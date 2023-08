„Všichni věřím, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky a nyní již budeme hrát lepší fotbal a hrát v klidném středu tabulky,“ hřímá za kabinu předseda a trenér Bystřice pod Hostýnem Roman Ondroušek, jehož pravou rukou na lavičce zůstává dál Aleš Truhlář.

Jeho tým přišel u zvučné zahraniční hráče.

Oba Brazilce.

„Skončila jim víza a vrátili se domů,“ uvedl na vysvětlenou šéf klubu, jehož výběr se musel vyrovnat s dalšími absencemi.

Marek Hába se odstěhoval do Brna a bude zde v okolí hrát nižší soutěže, Paták pro změnu skončil, protože fotbal nestíhal zkombinovat s prací. „Proto přestoupil do Rymic, celku okresního přeboru,“ doplnil Ondroušek.

Protože zbytek kádru zůstal pohromadě, vedení se úspěšně podařilo najít za odešedší hráče náhradu. Zacelit díru po Brazilcích v útoku má další zahraniční akvizice – talentovaný Ukrajinec Olech Wokich. „Doma hrál třetí ligu a v úvodních dvou přípravných duelech nastřílel čtyři góly. Zajímavý fotbalista,“ ocenil předseda, jemuž se celý transfer podařilo vyřešit v tomto týdnu. Proto o víkendu pohárový duel ještě nehrál.

Do defenzivy za Hábu a Patáka získala Bystřice z Kvasic Ondřeje Augustýna a z celku účastníka krajského přeboru olomouckého kraje Želatovic Štěpána Dluhoše. „Je to náš odchovanec, který se vrací domů. Pevně věřím, že se nám podařilo realizovat adekvátně kvalitní příchody, které doplní ještě dva šikovní kluci z dorostu, kteří mají o fotbal zájem – Kouřila doplnili jeho vrstevníci Dvorník a Maťa,“ upřesnil Ondroušek. „Rádi bychom ještě kádr rozšířili, ale poptávka je větší než nabídka. Uvidíme, co ukáže podzim,“ pousmál se.

V přípravě se jeho svěřenci zaměřili především na pilování defenzivní činnosti. Zde zatím dostává jejich hra nejvíce za uši. „Vše si musí sednout, kluci se sehrát. Naopak dost hráčů máme do útoku, kde budeme hledat k našemu Ukrajinci vhodného spoluhráče,“ přiznává kouč.

V přípravných duelech Bystřice dvakrát vyhrála – 2:1 v Lipník na Bečvou a poté s Kovalovicemi na Hané (I. A třída ) 6:4. „Naposledy v poháru jsme po divokém výsledku padli 5:6 v Traplicích, ale na první duel v Kvasicích budeme připraveni,“ hlásí předseda.

Jejich osud až příliš připomíná a kopíruje ten ligového Zlína. Také se v uplynulém ročníku za minutu dvanáct zachránil a i nyní je čeká na úvod velmi těžký los. „Kvasice, Slušovice, Napajedla – to je šílené,“ trpce se usmívá Ondroušek. „Musíme jako tým kvalitně bránit, každý bod zde bude zlatý,“ přiznává.

Ambice přitom jsou podobné jako loni – hrát v klidném středu. „Těch nervů už bylo loni dost. A kdo je v mých očích favorit přeboru? Jednoznačně Slušovice! Kádr jim zůstal stejný a navíc je doplnili o fotbalisty ze Vsetína. Budou sahat na špičku tabulky,“ dodal Roman Ondroušek.