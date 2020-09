Francova Lhota konečně zabrala a po výhře nad Juřinkou si připsala první body. Horní Lideč si v derby snadno poradila s Valašskými Klobouky.

KATEŘINICE - VAL. MEZIŘÍČÍ B 4:1 (3:1)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Ukončili jsme svůj anglický týden devíti získanými body do tabulky, což je opravdu skvělý počin. S rezervou Valašského Meziříčí už to ale šlo poznat na únavě, přeci jen hráči nejsou na takovou zátěž zvyklí. Prvních dvacet minut jsme chtěli zapas rozhodnout a to se nám nakonec podařilo. Potom sice soupeř kousal, ale nám se i díky našemu brankáři podařilo výsledek udržet a dojít si pro vítězství. Všechny góly jsme dali po hezkých fotbalových akcích a o to nám v utkáních jde. Jdeme zápas od zápasu a nyní se musíme připravit na utkání v Juřince."

Karel Straka, činovník Val. Meziříčí B: „Muži B v Kateřinicích nesoustředěným výkonem v první dvacetiminutovce umožnili domácím lacino skórovat. Předpoločasovým gólem Horáčka Valmez snížil. Ve druhé půli mačkali hosté domácí obranu jako citrón. Veškeré šance však pochytal neskutečnými zákroky domácí gólman. Poslední branka domácích padla z ojedinělého brejku a body tak zůstaly v Kateřinicích."

Branky: 3., 81. Čtvrtníček, 12. Bětík, 31. Smilek - 42. Kristýn.

VLACHOVICE - PODLESÍ 2:3 (0:3)

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „V úvodu se hrálo velmi opatrně mezi šestnástkami. Do vedení se dostali hosté po hrubé chybě domácího brankáře, kterého v 15. minutě obral o míč Holčák a pohodlně skóroval - 0:1. Nutno ale říct, že v dalším průběhu zápasu svou chybu několikrát napravil. Domácím se nedařila rozehrávka a hosté postupně zvyšovali tlak, ze kterého se rodily další šance a také branky. Ve 36. minutě zvýšil na 0:2 Košut a o pět minut už to bylo 0:3 po střele Jandy. Tím také skončil první poločas. Kdyby ale hosté proměnili své šance mohlo být pro domácí ještě hůř. Ve druhém poločase se domácí snažili s výsledkem něco udělat a nejprve v 55. minutě vychytal Hověžáka hostující brankář. V 62. minutě už ale Hověžák střelou ze šestnástky snížil na 1:3. V 81. minutě po úniku přidal druhou branku a upravil na 2:3. V závěru jsme se ještě snažili o vyrovnání, hosté už si ale vítězství pohlídali a odvezli si tři body."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Důležitý úkol byl nakonec splněn a z Vlachovic si vezeme tři body. V zápase jsme ale v 65.min měli vést minimálně 7:0, ale trestuhodně jsme neproměňovali šance. A to se nám málem vymstilo, domácí snížili až na 2:3, naštěstí jsme ale tři body uhájili až do závěrečného hvizdu."

Branky: 62., 81. Hovězák - 15. Holčák, 36. Košut, 41. Janda.

VIGANTICE - VAL.PŘÍKAZY 5:2 (2:1)

Pavel Šturala, trenér Vigantic: „Před vlastními fanoušky jsme si chtěli po nepovedeném derby v Rožnově p/R spravit chuť a soupeře z Valašských Příkaz porazit. Ten v letošní sezoně hodně obměnil kádr a neznali jsme jeho kvalitu. Od úvodního hvizdu jsme byli aktivnějším týmem a již v 6. minutě vstřelil Milan Baroš úvodní branku. Stejný hráč zanedlouho trefil spojnici břevna. Hosté srovnali po naší chybě v zadních řadách. Do půle jsme přidali ještě druhou branku, navíc hostím byl ve 40. minutě vyloučen stoper. Povedl se nám i vstup do druhé půle a Milan Baroš z trestného kopu zvýšil na 3:1. Dvacet minut před koncem nejlepší střelec EURA zkompletoval hattrick. Hosté již neměli co ztratit a několikrát se dostali do výborných příležitostí, nás podržel brankář Slovák. V závěru padlo po jedné brance na každé straně. Naše výhra je ale naprosto zasloužená, byli jsme přesnější v zakončení a to nakonec i rozhodlo."

