Martin Särkozy, trenér Juřinky: „Ve čtvrtek jsme podlehli v dohrávce v Kelči, kde jsme inkasovali čtyři branky. A stejný osud nás postihl i v duelu s rezervou Valašského Meziříčí. Přitom jsme měli vydařený začátek, své dvě velké příležitosti jsme ale nedali. Hosté z první vážné akce skórovali. Po další chybě šli hosté do dvoubrankového vedení. Do půle se nám podařilo vyrovnat, nejdříve se trefil Varga a srovnali jsme po pěkné střele Příhody. Do šaten se odcházelo za stavu 2:2. Druhý poločas přinesl na vlas stejný obrázek. Opět jsme si vytvořili brankové možnosti, ale ty byly neproměněny. Hosté vycítili svoji šanci a v posledních dvaceti minutách utkání rozhodli ve svůj prospěch. Závěr sezony nám tak absolutně nevyšel podle našich představ a máme nad čím přemýšlet."

René Fröhlich, trenér Val. Meziříčí B: „Do Juřinky jsme přijeli s omlazeným kádrem a také bez fluktuantů, neboť divizní A tým hrál ve stejný čas své utkání v Bzenci. Přesto se mladící svého soupeře nezalekli a svoji šanci chytili za pačesy. V úvodu jsme přežili šance domácího týmu a pak jsme dvakrát udeřili. Domácí rychle snížili a zanedlouho i srovnali. V první půli tak padly čtyři branky, po dvou na každé straně. Ve druhém poločasu jsme chtěli vycházet ze zajištěné obrany a číhat na rychlé kontry. Domácí se snažili zápas rozhodnout, ale při jejich ofenzívě jsme dokázali nalézt dvakrát okénka v jejich obraně. Pro domácí je porážka asi krutá, ale dali jsme jim lekci z produktivity. Konec sezony nás zastihl v dobré formě a posunuli jsme se do horních pater tabulky."

HORNÍ LIDEČ - ROŽNOV P/R 2:0 (0:0)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Poslední zápas vcelku zatím povedené podzimní části jsme chtěli zakončit domácí výhrou. Soupeř z Rožnova pod Radhoštěm se v prvním dějství jevil ve velmi dobrém světle a vypracoval si několik nadějných příležitostí. Brankář Kubín však dokázal udržet čisté konto. My jsme se jen obtížně dostávali ke své hře a té chyběla i lepší kombinace. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu. Druhý poločas jsme zlepšili pohyb a trpělivě jsme čekali na svoji příležitost. Po hodině hry nás dostal do vedení agilní Surovec. Hosté otevřeli hru, ale naše obrana pracovala velmi spolehlivě. Pět minut před koncem se Surovec trefil podruhé a dal tak výsledku definitivní podobu. V utkání dvou rozdílných poločasů jsme byli střelecky efektivnější i díky kanonýru Surovcovi. Podzimní část jsme tak ukončili na druhém místě a jsme velmi spokojeni."

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „V Horním Lidči jsme odehráli velmi dobrý první poločas, kterému mu však chyběla vstřelená branka. Do půle se tak diváci gólu nedočkali. Ve druhém dějství to bylo o první vstřelené brance. To se však podařilo domácím v 65. minutě. V závěru jsme hráli už vabank a domácí nás pět minut před koncem do otevřené obrany trestali podruhé."

PODLESÍ - VIGANTICE 2:2 (0:1)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Včerejší utkání jsme nezačali dobře, již v 6.minutě chybujeme, míč do úniku dostává Milan Baroš a v zakončení se nemýlí - 0:1. O pár minut později ale musí Milan Baroš střídat pro opětovné svalové zranění. Postupem dalších minut se hra vyrovnává a na druhé straně velkou šanci k vyrovnání neproměňuje ve 30. minutě Nosálek, když postupuje sám na brankáře hostí.

Ve druhé půli se tlačíme za vyrovnáním a jsme odměněni v 56. minutě. Po centru Pavla Blažka je už Nosálek v zakončení úspěšný a srovnává na 1:1. V 77. minutě pak jdeme dokonce do vedení, po chybě hostujícího obránce, jde Nosálek znovu sám a tentokráte zakončuje přesně na 2:1. V dalších minutách dvě velké šance kazíme ve finální fázi. A tak bohužel v 86. minutě přichází vyrovnání na druhé straně, přízemní centr z pravého křídla uklízí do sítě parádní trefou Kulišťák a stanovuje konečný výsledek 2:2. Velká škoda, že jsme utkání nedotáhli do vítězného konce."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „V Podlesí jsme chtěli navázat na své předchozí výsledky a povedlo se nám to jen tak z poloviny. Začátek zápasu jsme měli výborný a oslavenec Milan Baroš nás poslal již po šesti minutách do vedení. V desáté minutě však musel nejlepší střelec Eura 2004 pro zranění vystřídat. To ovlivnilo naši hru a domácí celek vycítil šanci. Hrbolatý terén a velký vítr znemožňovali lepší kombinaci a tak jsme do šaten odcházeli s jednobrankovým vedením. Domácí začali hrát druhý poločas s větrem a podařilo se jim v 56. minutě srovnat. Nám se postupně zranili další hráči a na hřiště přišel i René Bolf. K vidění bylo mnoho nepřesností na obou stranách, přesto domácí Nosálek se třináct minut před koncem trefil podruhé. V závěru jsme poslali na hřiště čerstvé hráče a právě střídající Kulišťák se nám čtyři minuty před koncem prezentoval vyrovnávající brankou. Bod z tohoto duelu bereme, neboť na nás dolehla zranění z průběhu celé sezony. Ta byla poněkud zvláštní, protože jsem měl k dispozici pořád jiné hráče a často jsem musel improvizovat. Nakonec jsme ale zvládli finiš na výbornou a 24 bodů za toho to stavu je dobrý počin."

