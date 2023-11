Druhý hattrick v řadě, nejlepší střelec KP. Knapovi pomohly i Zborovice

Podzim ho neuspal, naopak se v něm dokonale rozzářil! V posledních třech zápasech zaznamenal sedm tref, v závěrečných dvou kolech dokonce nasázel dva hattricky! Dominik Knap se i díky tomu vyšvihl do čela kanonýrů krajského přeboru. „Zda to teď mám v kabině dražší? Spíš to bude za tento rozhovor,“ rozesmál se 25letý kanonýr fotbalových Morkovic.

Fotbalisté Starého Města (žluté dresy) prohrály v semifinále Poháru Zlínského KFS s Morkovicemi 3:5. | Foto: Deník/Libor Kopl

Osobnost Deníku Syn přirovnal Sovu k Schickovi. Byla to síla okamžiku, popisuje 39letý matador ROZHOVOR/ Gólmany přelstil už několikrát, podruhé v kariéře to však pořádně stálo za to.… Přečíst článek > Hezky popořádku. Morkovice v sobotním ve 13. kole hostily Francovu Lhotu, která je na podzim suverénně poslední. Jedinou výhru však zapsala o týden dříve, doma si navíc před dvěma stovkami diváků vyšlápla na silný Hluk! „Myslím si, že ze strany Hluku přišlo k podcenění, ukázalo nám to, že něco takového nemůžeme dopustit. Určitě to byl varovný prst,“ hodlal se společně se svými parťáky pořádně zaměřit na mužstvo, které dosud získalo pouhé čtyři body. Utkání dle papírových předpokladů lépe skončilo pro domácího favorita. Ten po úvodním poločase vedl 1:0, ve druhém dějství přidal další dvě trefy. Hostům se podařilo korigovat dvacet minut před koncem zápasu. „Už od začátku jsme měli náznaky šancí, které jsme nedotáhli do konce. Klíčovým faktorem byl první gól, ten nás uklidnil. Všichni hráči navíc byli disciplinovaní v obraně,“ ocenil Knap své parťáky. Sobotní duel dal Morkovicím velký klid na kopačky, na Francovu Lhotu disponují už desetibodovým náskokem, v případě neúspěchu to mohl být jen čtyřbodový rozdíl. Dominik Knap však má zcela jiné ambice. „Osobně se mi nelíbí, že Morkovice jsou ve spodní části tabulky. Klidný budu, až se dostaneme přibližně k šestému místu,“ pomýšlí jednoznačně na horní polovinu krajského přeboru. Že se odpoutaly z 12. místa vděčí i víkendovému hrdinovi, který vstřelil všechny tři branky domácího mančaftu. Z uplynulých třech střetnutí má sedm gólů! „Po prvních kolech byla v kabině špatná nálada. Postupně se to začalo zlepšovat. Poslední tři čtyři zápasy jsme už měli pohodu. Všem se hraje lépe,“ zmiňuje důležitý faktor týmového hlediska. Syn přirovnal Sovu k Schickovi. Byla to síla okamžiku, popisuje 39letý matador Na podzim se prosadil 12krát, jednoznačně je nejlepším střelcem svého mužstva, díky čemuž vládne i tabulce střelců krajského přeboru. Jeho spoluhráči přidali už pouze sedm branek. „Kluci na mě moc tlak nevytváří. Kdybych pod ním byl, tak to tam tak moc nepadá,“ usmívá se. „Ale jsem rád, že vedu tabulku střelců v podzimní části,“ raduje se z dočasného primátu. Kariéra Dominika Knapa je z velké části v dospělé kategorii spojena s Morkovicemi. Minulý ročník ovšem strávil ve Zborovicích. „V Morkovicích se mi nedařilo, věděl jsem, že potřebuji změnu. Nabídly se mi Zborovice, tak jsem tam šel. Sedlo mi to, i díky tomu jsem teď nejlepší střelec kraje,“ vidí pozitivum na předchozím angažmá. Navštívili jsme: Skaštice vstřelily gól z půlky a porazily Pravčice! Řádil Gojš Tato epizoda trvala jen rok, do Morkovic se vrátil. „V Morkovicích mám dobré vztahy, požádali mě o návrat. Souhlasil jsem s tím, a myslím si, že jsem se rozhodl správně,“ je přesvědčený. Na co to na konci sezony nakonec bude stačit?

