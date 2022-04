Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „K utkání do Halenkova jsme odjížděli v hodně slepené sestavě. V týdnu totiž řádil v našem klubu covid a chtěli jsme utkání i přeložit. Termín jsme však společně s domácím týmem nenašli. Navíc A mužstvo hrálo své utkání také v sobotu od 11.00 hodin v Pitíně proti Přerovu. Nakonec z kádru A týmu odcestovali pouze mladící Staněk, Fojtů a Zvoníček. V brance se představil Kuja a znovu nás několikrát podržel. Domácí se brzy ujali vedení, ale střelecky disponovaný Staněk po třech minutách srovnal. Domácí se po dvaceti minutách hry znovu ujali vedení a vypracovali si další příležitosti k navyšení skóre. My jsme se zaměřili především na defenzívu a trpělivě čekali na svoje brejkové šance. Těsně před odchodem do šaten Staněk opět vyrovnal. Do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu. Druhý poločas nabídl stejný scenář, domácí nedali své brankové příležitosti, ale těch už příliš nebylo. Nám se podařilo ale dokonce jít do vedení a Halenkov musel více útočit. Domácí srovnali sedmnáct minut před koncem. Na střídání jsme měli pouze jednoho hráče, tak nám trošku docházely síly, ale cennou remízu jsme nakonec uhájili až do závěrečného hvizdu."

RATIBOŘ - DOLNÍ BEČVA 1:1 (1:1)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „V souboji s lídrem tabulky jsme chtěli odčinit debakl ze Slavičína a nakonec se nám to i podařilo. Dolní Bečva si vytvořila více brankových příležitostí, ale my jsme s jedním bodem nakonec spokojeni. Hosté totiž nebyli až tak dominantním týmem, jak by se na vedoucí tým slušelo. Navíc jsme mohli v závěru strhnout výhru na svoji stranu, ale kanonýr Sovák penaltu neproměnil."

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Utkání v Ratiboři jsme nezvládli podle našich představ a jako vždy jsme se trápili v zakončení. Na úvodní trefu domácího týmu jsme reagovali vyrovnáním kanonýra Fiuráška. Přesto jsme mohli zápas zlomit na svoji stranu, ale nastřelili jsme dvě tyčky a stažení Jurečky v pokutovém území nebylo odpískáno. Naopak přifilmovaný pád v našem vápně už sudí viděl, naštěstí Blabla penaltu lapil. V zápase jsme doplatili na neproměňování šancí, což nás stálo dva body. Ani výkon hlavního sudího nebyl optimální. Já jsem nakonec od něj viděl po zápasu červenou kartu, což je hodně smutné."

POLIČNÁ - LIDEČKO 1:3 (1:3)

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Utkání s Lidečkem jsme nezvládli a hosté nás v první půli zaskočili aktivní hrou. Chtěli jsme přitom hrát dobře zezadu, ale Lidečko trestalo naše chyby. Do poločasu ještě Kapusta po samostatné akci snížil. Ve druhém dějství jsme chtěli ještě s výsledkem něco udělat, ale kontaktní branku se nám vstřelit nepodařilo."

Radek Číž, trenér Lidečka: „V prvním poločase jsme využili toho, že soupeř z Poličné působil po dvou odložených zápasech nerozehraně. Na těžkém terénu jsme byli hodně trpěliví a dali ze tří šancí tři branky. Do půlhodiny jsme byli lepší, ale pak si krásně navedl míč domácí Kapusta a branka do šatny nás mrzí. V 55. minutě nedal Ryza penaltu, ale my jsme soupeře do tlaku nepustili. Hráli jsme to, co jsme potřebovali. Výhra proti dobrému soupeři nás stála hodně sil, ale především za výkon v první půli jsme si výhru zasloužili. Tři body jsou nejlepší pozvánkou pro naše fanoušky na nadcházející domácí souboj s Prostřední Bečvou o druhé místo v tabulce."

JABLŮNKA - BRUMOV B 0:0

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Rezerva Brumova se u nás představila v dobrém světle a byla častěji na míči. Utkání však bylo poměrně vyrovnané a oba celky vycházely ze zajištěné obrany. I druhý poločas přinesl podobný obraz hry. Ani jednomu týmu se však nepodařilo míč dopravit do sítě. Patnáct minut před koncem hosté neproměnili penaltu a duel skončil bezbrankovou remízou."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „V Jablůnce jsme podali solidní výkon a v omlazené sestavě jsme byli tři čtvrtiny utkání lepším mužstvem. Těžký terén nám však trošku komplikoval kombinační hru. V první půli jsme měli dvě dobré příležitosti, jednu brankář domácích kryl a podruhé jsme lobem jeho svatyni přehodili. Ve druhé půli jsme hráli po větru, ale míč nás tolik už neposlouchal a utíkal nám do autu. Rozhodnout jsme mohli v 76. minutě, ale pokutový kop jsme neproměnili. Brankář Smolík totiž z penalty napálil míč jen do břevna. V závěru utkání byly nakonec s bodem spokojeny asi oba týmy, přesto jsme tentokrát vzhledem k průběhu hry dva body ztratily."

