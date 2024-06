První místo jim těsně uniklo, na ukončené ale mohou slavit postup. Fotbalisté Zdounek totiž přijali svazovou nabídku, v příští sezoně budou hrát krajskou I. A třídu skupinu B, ve které střídají rivaly z Koryčan, Těšnovic a Zborovic.

Fotbalisté Zdounek si v příští sezoně zahrají I. A třídu. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Jen škoda, že je to bez poháru a bez medailí, ale za to si můžeme sami. Stačilo trošičku více štěstí v mnoha výsledkově nepovedených zápasech, ve kterých jsme soupeře přehrávali, ale body neměli. Kluci si i tak postup zaslouží,“ míní předseda Zdounek Zdeněk Čevela.

I. A třída skupina B: 1. Bojkovice, 2. Dolní Němčí, 3. Horní Lideč, 4. Lidečko, 5. Mladcová, 6. Nedachlebice, 7. Nedašov, 8. Nivnice, 9. Staré Město, 10. Šumice, 11. Tečovice, 12. Uh. Ostroh, 13. Újezdec, 14. Zdounky.

Parta kouče Vladimíra Andrýska skončila v I. B třídě skupiny C druhá, dva body za vítězným Uherským Ostrohem, kde v předposledním kole vyhrála gólem Moravce 1:0. Ani tak to na triumf v nejnižší krajské soutěži nestačilo.

V pondělí ale zavolal předseda Sportovně-technické komise Zlínského KFS Stanislava Travenec s nabídkou mimořádného postupu a věci se daly do pohybu.

„Moc času na rozmyšlenou nebylo, měl jsem tři hodiny, což mě hodně překvapilo. Ale tuto případnou možnost jsme už předtím řešili i v hráčské kabině po posledním utkání. Moc jednotní jsme nebyli,“ přiznává Čevela.

„Těch názorů byla celá řada, ale převažoval názor postoupit. Nikdo však netušil, že ta možnost opravdu nastane. Postup se jistě bude dál probírat,“ ví dobře.

Fotbal na Kroměřížsku si asi vyzkouší prvoligový formát! Proč?

Zdounky už si v minulosti I. A třídu zahrály, právě za předsednictví Čevely před lety postoupili až do krajského přeboru, kde již ale hráli pod hlavičkou Hanácké Slavie Kroměříž B, které tehdy soutěž podstoupili.

„Byly to pěkné časy. Tento tým to pak vlastně dotáhl až do druhé ligy. Za Zdounky hráli Chorý, Sedlák, Němec, Hradil, Šturza, Bsonek, Veselý, Židlík, bratři Raiskupové a další. Hrál zde výborný fotbal, jen Zdounečáků bylo v mančaftu pramálo,“ ví dobře.

„V dnešní době je to jiné. Vyplácí se nám dobrá práce s mládeží a přináší své ovoce,“ přidává spokojeně.

Zdounky budou i ve vyšší třídě sázet na hráče z okolí, se vztahem ke klubu. Jen o záchranu bojovat nechtějí.

„Jistě chceme vyhrávat, ale bude to o dost těžší. Bereme to spíše jako zkoušku, tak se uvidí,“ zůstává Čevela v klidu.

Už teď je jisté, že tým projde v letní pauze obměnou, mužstvo se doplní. „Náš původní kádr byl hodně úzký, prakticky jsme soutěž hráli s dvanácti kvalitními hráči, které doplňovali borci z invalidního důchodu a mladí dorostenci,“ upozorňuje funkcionář.

Těším se! Trenér Dobeš potřebuje poznat hráče i kolegy, posily řeší manažer

Odchod hlásí stoper Jiří Klabal. Zkušený zadák již nechce pokračovat, vedení klubu se ale snaží oporu udržet. „Říká to již třetí sezonu za sebou, ale teď to myslí asi vážně, uvidíme na ukončené. Byl by hodně citelnou ztrátou, pro Zdounky toho vlastně udělal strašně moc,“ ví dobře Čevela.

„Mnoho toho odehrál, mnoho toho odtrénoval u naší mládeže. Své dnešní některé spoluhráče vlastně přivedl k fotbalu coby trenér přípravky. Je neskutečným hráčem, duchem týmu a kapacitou, která budí respekt u soupeřů i spoluhráčů, přitom navenek je velmi skromný a pohodový. Pro mne je to top člověk, se kterým jsem se za dvacet let předsednictví ve Zdounkách setkal a rád spolupracoval,“ pokračuje.

Přijít by měli dva mladíci z Hanácké Slavie Kroměříž, pomoc přislíbili tři hráči ze Zborovic. „Posily jsou již takřka domluveny. Do počtu i kvality budeme připravení,“ věří Čevela.

Fotbalisté Zdounek zahájí přípravu ve druhé polovině července. Sejdou se těsně před zápasem krajského poháru, který berou jako přípravu na mistrovské utkání.