.

„I k úvodnímu gólu domácí přišli jako slepí k houslím,“ přidal. Hostující krajní záložník Jakub Eremiáš při pokusu o brejk ještě na vlastní půlce fatálně chyboval, z čehož profitoval Ondřej Čtvrtníček, rychle se dostal za obranu Koryčan a přízemní střelou poslal Nedachlebice do vedení.

„Už o tři minuty později zjevně přemotivovaný hrající kouč domácích u naší střídačky z boku naprosto nesmyslně kolíky "přejel" holeň unikajícího Jindřicha Slavíčka, za což se opět mohlo červenat. Do šaten se tak šlo za nepříznivého stavu, ale i v hodně vypjaté atmosféře,“ líčí zkušený trenér.

I po změně stran se hosté chtěli koncentrovat jen na vlastní výkon a co nejdříve stav srovnat. Už ve 48. minutě posadil Posolda standardku na hlavu Rešky, míč směřující pod břevno však Hájek v pohodě lapil. Krátce na to se Reška zleva proháčkoval až do vápna a zpětnou přihrávkou nabil Posoldovi, jeho dobře mířené ráně k tyči však scházela větší razance.

Už v následující minutě se však Posolda prostředkem vápna uvolnil až před Hájka a levačkou na zadní tyč s přehledem vyrovnal.

„I nadále jsme byli aktivní a ovládali střed hřiště, jenže v 58. minutě se na naší levé straně u rohového praporku šikovně hned dva naše obránce překabátil Jan Sedlář a z úhlu i vypálil. Náš gólman vyrazil míč jen před sebe, odkud jej, patrně v ofsajdové pozici, do sítě pohotově uklidil Tomáš Klvaňa,“ popisuje Hastík.

O pět minut později však Rotter odvážným zákrokem pronikajícího nejlepšího domácího borce Sedláře už bravurně vychytal a poté střídající Hubáček nejdřív z voleje bránu jen těsně minul, aby pak chytrou a umístěnou hlavičkou nechal hostujícího brankáře opět vyniknout.

„V hektickém závěru bohužel sudí Pavel Bartoň neměl kuráž odpískat penaltu po dalším ostrém zákroku Ondřeje Čtvrtníčka ve vápně na pronikajícího Tomáše Rešku a v poslední minutě si po rohovém kopu nesundal tmavé brýle ani při nevybíravém ataku brankáře Adama Hájka vůči ležícímu Jindřichu Slavíčkovi, po jehož hlavě se pak kdosi z domácích ve skrumáži i prošel. Penalta a červená se nabízely do třetice,“ dodal zklamaně Hastík.