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazů: „Prvotní chyba v duelu ve Viganticích bylo naše předzápasové nastavení. Jedno sice významné jméno, které za sebou má obrovské množství obdivuhodných zkušeností, u nás způsobilo špatné mentální nastavení již ze začátku zápasu. Vstoupili jsme do utkání lehce zastrašení. Vigantice byly od začátku lepší, ať už pohybem nebo celkovou jistotou při hře na míči. I přesto jsme byli schopní si vytvořit pár gólových situací. Tu první a taky tu naši druhou, proměnil Lukáš Vaculka. Poté, co náš stoper Václav Vobořil, získal druhou žlutou a v konečném důsledku červenou, kartu jsme hráli v oslabení. Ztráta jednoho hráče na hřišti jde prostě znát. Domácí vstřelili další branky a příležitosti, které jsme si dokázali opět vytvořit, jsme nebyli schopní úspěšně zakončit. Myslím si, že Milan Baroš je pro Vigantice obrovská posila. Stačí se podívat na jeho bilanci z tohoto zápasu a to jsou tři góly a dvě asistence. Naši kluci dali do zápasu vše, únava na nich byla na konci velmi znát, výhra domácího celku je však zasloužená."

Branky: 6., 56., 71. Baroš, 37. Křenek, 86. Křiva - 20., 85. Vaculka

KELČ - ROŽNOV P. R. 1:2 (1:1)

Zbyněk Vinklár, trenér Kelče: „Proti lídru tabulky jsme odehráli poměrně smolné utkání a klidně jsme mohli bodovat naplno. Zatímco v posledním duelu ve Valašským Kloboukách jsme byli hodně produktivní, tentokrát našim střelcům zvlhl prach. Dostali jsme se do vedení, ale o to jsme přišli těsně před odchodem do kabin. Po hodině se ujal Rožnov p/R vedení brankou z pokutového kopu. Hosty několikrát podržel brankář, který měl i hodně štěstí, kdy jsme ho trefili. V závěrečném náporu se nám vyrovnat již nepodařilo, přesto byli naši příznivci s výkonem spokojeni."

Pavel Kunc, trenér Rožnova p. R.: „V kvalitním duelu byli nejlepšímu hráči na hřišti oba brankáři - domácí Hrdlička a náš Sekyra. Kelč šla v první půli do vedení, my jsme brankou do šatny srovnali. Ve druhé půli jsme byli aktivnějším týmem a Kolařík z penalty utkání rozhodl. V závěru jsme výhru uhájili až do konce. Domácí hráli v závěru již vabank, ale naše obrana fungovala v čele s brankářem na jedničku. Někteří hráči k duelu nastoupili i se sebezapřením, proto je výhra z Kelče o to cennější."

Branky: 36. Reisskup - 44. Kovács, 63. Kolařík (pen.).

HORNÍ LIDEČ - VAL. KLOBOUKY 4:0 (2:0)

Vojta Číž, trenér Hor. Lidče: „V místním derby jsme byli favoritem a tuto roli jsme nakonec splnili. V úvodu utkání jsme se uklidnili po brankách Surovce, ale do půle nebyl náš výkon optimální. Přizpůsobili jsme se hře soupeře, chyběl nám především pohyb a také nám vázla kombinace. Ve druhém poločasu už to bylo z naší strany o poznání lepší, Fojtík dal třetí branku a měli jsme zápas pod kontrolou. V závěru utkání zkompletoval Surovec z pokutového kopu hattrick. Splnili jsme tedy svoji povinnost, máme další tři body, ale od svých svěřenců si umím předvést i lepší výkon. Tentokrát to na snaživého soupeře ale stačilo. Teď nás čeká utkání na rožnovské umělce a k tomu přizpůsobíme i trénink, kdy si vyzkoušíme umělku u nás. Otázkou ale budou naši slovenští hráči, kteří mohou při nařízení slovenské strany kvůli pandemii zůstat za hranicemi."

Radek Ovesný, sekretář Val. Klobouky: „Derby v Horní Lidči jsme absolutně nezvládli a podali jsme nejhorší letošní výkon. Možná se na nás podepsal i debakl z posledního domácí utkání s Kelčí. První branka ale padla po faulu na našeho hráče a domácí toho využili. Při druhé brance jsme zbytečně ztratili míč na útočné polovině a domácí nás z brejku trestali podruhé. Ve druhé půli přidali domácí třetí branku a naše hra se rozpadla jako domeček z karet. V závěru utkání jsme udělali zbytečný faul a domácí z penalty skórovali počtvrté. Na body jsme tentokrát neměli, chyběl nám pohyb a také větší nasazení."

Branky: 13., 18., 83. (pen.) Surovec, 56. Fojtík.

HRACHOVEC - VIDČE 5:1 (4:0)

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovce: „Před utkáním jsme řešili problémy se složením mužstva, které jsme nakonec posílili o Valu z Píště. Na jedničku nám vyšel začátek zápasu, i díky střelecky disponovanému Bajarovi, který již do půle zkompletoval svůj první hattrick. Hosté ve 23. minutě prohrávali již o čtyři branky a byli zralí na ručník. Ve druhém poločasu jsme si hlídali pohodlný čtyřbrankový náskok, i když se hostím v úvodu druhé půle podařilo snížit. Tři stovky diváků vidělo zajímavý zápas, hosté utkání nezabalili a ve druhé půli si vytvořili pár příležitostí. Přesto měl poslední slovo náš Pavelka, který v samotném závěru vymetl šibenici. Naše výhra je díky výkonu v úvodu utkání naprosto zasloužená a diváci mohli odcházet domů naprosto spokojeni. Zatím se nám daří a k dobrému výkonu jsme přidali i góly."

