Trenérovi Martinu Ondovi premiéra na lavičce druholigové Kroměříže pořádně zhořkla. Nástupce kouče Bronislava Červenky v prvním zápase ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE kousal nepříjemnou porážku 0:3 s favorizovaným Brnem. Hanáci po dalším zaváhání klesli v tabulce na předposlední patnácté místo, soupeř už je třetí.

Fotbalisté Kroměříže podlehli Zbrojovce Brno 0:3. Zápas sledovalo patnáct set diváků. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Zbrojovka rozhodla sobotní duel 15. kola, který na stadionu Jožky Silného sledovalo 1457 diváků, už v prvním poločase. Skóre hned v 5. minutě otevřel Alijagić, pak proměnil penaltu kanonýr Řezníček. Triumf Brňanů završil po změně stran po rohu hlavičkující Štěrba.

Kroměříž se střelecky neprosadila, prohrála potřetí za sebou a na konci podzimu se dostala do problémů.

Favoritovi skvěle vyšel nástup do utkání, do vedení šel hned v 5. minutě, kdy se prosadil Alijagić. Pro bývalého hráče Slavie a Liberce to byla třetí trefa v dresu Zbrojovky.

Hanáci se snažili, na těžkém terénu se do vyložených šancí ale dostávali jen velmi obtížně. Zkoušeli to tak hlavně střelami z dálky. Trestný kop Jelečka zastavila zeď, pokus Cupák šel nad.

V 17. minutě unikl hostující obraně Chwaszcz, zboku ale pálil jen do boční sítě.

Brňané byli v zakončení daleko efektivnější, trestali chyby protivníka. Po půlhodině hry zvýšil na 2:0 Řezníček. Nejlepší střelec FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proměnil penaltu nařízenou za faul Jaroně na Granečného a svým dvanáctým gólem v sezoně hosty definitivně uklidnil.

Bojující domácí mohl vrátit zoět do utkání Jeleček, ránu zkušeného levého obránce ale gólman Berkovec bravurně zneškodnil.

Zbrojovka se po přestávce zatáhla, pečlivě bránila dvoubrankový náskok, který ještě ve druhé půli navýšila.

V 58. minutě se po rohovém kopu prosadil Štěrba a bylo to 0:3.

Čtvrt hodiny před koncem domácí hned dvakrát zachránilo břevno. Nejprve se rozezvučelo po tečované ráně Fouska a zákroku Dostála, konstrukci branky pak nastřelil i dorážející Řezníček.

Hanáci se snažili, vyloženou příležitost už ale neměli.

Fotbalisté Kroměříže se pokusí domácí nezdar odčinit za týden v sobotním derby s Prostějovem. Na stadionu HFK Olomouc zakončí podzimní část sezony.