KRHOVÁ - PROSTŘ. BEČVA 1:4 (0:3)

Alois Bayer, činovník Krhové: „K utkání jsme nastoupili v kombinované sestavě. Hosté byli v první půli hodně produktivní, kdy vstřelili tři branky. My jsme mohli srovnat na 1:1, ale trefili jsme pouze brankovou konstrukci. Ve druhé půli padlo po jedné brance na každé straně, nám se podařilo snížit až v samotném závěru. Prohra o tři branky je pro nás možná až příliš krutá."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Utkání se soupeřem ze spodních pater tabulky mělo od začátku jasný scénář, soupeř se snažil, ale my jsme své šance proměnili. Pro nás nejtěžší pasáž byla kolem 30. minuty, kdy soupeř měl sérii rohů a nastřelil tam i tyč. Druhá půle byla ovlivněna vysokým vedením a zápas se dohrával. Mám radost, že se trefuji oba útočníci. Situace na čele tabulky se vyrovnává, nás ale teď čeká velmi těžké utkání v Lidečku, ve kterém chceme obstát."

HOVĚZÍ - CHORYNĚ 1:1 (0:0)

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Soupeř z Choryně nepatří mezi naše oblíbené protivníky, což se znovu potvrdilo. Hosté byli po celý zápas více na míči a vytvářeli si brankové příležitosti. Nás držel nad vodou výtečnými zákroky brankář Kašpar, který dokonce lapil i penaltu. Hosté se ujali vedení, nám se ale podařilo Šrámkem srovnat. Hosté byli blíže třem bodům a výhru by si patrně zasloužili, nicméně my bereme jeden bod a jsme za něj rádi."

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „V utkání v Hovězí jsme doplatili na slabou koncovku, navíc jsme nedali penaltu. Bod z tohoto duelu je pro nás málo, po celý zápas jsme byli lepším týmem, ale brankář domácích podal výborný výkon. Dostali jsme se do vedení, ale domácí po rohu srovnali. V závěru jsme mohli několikrát zápas rozhodnout, to se nám ale nepodařilo."

PŘÍLUKY - PRLOV 3:0 (3:1)

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Nedělní utkání na Příluku bylo přímým bojem dvou soupeřů v tabulce. Utkání začalo bojovností obou stran, ale opticky měli navrch hosté z Prlova díky důraznější hře. Prvních 30 min. bylo poměrně nezáživných z obou stran. První gól zápasu dali domácí, kdy v 34 min. po tvrdé ráně Peterky gólman hostí Zvonek míč vyrazil jen před sebe a nabíhající domácí Machalíček v poklidu uklidil míč do prázdné branky - 1:0. Domácí gól nabudil, přepnuli na vyšší rychlost a hned za dvě minuty, kdy se po pasu od obránce dostal k míči domácí Adamík, a ač stíhán obráncem hostí, tak z boku 16-tky tvrdou ránou pod břevno nedal Zvonkovi šanci – 2:0. Těsně před přestávkou, když už všichni čekali na poločas, dal obránce hostí malou domů, ale nevšiml si za sebou domácího Machalíčka, který se tak v podstatě zadarmo a pohodlně dostal k míči před brankářem, udělal mu kličku a dal na 3:0. Tento tvrdý direkt, kdy domácí dali během 11 min. 3 góly nakonec rozhodl o vítězi zápasu.

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Po přestávce domácí zaspali a hned z první akce hosté snížili Langerem na 3:1. Tento gól mě za následek nabuzení hostí a celý druhý poločas se nesl v bojovné hře, okořeněné několika žlutými kartami. Hosté z Prlova se snažili snížit pro ně nepříznivé skóre, ale domácí pozorně bránili. Hosté měli velkou šanci v podobě brejku, ale útočník Prlova zbrkle přestřelil bránu. Následně trefili břevno domácí branky. I domácí měli šanci a mohli zvýšit Peterkou, který měl ale míč na špatnou nohu a tak jen trefil gólmana Zvonka. Hosté se snažili o nemožné v podobě zvrácení výsledku, ale domácí si náskok pohlídali. Příluky vyhrály díky své bojovnosti zaslouženě a mají 4 výhru za sebou s plným počtem 12 bodů, která je posunula na 11. místo v tabulce."

Jaroslav Novosad, trenér Prlova: „První půlhodinu utkání jsme zvládli bez větších problémů a domácí tým jsme na dostřel naší svatyně nepouštěli. Pak ale přišly dvě slepené branky a do šatny jsme dostali po naší chybě třetí branku. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat. Brzy jsme snížili Langerem na 1:3. Vytvořili jsme si územní převahu, ale nepodařilo se nám vsítit kontaktní branku. Nastřelili jsme jen brankovou konstrukci. Záchranářský duel jsme tak nezvládli."

