Hosté se nestačili rozkoukat a po 16 minutách prohrávali 4:0. Velkou zásluhu na tom měl zkušený fotbalista Holešova, který během čtyř minut nasázel soupeři hattrick. „Vstřelil jsem první gól, další dal Staňa Uličný. Potom se mi podařil ještě druhý a třetí, rychle se to rozjelo, už to šlo samo. Podle mého názoru to Louky potopilo,“ přemítá někdejší hráč A-týmu divizního celku.

One-man show pokračovala v závěru poločasu, tentokrát se rozestřílel mezi 38. a 44. minutou, znovu to byl hattrick, druhý v utkání. „Byl to šťastný zápas, vyšel mi! Budu na něj vzpomínat hodně dlouho,“ zářil Chudárek.

Šest gólů v jednom duelu, navíc za pouhých 45 minut, je mimořádný počin. Není tak překvapením, že vylepšil svůj střelecký rekord. „Co mi tak sedlo? Dobře jsem zregeneroval,“ pousmál se tajemně.

Brankový příspěvek Jakuba Chudárka mohl být větší, třeba i dvouciferný. Po úspěšných 45 minutách ovšem do další půle už nenastoupil, místo přenechal svým spoluhráčům. „Už po prvním hattricku jsem si říkal, že trenéra požádám o střídání. V týmu máme hodně mladých hráčů, mezi muži jsou teprve krátce. Když jsme po poločase vedli 8:0, tak by měli dostat šanci,“ je přesvědčený jeden z nejzkušenějších hráčů mančaftu, kterého přitom trenér Miroslav Gerát ještě chtěl nechat ve hře

Svým gestem ukázal velké srdce, po takovém výkonu by ze hřiště šel jen málokdo. To mu po utkání připomněli i jeho spoluhráči. „Kluci řekli, že by sami ze hřiště kvůli většímu rekordu v životě neodešli,“ směje se Chudárek. „Mě to nenapadlo, vše mi došlo až po zápase, dilema jsem tak řešit nemusel. Byl jsem rád, že jsem si mohl odpočinout, přeci jen už mám nějaké roky,“ vypráví pobaveně.

Střelecký účet Jakuba Chudárka se nakonec zastavil „pouze" na šesti gólech. Jeho parťáky z fotbalové kabiny to ale neodradilo, aby něco přispěl do klubové pokladny. „Teď jsem se školou na vodáku, přišel jsem tak o trénink. Kluci mě už urgovali, že do kabiny budu muset donést dva litry dobré slivovice. Rád to ovšem udělám,“ culí se.

I díky úspěšnému představení s Loukami v letošní sezoně nasázel sedm gólů. Na povýšení do A-týmu však nemyslí, této pozice se zbavil sám. „Za první mužstvo jsem hrál několik let, obětoval jsem tomu spoustu času. Mám i jiné záliby, v jejich důsledku bych méně trénoval. Tento krok zpětně hodnotím jen pozitivně, do „B" se navíc za mnou přesouvají kluci, kteří pomalu končí v prvním týmu. Společně se chceme porvat o přední příčky!“

Čas mu ubírá i civilní zaměstnání, ve kterém je učitelem, jeho obory jsou tělocvik a společenské vědy. „Bydliště i práci naštěstí mám v místě fotbalu, dvakrát týdně se to dá stíhat,“ snaží se najít chvíle na milovaný sport.

Jak jeho studenti reagovali na šest gólů proti Loukám? „Někteří na internetu viděli výsledek, ptali se mě, co jsem vyváděl,“ rozesměje se. „Občas se o to zajímají, od pár z nich jsem teď dostal i pochvalu,“ dodává Jakub Chudárek.