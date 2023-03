Chropyně by na jaře měla nastupovat bez jakýchkoliv nervů a trestů. Na poslední Jaroslavice má náskok 13 bodů, na třetí Březnici ztrácí pět bodů.

V následujících třinácti zápasech se jednoznačně chce posunout co nejvýše. V týmu si na to nastavili více než dvou a půl měsíční přípravu. „Začali jsme ji 13. ledna, v lednu a únoru jsme se scházeli třikrát týdně. Od poloviny února jsme pak hráli přípravná utkání. V Chropyni jsme absolvovali tradiční turnaj pěti mužstev, nastupovali jsme proti týmům okresního přeboru. Utrpěli jsme vítězství, s výkony spokojený nejsem. Do sezony musíme výrazně přidat, na soutěž by to rozhodně nestačilo,“ ví dobře Řezáč.

I. B tř., sk. B: Poslední Ludkovice šokovaly Chropyni. Přestřelka v Kostelci

Na jaře se už nebude moci spolehnout na Milana Marečka a Dominika Hradila. Mareček zamířil do divizních Skaštic, Hradil bude nastupovat v týmu krajského přeboru z Kvasic.

„Marečka budeme nahrazovat hráči z vlastních zdrojů, máme dorosty. Hradil to tady daleko převyšoval, má nejméně na divizi. Nikdo za něj nepřijde," okomentoval situaci okolo sedmigólového borce.

„Snad každé mužstvo se dnes potýká s počtem hráčů, je to hrůza. V dnešní době někoho získat je pomalu jako vyhrát loterii. Horko těžko se někdo shání,“ přiblížil někdejší asistent třetiligových Otrokovic.

OBRAZEM: I před zraky bývalého trenéra. Slušovice "B" porazily Chropyni

Mužstvu z Kroměřížska dlouhodobě chybí tradiční snajpr ve vápně. „Útočníci jsou nedostatkové zboží. Teď se nám alespoň naštěstí uzdravil Zdeněk Horák, který už byl na pár trénincích.“

Klub v tomto týdnu dotahuje posily, jména zatím neprozradil. Řešit chce i post brankáře, v přípravném utkání se totiž zranil Jiří Loučka, který bude mimo hru celou na jarní část sezony. „Gólmani nastupovali podle toho, jak jim vycházeli směny, střídali se. Doufám, že Jirka bude na podzim připravený,“ přeje si hlavní kouč Chropyně Matěj Řezáč.