V. KARLOVICE - HORNÍ LIDEČ 2:1 (1:1)

Jaroslav Valián, činovník Velkých Karlovic: „"Asi málokdo si dovedl představit to, jaká bude asi premiéra našich hráčů po sestupu z krajského přeboru. Nakonec jsme se radovali my, ale body to byly těžce vybojované. Měli jsme rychlý začátek a šli do vedení, které jsme ztratili ještě v prvé půlhodině hry. Po přestávce do nás hosté zle šlapali, ale nakonec v závěru jsme přece jenom byli šťastnější my. Je to pro náš mladičký kolektiv velká škola, naši dorostenci a i žáci se budu muset rychle otrkat, nebude to lehká cesta".

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „V souboji s bývalým účastníkem Krajského přeboru jsme dlouho sahali po bodovém zisku. O remízu jsme totiž přišli až v samotném závěru. V úvodu jsme byli aktivnějším týmem, ale naši snahu zabrzdila penalta domácích, která byla nařízena za ruku. Znovu jsme přidali a ve 24. minutě jsme zásluhou Mišutky srovnali. Do půle už branka nepadla. Ve druhém poločasu mohl každý tým zápas rozhodnout ve svůj prospěch. V závěru utkání nám začalo ubývat sil a domácí nás přitlačili. Tři minuty před se jim nakonec podařilo vstřelit vítěznou branku. V závěru jsme měli kopat pokutový kop, ale nepřesný sudí tuto situaci přehlédl. Hráči celý zápas odbojovali, ale štěstí se k nám tentokrát odvrátilo zády."