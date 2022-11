„Druhý gól jsem dostal jak na zlatém podnosu do prázdné brány. Při třetím gólu Lukáš Křenek svedl těžký souboj se stopery a poslal mi balon do běhu a ja už jen přehodil golmana. A při čtvrtém jsem na půlce dostal balon za obranu a už jsem obešel jen stopera a šel jsem sám na brankáře a uklidil to k tyči,“ popsal své trefy mladý fotbalista, bývalý ligový dorostenec ostravského Baníku, jenž se oklikou přes Vltavín v Čechách vrátil zpět na Moravu.

V této sezoně se v barvách nováčka valašské I. A třídy trefil už devětkrát. Má dokonce svůj fanklub, který pravidelně navštěvuje jeho zápasy. V dohrávce ještě jeho tým čeká o víkendu rezerva Valašského Meziříčí. Má z ní Robin Kalod obavy?

Trenér Daniel Šulák váš po čtvrté trefě vystřídal. Nebylo vám to líto?

Ne, ne, nebylo. Já už chtěl jít od deset minut dřív. Myslím, že tohle bohatě stačilo a i tak to bude drahé.

Na nováčka soutěže se Vám daří skvěle. Jak hodnotíte Vaše podzimní účinkování?

Já myslím, že můžeme být maximálně spokojeni. Některé prohry sice nemusely být a to hlavně ta s Hrachovcem ale s tím už nic neuděláme a můžeme se z toho jen poučit.

Při výhře v dohrávce na rezervou Valašského Meziříčí mužete dokonce zaútočit na druhou příčku?

A ja doufám, že se nám to určitě povede. Uvidíme s čím Valmez přijede když má jejich Áčko už volno. Ale nebojíme se toho a pak to druhé místo hezky oslavíme.

Odvetná část ale pro Vás bude těžká, poněvadž všechna utkání budete hrát na hřiších soupeřů…

Popravdě ani hrát všechny zápasy doma není žádná výhra. Lidi očekávají, že každý zápas doma se musí vyhrát takže člověk je furt pod tlakem. No nebude to nic jednoduchého. Ale už se aji těšíme jak se podíváme na jiné hřiště. A hlavně venku můžeme jen získat takže uvidíme kolik bodů ještě uhrajeme.

Můžete porovnat úroveň 1. A třídy a 1. B třídy?

Určitě je rozdíl v tom, že v 1. A jsou skoro všechny týmy vyrovnané a soupeři jsou už dost kvalitní. V té nižší jsou většinou vepředu dvě tři mužstva které se o to porvou.

Kde jste začínal s fotbalem?

Začínal jsem v Rožnově snad už od 4 let.V dorostu jsem pak přestoupil do Baníku Ostrava, kde jsem strávil tři roky. A ještě z Ostravy jsem pokračoval dál a začal jsem hrát za Loko Vltavín. Ale pak už mě začaly trápit zranění a ve 22letech už se vrátil zpátky na Moravu. A už jsem byl rád, že si vůbec zahraji.

Jak jste spokojený v Prostřední Bečvě?

Libí se mi tady moc. Je tu super parta lidí. A to nemyslím jen spoluhráče v šatně. Jelikož žiju v Praze, tak jsem rád, že mi tolerují takovou docházku na trénink jakou mám.

Čím se živíte?

Dělám manažera restaurace.

Co patří mezi Vaše největší záliby?

Rád si zajdu s kamarády na hory nebo na kolo, samozřejmě elektro… (smích) A když mi čas dovolí jsem rád, že můžu dojet za malou neteří a synovcem.

Soutěži vévodí Hrachovec, vede ji o parník. Je opravdu o tolik lepší než ostatní týmy?

Nemyslím si, že by byli až tak lepší. Mají tam kvalitní hráče ale u nás měli štěstí. Jsou teďka na vítězné vlně, tak jim to štěstíčko přeje asi více. Ale doufám, že na jaro jim to vrátíme.

Milan Baroš oslavil 41. narozeniny brankou. Jak vnímáte, že nastupujete v utkání proti takové legendě?

I když se s Barym známe, je to vždycky svátek si proti němu zahrát. Pořád je to vítěz Ligy Mistrů. A můžeme byt jenom rádi, že si proti němu kopneme. Možná by si to mělo uvědomit víc lidí.

Kdo vám při utkáních nejvíce fandí?

Jezdí zamnou skupinka mých věrných fanoušků - kamarádů. Za což jim děkuji!