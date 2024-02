Pane trenére, za měsíc začíná jarní část sezony. Jak probíhá vaše zimní příprava? Připravujeme se měsíc. Chodíme třikrát týdně, v pondělí, ve středu a pátek, vždy od půl páté do šesti, tedy na hoďku a půl. Někteří kluci šli občas dvakrát, měli individuální náběh. Je to v datech, vše jde vidět.

Počasí vám dovolí být venku, že?

Využíváme umělou trávu. Hodně se snažíme dbát na fyzičku, ale při práci s míčem. Aby to kluky bavilo a nebylo to tzv. na sucho. Všechny tréninky jedeme stejně, nezáleží na tom, jestli pak v sobotu máme zápasy. Většinou jsme v patnácti šestnácti lidech, kluci odehrají 55 až 60 minut, ať je zátěž rozložená. Navíc nechceme mít další zraněné, je jich hodně.

Jak dosud proběhly samotné duely?

Dva víkendy jsme zatím měli volné, od února jsme však odehráli už tři přípravné zápasy. První s Kralicemi jsme prohráli 2:3, doplatili jsme na neproměněné šance. Hráli jsme ještě s Dubem nad Moravou, soupeř zaslouženě zvítězil 6:4. Ve druhém poločase jsme sice vyrovnali na 4:4, v posledních deseti minutách nám dali dva góly. Není se čemu divit, mají mladé, běhavé kluky. Třetí zápas byl proti Bystřici pod Hostýnem, nakonec z toho bylo zkrácené utkání, padli jsme 2:3. „Body“ jsme ještě neurvali. Převážně zatím nastupují kluci, kteří toho na podzim tolik toho neodehráli, naskočili i mladí dorostenci.

Vaše mužstvo trápí vysoký počet zraněných hráčů. Přiblížíte podrobnosti?

Kapitán Jaroslav Kovařík měl zlomenou nohu. Už však sundal sádru, může na to našlapovat. Otázkou teď zůstává, jak to bude se startem jara. Každopádně je pro nás klíčovým hráčem. Rovněž Marek Szabo měl zlomeninu, ještě je o berlích, na začátek to úplně nevidím. Vypadl také Radim Mareš se zápalem plic. Pomalu se do toho dostává, mohl by se vrátit do tréninkového procesu. Peťa Železník doléčoval zranění, teď má problémy s kotníkem. Věřím, že je to pouze povrchové. Kuba Polišenský měl potíže s kolenem, vynechal závěr podzimu. Musel na reoperaci vazů, už má po sezoně, podruhé se mu to stalo na stejném koleni. Navíc bude maturovat. Marcel Vaňhara má svalové problémy, René Jurčíka trápí achilovka.

Budete na tato zranění reagovat?

Už na podzim odešel Roman Panáček, který u nás neměl dostatečné herní vytížení, chtěl změnu. Na jeho post se snažíme získat dalšího hráče. Na začátku sezony nás bylo třiadvacet, i přes absenci sedmi hráčů a doplněním o dorostence jsme to pořád pokryli. Všichni kluci by navíc měli zůstat. Maximálně to budeme řešit z vlastních zdrojů. Hráči trénují poctivě, zaslouží si hrát.

Velkou výhodou je široký kádr, že? Závidět by vám mohly mančafty z vyšších soutěží.

V létě se nám podařilo přivést sedm kluků, což je docela kumšt. Samozřejmě že pro samotné hráče to je nezáviděníhodné, někteří musí zůstat na tribuně. Dobře to chápou, ví, že na prvním místě jsou tréninky. Pokud jedeme na půl dne na výlet do Zlína nebo Slušovic, tak se jim to pochopitelně nemusí líbit, ani se jim nedivím. Musím ovšem zaklepat, berou to za správný konec.

Jaké nyní budou vaše ambice do jara?

Celou dobu jsme se pohybovali okolo čtvrtého místa, poslední zápas nám bohužel nevyšel. Tečovice a Holešov B nahánět nebudeme, chceme však být ve druhém sledu a posouvat se v tabulce. Rozhodně nechceme bojovat o záchranu – loni na jaře se nám nevydařilo první kolo, pak to vypadalo všelijak. Hlavně musíme zachytit start.

Dostaňme se ještě k vám osobně. V minulosti jste působil na lavičce současného Zlínska, tedy ve třetí lize. Pomýšlíte do budoucna znovu k těmto metám?

Ambice by byly. (úsměv) Chropyně má nadstandardní podmínky k trénování, je tu možnost na seberealizaci. Schází se tu hodně kluků, jsou poctiví. Vzhledem k dorostenecké kategorii je zde i perspektiva, jsou tam hráči s potenciálem. V tomto ohledně mě to strašně baví. Nabídka z kraje nebo divize zatím nepřišla, rozdíl mezi I. A třídou a I. B třídou pak není takový.