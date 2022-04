„Z mé strany to bylo celkem slušné. Hrálo se mi dobře. Byl to jeden z mých nejlepších zápasů ve Zborovicích,“ uvedl pětadvacetiletý záložník.

I když zase začal na lavičce, dobře věděl, že se dostane na trávník, půjde brzy do hry. „Jelikož byl jeden obránce nakřáplý, měli jsme to takto domluvené. Samozřejmě jsem nečekal, že to bude už v té třinácté minutě, ale nakopl mě gól. Pak už jsem byl na koni,“ culí se potetovaný fotbalista.

Po zranění se rychle dostává do formy. I když trenér Zborovic Radomír Barnet nechce návrat důležitého muže uspěchat, Bejdák mezi náhradníky rozhodně nepatří.

„Do sestavy se zpátky dostanu, z toho strach nemám,“ usmívá se.

Kór po posledním vystoupení bude mít místo v jedenáctce jisté. Byl to právě někdejší hráč Kojetína, Kroměříže či Břestu, kdo nasměroval favorita za další jarní výhrou.

Pilana sice splnila v Ostrožské Nové Vsi roli velkého favorita, nicméně na povinné body se hodně nadřela. „Jako tým jsme to úplně nezvládli. Hlavně druhý poločas jsme úplně neodmakali. Bylo vidět, že tápeme a jenom držíme výsledek. Už to nebylo ono,“cítí.

Hostům se po změně stran nedařila kombinace, zahazovali šance. „Byla to hrůza,“ pravil sebekriticky. Přitom tak děsné to rozhodně nebylo.

Domácí hrozili především dravým kapitánem Zálešákem, občas se k němu přidal i někdo další, ale vzadu to Zborovice zvládaly poměrně slušně. „Tři body máme, ale fotbal jsme nepředvedli krásný,“ ví dobře.

Jenže na umělecký dojem se nehraje, takže Pilana dál uhání za dalším postupem. Před druhým Ořechovem měla v sobotu večer náskok už jedenácti bodů.

„Na to se ale nemůžeme ohlížet. Naopak, do každého zápasu musíme jít tak, jako kdybychom soutěž vedli o bod. Nesmíme se uchlácholit,“ burcuje.

Pilana loni okresní přebor Kroměřížska projela bez jediného zaváhání, teď má jenom jednu prohru. Soupeři se na protivníka pečlivě chystají, touží po skalpu hlavního aspiranta na postup, ale zdolat zkušený mančaft není vůbec snadné. „V zimě jsme sice přivedly dvě posily, ale nejsme žádný hvězdný tým. Můžeme zaváhat,“ říká.

Teď jedou Zborovice do Jankovi, kde se klopýtnutí lídra nejnižší krajské soutěže nečeká. „Ale na tom jejich malém hřišti to taky bude těžké, protože na to nejsme zvyklý, u nás máme velký plac,“ připomíná.

Ambiciózní klub se může pochlubit nejenom „letištěm“, ale i vlakem, kterým dorazili na sobotní duel do Ostrožské Nové Vsi. „Jelikož je tady nádraží hned vedle hřiště, tak jsme si objednali Hurvínka, což je známý retro vlak. Ale jinak jezdíme všude autobusem,“ říká.

Zborovická výprava vyrazila na utkání s pořádným předstihem. I když se hrálo až od půl páté, vlak vyrazil na Uherskohradišťsko v pravé poledne. „Jelikož jsme i někde stáli, cesta trvala snad dvě hodiny,“ uvedl Bejdák.

Času stráveném v historickém vlaku ale rozhodně nelitoval. Hráčům dělali společnost při cestě tam i zpátky věrní fanoušci, kteří v hojném počtu navštěvují domácí i venkovní duely Pilany.

A jinak tomu nebylo ani v sobotu, kdy do Ostrožské Nové Vsi dorazilo asi třicet fanoušků oděných do modrých barev. Slyšet snad byli až k jezerům.

„Za fanklub jsme moc rádi. Jsou to stálí fanoušci, kteří nám vytváří neuvěřitelnou kulisu,“ chválí příznivce pětadvacetiletý záložník. „S každým soupeřem k nám přijde asi pět lidí, nám s bubny a vlajkami fandí muži, ženy i děti. Pro všechny je to velký zážitek, něco úžasného,“ rozplývá se Bejdák, jenž pracuje s přírodním kamenem.

Tvořit ale umí i na trávníku. Přesvědčí se o tom i Jankovice?