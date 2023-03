11:0. Hokejový zápas? Ne! Jen fotbalová příprava na Baťově

Jedenáct branek za zápas? Zejména ve fotbalové přípravě to zase nic výjimečného není. Ale když jsou to trefy výhradně do sítě jedné branky, to už je zážitek. V případě Kvasic asi spíše ostuda. „Přesně tak. Ostudný byl nejen výsledek, ale i přístup hráčů v utkání. To plně nastavilo zrcadlo výkonnosti a hlavně morálce každého hráče,“ zlobil se po víkendovém přípravném utkání na půdě divizního Baťova trenér celku krajského přeboru z Kvasic Jindřich Lehkoživ.

Fotbalisté divizního Baťova (žlutomodré dresy) si proti Kvasicím zastříleli - dali 11 branek! | Foto: Deník/Jan Zahnaš