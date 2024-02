„V zápase jsme viděli to, co jsme chtěli vidět. Byla škoda, že jsme neproměnili víc příležitostí. Hlavně ve druhém poločas jsme tam měli hodně dobrých přechodů do útoku, které jsme nedohráli do finále,“ mrzí trenéra Hanácké Slavie Martina Ondu.

„Celkově to bylo bojovné utkání, na některých hráčích byla vidět přemíra snahy, jak moc bojovali o základní sestavu. Snad to z kluků do příštího týdne spadne a na Vyškov budeme nachystaní,“ přeje si domácí kouč.

Onda nebral duel s béčkem Zlína jako generálku. Pro něj to byla poslední příprava před startem druholigových odvet. „Ani generálka totiž nenavodí takovou atmosféru jakou bude mít soutěžní zápas,“ ví dobře.

Až na zraněného kanonýra Silného měl k dispozici kompletní tým. Trenér Kroměříže protočil v sobotním duelu dva gólmany a jednadvacet hráčů do pole. Proti krajskému rivalovi si vyzkoušel dvě rozestavení.

Divizní Baťov přišel o další hráče, dorazila sanitka! Generálku odvolali

Sešívaní hráli v první půli na čtyři obránce, po změně stran nastoupili se třemi zadáky. O sestavě však Onda stále jasno nemá. „Asi už trošičku víme, ale jsou tam nějaké otazníky,“ připouští.

Komplikací je zranění krajního beka Mlčocha, do kterého ve 24. minutě ostře zajel hostující kapitán Kulíšek. Domácí obránce skončil na nosítkách, na zbytek duelu se dodíval s berlemi. „Chytřejší budeme po důkladnějším vyšetření. Po ráně tam měl krvavé šrámy,“ hlásil Onda.

Větší starosti mu dělá zdravotní stav kanonýra Silného. Navrátilec z Jablonce většinu zimy promarodil, ani teď není v pořádku.

Že by stihl začátek jara, je nepravděpodobné. „Těžko říct. Budeme ale pracovat na tom, abychom ho uzdravili,“ uvedl Onda.

Tomu ani nevadilo, že se utkání kvůli vydatným srážkám v týdnu a silně podmáčenému terénu odehrálo na umělce, kam se přesunulo z jednoho z vedlejších přírodních hřišť stadionu Jožky Silného.

„Rádi bychom hráli na dobře připravené přírodní trávě, ale takové hřiště jsme neměli. V tomto počasí je to složité. Nejsme ve Španělsku, kde svítí sluníčko a je teplo,“ dodává.

Samotný duel dvě stovky diváků nenudil. Jako první zahrozili ševci. Hlavička Chibuikeho po rohu šla ale nad.

Hanáci odpověděli pokusem ex-zlínským Hrdličkou, ale jeho střelu brankář Slezák kryl. Gólman Zlína pak bravurně vyrazil ránu Kišky.

Ševci v Plzni i přes snaživý výkon neuspěli. Dvěma góly je srazil střelec Šulc

První poločas ovlivnil nedovolený zákrok Kulíška na Mlčoch. Zranění domácího hráče vyvolaly emoce, hostující trenér Hubáček kapitána raději stáhl ze hry a pro zbytek utkání jej pošetřil.

Zlíňané i bez Kulíška mohli jít do vedení. Po dlouhém nákopu Slouka se do šance procpal Ovesný, ale vyběhnutého brankáře Dostála nepřehodil ani neprostřelil.

A tak za dvě minuty přišel na druhé straně trest. Na libový centr Jelečka si ve vápně naskočil Vincour a nekompromisní hlavičkou otevřel skóre.

V závěru první půle ještě pálil Bobčík, prudká přízemní střela šla ale těsně vedle.

Kouč Hanáků Onda o přestávce vystřídal téměř celou jedenáctku a změnil herní rozestavení. Zůstali jenom Hrdlička s Jelečkem, který nahradil Mlčocha.

Favorit měl po změně stran navrch. Střely Fulneka a Kudely zneškodnil Slezák. Prosadil se až Machalík. Posila z Líšně pohotově dorazila do odkryté brány střelu Hrdličky.

Domácí ve zbytku utkání hrozili z brejků, po křídlech, prudké přízemní centry Jaroně, Waly ani Fulneka se ale neujaly.

Tutovku Fulneka odvrátil na roj stoper Hönig. Po rohu Machalíka zakončoval neobsazený stoper Matoušek mimo.

Zlíňané ve druhé půli už tak nebezpeční nebyli. Zahrozili jen střelami Grygery a Bobčíka, ani jeden z nich domácí branku ale netrefil.

Hanáci si výhrou 2:0 dodali sebevědomí na začátek druhé poloviny sezony, kterou odstartují v sobotu 2. března, kdy budou od 14.30 hostit lídra tabulky MFK Vyškov.