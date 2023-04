Nebýt dvou branek Romana Sopůška v závěru střetnutí, byl by jednoznačně nejlepším hráčem sobotního utkání krajské I. A třídy skupiny B v Hluku. Brankář Těšnovic Filip Zavadil hlavně ve druhé půli deptal domácí střelce, bez jeho skvělých zákroků by vedoucí tým odjel na Hanou s daleko větším výpraskem.

Brankář Těšnovic Filip Zavadil při sobotním zápase v Hluku. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Filipa jsme si vyhýčkali. Jeho kvalita je na tuto soutěž fakt solidní. Podal dobrý výkon, podržel nás,“ chválil spolehlivého brankáře těšnovický kouč Jiří Maceja.

Zavadil selhal jenom při ráně Sopůška v 85. minutě, kdy mu balon proletěl mezi zdviženýma rukama do sítě. „Škoda druhého gólu, při kterém mohl zareagovat jinak. Obrana mu ale měla pomoct,“ má jasno Maceja.

Gólmanovi po porážce 0:3 nic nevyčítal. Zkušený trenér moc dobře ví, že výsledek byl pro hosty ještě přívětivý. „Minimálně při třech tutových šancích nás podržel. I přes chyby patřil k našim lepším hráčům,“ uvědomuje si Maceja.

Nový kouč Těšnovic Zavadila dobře zná ze společných tréninků v Kroměříži, kam dojížděl v mládeži na tréninky. „Pět let mě vedl,“ říká Zavadil.

I když se pravidelně připravoval s kolegy z Hanácké Slavie, mateřský klub nikdy neopustil. Věrný mu zůstává dodnes.

Vyšší soutěž jej neláká, nabídky neřeší. Stejně by je s díky odmítl. „Nemám čas někam dojíždět a okolo nás stejně nic jiného není,“ ví dobře.

Vysoký brankář bere fotbal jako zálibu. Příjemné zpestření volného času. A taky relax. Hlavní je pro něj škola. V Brně studuje medicínu, jednou bude lékařem.

„Tady musí jít sport trošku stranou,“ ví také trenér Maceja.

Jeho svěřenec ale na tréninky chodí pravidelně. „Z Brna do Kroměříže je to kousek, takže v pátek stíhám vždycky a občas dojedu i v úterý,“ hlásí.

V dětství obdivoval německého brankáře Manuela Neuera, teď již žádný vzor nemá.

Chytá tak, jak se naučil a pomáhá Těšnovicím v boji o první místo. O postupu se ale v hanáckém klubu nebaví, byť jim sezona vychází náramně.

„Chceme vyhrát co nejvíc zápasů, a když to na konci bude stačit na první místo, budeme rádi. A když ne, svět se jistě nezboří a budeme pokračovat dál,“ říká s úsměvem.

Zatímco Hluk krajský přebor, který si již zahrál, láká, Těšnovice se za postupem úplně neženou. „Bavit se o tom můžeme až po sezoně, teď se tím nemusíme vůbec zabývat. Postup v plánu není, když soutěž vyhrajeme, budeme to ale řešit,“ ví dobře.

Sobotní duel na Slovácku ale naznačil, že to Těšnovice budou mít v souboji s Hlukem a Zborovicemi hodně těžké.

Spartak totiž rivala z popředí tabulky jasně přehrál, po jasné výhře se mu přiblížil na jediný bod.

„Hluk je oproti podzimu ještě silnější,“ míní Zavadil. „Čekali jsme, že nebudeme moc na balonu a budeme to muset ubránit. Škoda, že jsme ve druhé půli dostali rychlý gól a nedohráli to do konce,“ mrzí Zavadila.

„Soupeř měl ale daleko víc šancí. My jsme sice taky mohli dát gól, ale prohra je zasloužená,“ ví dobře.

Hosty může po prohře 0:3 jedině těžit, že mají s Hlukem alespoň lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Doma totiž na podzim zvítězili 4:0. „Kdybychom náhodou měli stejný počet bodů, tak bychom ho přeskočili,“ připomíná.

Další mančafty už jsou ze hry venku. „Propast je veliká. Nemyslím si, že by někdo z ostatních týmů vyhrál všechny zápasy. Bude to už jenom o nás třech,“ tuší.