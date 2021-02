Osmadvacetiletý fotbalista Radek Janoštík v zimní přestávce posílil Těšnovice.Zdroj: IS FAČRKvůli práci šel ale u Radka Janoštíka fotbal stranou, v zimě se i kvůli pandemii koronaviru vrátil do Těšnovic, kde svoji kariéru v dětství odstartoval. „První A třída je pro mě ideální soutěž,“ myslí si zkušený útočník.

Co si od angažmá v Těšnovicích vlastně slibujete?

Nic moc si neslibuji. (úsměv) Moc dobře vím, že mají strašně dobrý tým, na každém postu kvalitního hráče. Upřímně říkám, když bych tam zahříval lavičku, tak se zlobit nebudu a budu podporovat kluky i z pozice náhradníka. Navíc dělám u cestářů, jezdíme po celé republice a nebýt covidu, tak i do zahraničí. V práci jsem často, i o víkendech, takže mám obavy, že spíš na zápasech nebudu, jak budu..

I proto jste dal mateřskému klubu přednost před Kvasicemi?

Upřímně. Už jsem Těšnovicím návrat sliboval dost dlouho. Teď se naskytla taková dobrá příležitost, protože v Kvasicích už jsem víceméně hrával jen ať už kvůli fyzické kondici nebo skrz práci za béčko.

Není pro vás I. A třída málo?

První A třídu jsem pár let hrával v Kvasicích, takže vím, že je to dobrá soutěž a vyhrát jí nebylo snadné. Teď vlastně přemýšlím, zda jsme ji vůbec vyhráli nebo postoupili z druhého místa. (úsměv)

Hrál ve vašem příchodu nějakou větší roli nový trenér Ondřej Šilinger?

S Ondrou jsme byli dost v kontaktu a já mu upřímně řekl že chci do Těšnovic, takže co mi říkal, tak už to bylo jen na vedení Kvasic a Těšnovic, jak to dopadne.

Věříte, že si na jaře kvůli vládním opatřením zahrajete?

Abych byl upřímný, letos si fotbal už nezahrajeme. V pondělí ve zprávách říkali, že ruší amatérské soutěže v hokeji, tak si myslím, že stejný osud potká i fotbal.

Jak prožíváte současné období? Chodíte poctivě běhat, nebo začnete, až se opatření rozvolní?

Přiznám se, že běhat nechodím. A ani se nemůžu vymlouvat na zaměstnání. Prostě se mi nechce, když nemám vidinu začátku soutěže.

Podstatnou část kariéry jste strávil v Hanácké Slavii. Jak na působení v klubu vzpomínáte?

Angažmá v Kroměříži mi dali hodně. Hlavně v mužích za trenéra Bohumila Páníka. To byl snad nejlepší trenér, co mě kdy měl. Určitě rád vzpomínám na momenty, kdy jsem si zahrál chvíli jak proti prvoligovému Brnu nebo i Mladé Boleslavi, ale samozřejmě také na góly, co jsem v MSFL dal.

Také v divizních Kozlovicích se vám dařilo, že?

V Kozlovicích to bylo super. Vynikající prostředí a ještě lepší spoluhráči. Tam mě tehdy dostal trenér Matějka, se kterým jsem měl také velmi dobré vztahy. A i v Kozlovicích se mi dařilo, ale pak bohužel přišlo zaměstnání a šel jsem bohužel pryč.

A co Kvasice? Jaké tam byly čtyři roky?

V Kvasicích to bylo perfektní. Znal jsem tam hodně kluků, včetně Ondry Šilingera. Tam se nám velmi dařilo, protože i tam byl suprový tým. Když jsem tam nastoupil, tak sem byl jeden z těch mladších, ale teď, když jsem odcházel, byl jsem už jeden z těch starších. I proto jsem usoudil, že je potřeba změna a přenechat to mladším. (úsměv)