KELČ - KATEŘINICE 5:0 (3:0)

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „V posledních zápasech jsme se potkali s výbornou formou. Zvládli jsme navíc i dohrávku se silnou Juřinkou a hráči si věřili i na Kateřinice. Vyšel nám skvěle začátek utkání a Reisskup nás poslal již v osmé minutě do vedení. Po patnácti minutách se prosadil kanonýr Jiříček a vedli jsme již o dvě branky. Pak se dostali ke svým příležitostem i hosté, ale brankář Petrnek je vychytal. Uklidňující třetí trefu přidal ve 34. minutě Škařupa a do šaten jsme odcházeli s tříbrankovým náskokem. Ve druhé půli jsme kontrolovali svůj vypracovaný náskok a hosty jsme na dostřel nepouštěli. V 66. minutě se prosadil Škařupa podruhé a definitivní podobu výsledku dal v 72. minutě Lasovský. Hráčům musím za předvedené výkony v závěru podzimní části poděkovat."

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Kelč nabrala v posledních zápasech dobrou formu, zatímco my se herně trápíme. Klíčovým momentem byla již osmá minuta, kdy se nám zranil náhradní brankář Konečný a do branky musel hráč z pole Kotrla. Domácí navíc vstřelili úvodní branku. zanedlouho jsme inkasovali druhou branku. Poté jsme soupeře zatlačili, ale své dvě velké příležitosti jsme nevyužili. Domácí dali do půle třetí branku. Ve druhém dějství se utkání už jen dohrávalo a domácí dokázali ještě navýšit skóre zápasu. Na podzimní část musíme co nejrychleji zapomenout a poctivou zimní přípravou nachystat mužstvo na odvetnou část."

VLACHOVICE - VAL. PŘÍKAZY 1:3 (0:1)

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „Ani v posledním zápase se nám nepodařilo dosáhnout na nějaký bod. V sobotu bylo vidět, že hraje poslední s předposledním. Zápas se odehrával převážně mezi šestnástkami a byl plný nepřesností z obou stran. Jediné co bylo k vidění byly pěkné branky. Ve 33. minutě otevřel skóre povedenou střelou hostující Pecha. Nám se podařilo vyrovnat až ve druhém poločase, když v 74. minutě napřáhl z 25-ti metrů Tomáš Kolouch a brankář hostů neměl šanci. Když už se zdálo, že zápas dospěje k dělbě bodů, vystřelil v 82. minutě z otočky zpoza šestnástky Holec a trefil šibenici domácí branky. My jsme pak vrhli vše do útoku, ale srovnat se nám už nepodařilo. Navíc v poslední minutě po brejku pečetil body pro hosty střídající Dorica."

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Asi nejvíce pozitivní na tomto utkání, bylo počasí a nádherné sobotní podzimní odpoledne. Už od první minuty bylo jasné, že utkání moc krásy nepobere a bylo zjevné, kde se oba týmy nacházejí v tabulce. V podstatě se hrálo o šest bodů. První poločas byl velmi neurovnaný, nikoho neposlouchal míč a nějaké dvě tři nahrávky bylo složité vidět. Byl to spíš boj mezi šestnáctkami. Jediná kloudná akce skončila rohem, který rozehrával Adam Pecha, balon mu sklepl spoluhráč a velmi hezkou střelou rozvlnil síť. A to bylo z obou stran v první půlce vše. Určitě jsme v druhé půlce nechtěli bránit výsledek a vytvořili jsme si tři velmi dobré šance, ale naše zakončení bylo žalostné. A tak jediná střela domácích ze čtyčiceti metrů, skončila v naší síti. Když už to vypadalo na dělbu bod, jako by došly domácím síly a 82. druhé minutě Holec z dvaceti zakončil svůj průnik. Rázem jsme opět vedli a pojistku přidal v 90. minutě Dorica. Tak jsme získali důležité tři body, ale naše podzimní vystoupení nebylo příliš dobré."

BYLNICE - VIDČE 1:2 (0:1)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „V posledním utkání podzimní části jsme chtěli bodovat naplno, ale duel s Vidčí jsme nezvládli. Přitom herně jsme na tom byli poměrně dobře, ale v zakončení se nám nedařilo. Mohli jsme udeřit již v samotném úvodu, ale hostující brankář byl pozorný. Naopak hosté po čtyřech minutách skórovali zásluhou Mičkala. Do půle se nám srovnat nepodařilo. Ve druhém poločasu byl již v 53. minutě hostím vyloučen hráč. Vzápětí Sedlačík vyrovnal. V početní převaze jsme se nemohli proti zhuštěné obraně soupeře prosadit. Hráči Vidče trpělivě čekali na svoji příležitost a šest minut před koncem se trefil Mičkal podruhé. Vyrovnat se nám již nepodařilo. Z naší strany to bylo ale nepovedené utkání, chybělo nám pověstné srdíčko a bez něj se zvítězit nedá. Hosté krutě trestali naše chyby a odvedli velmi dobrý taktický výkon."

Kelč - Juřinka 4:2 (3:1) - dohrávka 28.10.

Utkání Franc. Lhota - Hrachovec je odloženo na 6. 11. v 10.30 hodin.

PETR KOSEČEK