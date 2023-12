Co se stalo?

Absence pěti sedmi hráčů s námi zamávalo, výsledkově dopadalo. Ligač odjel pracovně na měsíc do Německa, Křivánek měl natažený sval, Ondroušek poraněné koleno, další postihly nemoci a pracovní povinnosti. Nejcitelnější to bylo se Štítnou, kdy nám scházelo sedm hráčů, z toho šest ze základu.

V neposlední řadě náš během podzimu hned třikrát hrubě hodně viditelně poškodili rozhodčí – asi jim to dělalo radost, ale ne mě! Bylo to totiž ve chvílích, kdy se lámal zápas. Například s Luhačovicemi jsme za stavu 2:2 měli kopat penaltu, naopak vzápětí jsme dostali gól. Co nám bylo platné, že chybu sudího mu vyčítal i delegát…

Který zápas byl nejpovedenější?

Nejvíce ten v Kvasicích, kde naši výhru nikdo nečekal. Zápas jsme takticky famózně zvládli, i proto se nám podařilo vyloupit dlouholetého kamaráda Chytrého, následně Slušovice. Výsledkový propadák nás postihl v Brumově. Doteď nechápu, kde s takovým kádrem jsou.

Ještě někdo vás ze soupeřů překvapil?

Pozitivně Kvasice. Mají kvalitní kádr, navíc hází další přestupová lasa, třeba i na hráče, které jsme měli sami v hledáčku. Kvasice nelení, oslovili hned dva kvalitní hráče ze Zborovic a jednoho z Morkovic. Mile mě překvapil i Hluk, ale ten těží z práce, odchovanců hráčů ze Zlína či Slovácka.

Jak se udržujete v kondici od konce podzimu?

Udržujeme se v kondici fotbálky v naší bystřické hale, naposledy půjdeme společně ve středu 20. prosince. Opět se pak potkáme 17. ledna. Mezi tím se všichni budou sami udržovat v kondici. Musí mít svůj rozum a být aktivní, nepadnou fyzicky na dno.

Soupeře pro přípravné zápasy už máte domluvené?

Ano. V únoru sehrajeme čtyři – s Kvasicemi, Baťovem, Chropyni a Nivnicí, v březnu pak sehrajeme generálku s Kovalovicemi, účastníkem olomoucké I. A třídy.

Bude se nějak zásadně měnit kádr?

Nevím oficiálně o nikom, kdo by odcházel. S výjimkou Machaly, který bydlí a studuje v Olomouci, čekají jej státnice. Máme rozdělané nějaké kluky, nyní tři. Potřebujeme kvalitního stopera, stejně jako jednoho produktivního útočníka. Také věřím, že se do přípravy zařadí marodi a opět vše začne fungovat. Hlavně obrana je to, co potřebujeme zlepšit. Moc rád vzpomínám na hráče jako Olša či Klimek, kteří byli schopni dirigovat celou defenzivu.

Bude zimní příprava jiná?

Protože nemáme vlastní umělku, je jeden trénink kondiční, druhý v naší hale, třetí na umělce v Hulíně. Popravdě ani nejde vymyslet něco jiného…

Jaké cíle a ambice budete mít v odvetné části?

Na víc než udržení nemůžeme nyní myslet. Hlavně nehonit záchranu v posledních kolech jako nyní na jaře! Tajně doufám, že vyjdou, zapadnou do našeho systému všechny posily. Zase nás straší úvodní los – Kvasice a pak do Slušovice. Snad se nám podaří favority zase oloupit. Když jsme kompletní, jsme konkurence schopní! Absence tří čtyř hráčů náš úzký kádr dokáže hodně zasáhnout. Popravdě, naše defenziva mě budí ze spaní!