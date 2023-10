„Samozřejmě mě výše trestu hodně zaskočila nejen z hlediska financí, ale hlavně v počtu zápasů, které musím sledovat jen z tribuny. Kamarádi, co mě znají, mi píší, že měl společně s bývalým Sparťanem Leonardem Kweukem držet tuzemský rekord. Dvanáct zápasů kromě nás snad ještě nikdo jiný nedostal," nechápe Světlík.

Litujete svého chování, nebo spíš cítíte křivdu?

Obojí. Osobně jsem jel kvůli tomu na Disciplinární řízení LFA do Prahy, abych uvedl věci na pravou míru. Znovu podotýkám, že mně byla udělená červená karta neprávem. Bylo to velké pochybení AR1 (rozhodčí Šimáček - pozn. red.). I z videozáznamu je patrné, že slova, která jsou uvedená v zápise o utkání, z mých úst nepadla. Samozřejmě po obdržení červené karty a nevysvětlení od hlavního rozhodčího a asistenta rozhodčího Šimáčka za co jsem byl vyloučený, jsem samozřejmě neudržel emoce. Slovní přestřelku nepopírám stejně jako to, že jsem po vstřelení vítězné branky přeskočil zábradlí a šel s kluky slavit, což ale k fotbalu neodmyslitelně patří a vždycky patřilo. Za to jsem se i omluvil. Raději však ani nedomýšlím, jaký obraz na mou osobu ze mě udělal zápis o utkání.

Disciplinární komise potrestala kustoda klubu SK Hanácká Slavia Kroměříž pana Iva Světlíka za opakované vulgární urážky rozhodčího, vyhrožování rozhodčímu, nedovolený kontakt s rozhodčím, za opuštění technické zóny a vniknutí na hrací plochu po vyloučení proti FC Sellier & Bellot Vlašim peněžitou pokutou ve výši 30 tisíc korun a zákazem výkonu všech funkcí na 12 soutěžních utkání.

Zaplatíte pokutu ze svého, nebo vám klub pomůže?

Výši pokuty i dobu zákazu působení na lavičce jsme neměli s vedením klubu ještě možnost řešit. Soustředili jsme se na poslední zápas před reprezentační pauzou proti Spartě B.

Byl to váš první podobný prohřešek ve fotbale?

Nepamatuji si, že bych byl jako hráč nebo funkcionář někdy vyloučen. Byla to má asi první a zřejmě životní premiéra. (úsměv)

Zbytek podzimu i úvod jara strávíte na tribuně. Budete v hledišti víc nervózní než na střídačce?

Už jsme společně s hlavním trenérem Červenkou, který byl v zápase s Vlašimí taky vyloučen, měli při utkání na Žižkově se Spartou B možnost si to vyzkoušet, jaké to je být na tribuně a je to úplné terno, když nemůžete zasahovat do utkání. Na druhé straně Monty (asistent Lukáš Motal - pozn. red.) s Karlem Heinzem to zvládli dobře. Po zápase jsem Broňovi (Červenka - pozn. red.) říkal, že on už to má za sebou a mně zbývá už jenom jedenáct zápasů, abych mohl být zase na lavičce.

Pojďme k fotbalu. Jak hodnotíte dosavadní sezonu? Jste spokojený s výsledky a umístěním?

Z MSFL jsme byli zvyklí vyhrávat, teď je to boj o každý bod, kterého si nesmírně vážíme. Celkově jich mohlo být více, ale také i méně. Momentální postavení asi odpovídá naším možnostem.

Jaká je vlastně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA?

Druhá liga je už profesionální soutěž a tomu odpovídají i zázemí všech klubů, větší zájem médií a samozřejmě i kvalita týmů soutěže. Úroveň je zhruba stejná, jako když jsme ji měli možnost hrát my před lety v Kroměříži. V zápasech rozhodují maličkosti, většinou jsou o jedné chybě, a také taktická připravenost. Coby nováček se učíme každým zápasem adaptovat se v soutěži. V tomto je trenér Broňa Červenka zkušený a snad se s tím popereme do konce sezony a cíl v podobě udržení se v soutěži zvládneme.

Na co se zaměříte v reprezentační přestávce? Co potřebujete zlepšit, vypilovat, abyste byli ještě lepší?

V reprezentační pauze půjde spíše o dobíjení baterek s tím, že méně vytížení hráči vypomohli béčku v I. A třídě a naberou herní praxi. Osobně tento volný víkend strávím s rodinou.