Jan Marák, trenér Vidče: „Začátek zápasu byl pro nás jako z hororu a domácí nám sázeli jednu branku za druhou. Hráči si po předchozích dobrých výsledcích mysleli, že to půjde samo, ale tvrdě jsme narazili. Ve druhé půli se ale obraz hry změnil. Dali jsme branku a vytvořili si další příležitosti. Domácí však drama nedopustili a svůj náskok si pohlídali. Prohru musíme rychle hodit za hlavu a soustředíme se na další utkání s nováčkem z Francovy Lhoty."

Branky: 7., 8., 23. Bajar, 16. Janošek, 89. Pavelka - 52. Špůrek.

FRANC. LHOTA - JUŘINKA 3:1 (1:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „První poločas probíhal hodně podobně jako v zápase s Kateřinicemi. Domácí vlétli do utkání a už ve 3.minutě šli do vedení po pokutovém kopu. Prvních dvacet minut soupeře drtili rychlými náběhy a vytvořili si pár dobrých šancí, když několikrát prolétl míč po malém vápně, ale nikdo z dobíhajících ho nestihl usměrnit do sítě. Postupně se do hry dostali i hosté. Ve 27.minutě srovnali, když po trestňáku z pravé strany tečoval míč hlavou na zadní tyč asi nejmenší hráč na hřišti - 1:1. Francovka opět notně znejistěla a do poločasu už nebyla schopná založit kloudný útok. Naši borci se utápěli v nepřesnostech, přesto měli obrovské nasazení a bojovnost. Soupeř několikrát zahrozil. Především únik Macíčka, který však v rozhodujícím momentu zvolil nepřesnou přihrávku místo zakončení, uchránilo domácí svatyni od nejhoršího. Druhý poločas byl v naší režii, přehráli jsme hosty nasazením i fotbalovosti a přidali druhý gól po druhé penaltě. A třetí gól padl po samostatném úniku, kdy propálil brankáře agilní Chmela. Sice jsme opět dost šancí zahodili, ale za výkon musím kluky pochválit. Nechali na hřišti všechno a šli si pro zaslouženou výhru a myslím si, že i potěšili domácí fanoušky. Ti přišli v hojném počtu a viděli hezký a hlavně vítězný zápas."

Zdeněk Hoffman, trenér Juřinky: „Utkání ve Francově Lhotě se nám vůbec nepovedlo. Stále máme problémy se složením sestavy a na našich výkonech je to znát. Již ve 3. minutě jsme vyrobili hloupý faul a domácí penaltu proměnili. Poté jsme se dostali do hry, jedna branka nám nejdříve nebyla uznána, ale podařilo se nám Macíčkem vyrovnat. O všem se rozhodovalo na začátku druhé půle, kdy jsme opět zbytečně faulovali a domácí proměnili i svoji druhou penaltu. Nutno podoktnout, že oba penaltové zákroky byly nařízeny správně a vyrobili je zcela zbytečně naši zkušení hráči. Dvacet minut před koncem domácí přidali třetí pojistku, ale to již naše hra nebyla dobrá a zavinilo to i několik vynucených změn v sestavě. Teď máme doma vedoucí Kateřinice a na ty se musíme připravit lépe."

Branky: 3. (pen.), 51. (pen.) Juráň, 69. Chmela - 27. Macíček.

1. Kateřinice 5 5 0 0 15:6 14 1 0

2. Rožnov p. R. 5 5 0 0 14:5 14 1 0

3. Hrachovec 5 3 0 2 16:4 11 0 2

4. Horní Lideč 5 4 0 1 11:7 11 1 0

5. Vigantice 5 3 0 2 16:7 9 0 0

6. Vidče 5 3 0 2 7:8 9 1 1

7. Val. Meziříčí B 5 3 0 2 12:14 9 0 0

8. Kelč 5 2 0 3 14:8 7 0 1

9. Podlesí 5 2 0 3 12:16 6 0 0

10. Juřinka 5 2 0 3 9:15 5 1 0

11. Vlachovice 5 1 0 4 6:14 4 0 1

12. Val. Příkazy 5 1 0 4 13:17 3 0 0

13. Franc. Lhota 5 1 0 4 6:17 3 0 0

14. Val. Klobouky 5 0 0 5 3:16 0 0 0

PETR KOSEČEK