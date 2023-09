„Naposledy jsem ho dal snad někdy v žácích,“ přiznává s úsměvem třiadvacetiletý odchovanec Zlína.

„Jsem za něj samozřejmě rád, ale nějakou velkou váhu mu nedávám. Už mi ale vedoucí mužstva hlásil, že mě to bude stát litr slivovice,“ říká v rozhovoru pro Deník syn trenéra druholigové Kroměříže.

Jak jste si utkání v nižší soutěži užil? Podle kouče Heinze jsme měli vyhrát daleko větším rozdílem …

Je to tak. Z naší strany byla hra slušná, dobře jsme kombinovali, nepouštěli jsme soupeře po většinu zápasu do velkých příležitostí. Kdybychom dali za první poločas pět či šest gólů, asi by se nikdo nedivil. Brankář jim zachytal skvěle. Trochu jsme si to zkomplikovali tou penaltou po chybě v rozehrávce. Ke konci zápasu nás ale podržel Jenda Lebánek, který měl velmi obtížné dva zákroky v krátkém časovém sledu. Naštěstí jsme to přestáli a na konci jsme přidali pojistku.

Ještě jste neprohráli. Míříte za dalším postupem?

Určitě. Chceme soutěž vyhrát a posunout se do krajského přeboru. Vím, že to ale nebude nic lehkého. V soutěži jsou velmi kvalitní týmy. Pro všechny hráče je vždy lepší hrát co nejvyšší soutěž, aby se to co nejvíce blížilo k soutěži, kde hraje první tým.

Je těžké přepnout a koncentrovat se na zápasy v I. A třídě?

Snažím se připravovat na každý zápas stejně, ať už jde o F:NL nebo 1. A. Vždy chci podat co nejlepší výkon. Rozdíl mezi soutěžemi je ale obrovský. Kdybychom ale hráli na půl plynu, určitě by se nám to vymstilo. Zápasy nejsou vůbec jednoduché, soupeři jsou nepříjemní, některé týmy kvalitu nahrazují bojovností a houževnatostí, jiné jsou zase fotbalově kvalitnější.

Hanáci zahazovali šance, v závěru bylo chvíli drama. Rozhodl třígólový Červenka

Musíte za béčko chodit povinně, nebo se třeba hlásíte sám?

Ve většině případů je to na domluvě, ale když nemám vytížení v zápase áčka, jdu si za béčko rád zahrát. Herní praxe je pro mě důležitá.

Jak snášíte velkou konkurenci v druholigovém týmu?

Konkurence mi určitě nevadí, je to motivace dostat ze sebe to nejlepší. Momentálně na levé straně jsou Tomáš Jeleček s Honzou Fulnekem, kteří hrají velmi dobře. Dostat se přes ně nebude nic lehkého, ale jsem rád za každou odehranou minutu v každém zápase, jsou to cenné zkušenosti.

Nechtěl jste kvůli většímu vytížení odejít na hostování?

Vůbec ne. Ani jsem nad tím nepřemýšlel. Samozřejmě jsem věděl, že dostat se do sestavy nebude vůbec jednoduché. Vím, že si musím na svou šanci počkat a když přijde, tak ji využít. Vzhledem k mé práci, ve které mi vychází velmi vstříc a jsem tam velmi spokojený, by to nemělo moc smysl.

Jak zatím hodnotíte působení Hanácké Slavie ve druhé lize?

Myslím si, že můžeme být s dosavadním působením spokojeni. Pár zápasů nám proteklo smolně mezi prsty, ale takový je fotbal. Rozdíl v tempu a kvalitě oproti MSFL je velký. Většina druholigových stadionů působí stejným dojmem. Ale hodně se těším na stadiony bývalých ligových týmů, jako je Brno, Opava a Olomouc.