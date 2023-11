„Jsme zklamaní. Všichni cítíme, že se dalo s Brnem vyhrát. Šance na to byly, výsledek neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti," je přesvědčený devětadvacetiletý zadák.

Ex-ligový favorit předčil nadšeně hrající domácí důrazem, byl daleko efektivnější než vpředu jalový soupeř.

„Bylo vidět, že jsou hosté v našem vápně kvalitnější, počínali si zkušeně. Bohužel my jsme nedokázali využít naše šance," povzdechl si.

Hanáky načala brzká úvodní trefa Alijagiće, dorazila je pak proměněná penalta nejlepšího střelce Řezníčka a gól Štěrby hlavou po rohu.

Kroměříž vyšla střelecky i bodově naprázdno. Po kruté porážce 0:3 klesla na patnácté místo, horší je nyní pouze Varnsdorf.

Pokud nechce přezimovat poslední, musí bodovat v závěrečném střetnutí v Olomouci s Prostějovem.

„Pro nás to bude klíčový zápas. Hraje se o šest bodů. Potřebujeme uspět, abychom měli klidnější zimu," ví dobře.

Hanáci se do problémů dostali nepovedeným závěrem, předtím odehráli slušné duely. Několikrát obrali favority. Povalili Vlašim, zvítězili třeba v Příbrami.

Jenže ztráceli hlavně doma. „Utekly nám hlavně utkání s Varnsdorfem a Olomoucí B. Kdybychom tyto dva duely zvládli, dýchalo by se nám daleko lépe," ví dobře.

V Kroměříži navíc nečekaně řešili odchod oblíbeného a úspěšného kouče Červenky s asistenty Motalem a Světlíkem do Zlína.

„Byl to pro mě šok. Nečekal jsem to. Na druhé straně musím uznat, že Broňa je kvalitní trenér, v lize měl být už delší dobu," myslí si rodák z Tovačova, který v kariéře prošel Olomoucí, Zlínem, Pardubicemi nebo Táborskem, ale hrával i za Vyšehrad či Vyškov.

Do Kroměříže přišel v březnu 2019. Na kouče Červenku byl zvyklý. Dobře věděl, co po něm požaduje, jakým stylem se má hrát.

„I ve Zlíně vychází ze stejných věcí jako u nás. Viděl jsem duel se Sigmou a principy hry byly podobné," všiml si.

Podle Zavadila má osmačtyřicetiletý trenér na to, aby ševce pozvedl, dovedl je k záchraně.

„Vím, jakou energii Broňa má. Je to opravdu dobrý trenér, může to nakopnout. Pro kluky ve Zlíně to je nový impulz, určitě jim pomůže," nepochybuje.

Na Hané se zase sžívají s metody kouče Martina Ondy. Toho si Zavadil vybavuje pouze z duelů v MSFL proti Uherskému Brodu, kde tehdy působil.

„Proti sobě jsme hrávali, ale jinak blíž jsem ho neznal. Vypadá solidně, zatím je to pořád stejné. Ani nebyl moc prostor něco měnit," připomíná bleskovou akci.

Zajímavostí je, že Ondovými asistenty se stali stále aktivní hráči Martin Surynek a Tomáš Machálek. Zavadil to bere normálně. Od nedávných spoluhráčů si rád nechá poradit.

„I předtím tu byli Ivoš Světlík s Montym (Lukáš Motal - pozn. red.). Celou dobu jsem jim tykal a nebyl problém. Teď tuhle roli převzali oni dvě. Určitě nám mají co dát. Jsou to dobří a poctiví kluci," dodává.