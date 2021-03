Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic:

„Situace je složitá. Ani já na to nemám nějaký názor. Přál bych si, aby soutěž pokračovala, ale že se celý ročník dohraje, tomu moc nevěřím. Pokud přijdeme o postup, žádná tragédie by to nebyla. V okrese jsme spokojení, o vyšší třídě jsme se ani nebavili. Předsezonní cíle byly úplně jiné. Všichni jsme překvapení, že jsme tak vysoko.“

Václav Činčala, trenér Vlčnova:

„Opravdu nevím, protože vláda podmínky mění každý týden. Ale v tomto jsem spíš pesimista. Pokud se sezona rozjede, budeme hrát tak, abychom nesestoupili. Pokud by to dopadlo špatně tragédii z toho dělat nebudeme.“

David Hubáček, hráč Luhačovic a asistent trenéra FC Fastav Zlín:

Byl bych rád, kdyby se rozjelo. Obávám se ale, že se to zase nedohraje, budou soutěže opět anulovány. Vzhledem k nepoměru odehraných zápasů to bude asi i lepší, v opačném případě by to nebylo férové a regulérní.

Miroslav Mičega, trenér divizního Vsetína:

„Podle mého se soutěž anuluje a naběhne se tak na novou sezonu. V divizi máme na podzim dohrát čtyři zápasy, což by se ještě nějakým způsobem možná dalo zvládnout. V MSFL však zbývá osm utkání, v současné situaci tomu nevěřím.

Otázka sestupů a postupů je složitá. Když se vše analuje, tak vedoucí týmy ztratí druhý rok. Postoupit by však bylo neregulérní, stejné by to bylo pro mužstva na sestupujících pozicích. Třeba by ještě měla šanci se zachránit.“

Tomáš Josl, bývalý ligový hráč, trenér Chropyně:

„První polovina soutěže se určitě dohraje, zbytek se teprve uvidí. Jestli to podle regulí bude požehnané minimálně 50%, tak postupy a sestupy můžou být, problém v tom nevidím.“

Martin Kolář, trenér divizního Brumova

"Po tom, co se u nás speciálně děje, tak netuším, jak to vymyslí. Ohledně sestupů je otázka na zvážení, kdy by se to případně mělo dohrát. Za tohoto stavu by se nemělo. Pokud se to nějakým způsobem pustí, odehraje několik zápasů, aby byl ukončený podzim a nějaká utkání z jara k dobru, tak by se to mělo uznat."